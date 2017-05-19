 Зеленський: Україна вимагає повноправного членства в ЄС | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 18.06.2020

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Зеленський: Україна вимагає повноправного членства в ЄС

За словами Зеленського, програма "Східного партнерства" не має обмежувати амбіції тих країн, які хочуть більшого.

Зеленський завив, що Україна вимагає повноправного членства в ЄС

Зеленський завив, що Україна вимагає повноправного членства в ЄС

Президент України Володимир Зеленський у під час виступу на відеоконференції лідерів ЄС та лідерів країн "Східного партнерства" у четвер, 18 червня, заявив, що Україна прагне до повноправного членства в Європейському Союзі.

"Східне партнерство не має обмежувати амбіції. Комусь достатньо політичного діалогу, комусь - стратегічного партнерства з ЄС, хто прагне до інтеграції в спільний ринок на основі "чотирьох свобод", а хтось, як Україна, вимагає повноправного членства в ЄС", - заявив він.

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Зеленський під час саміту нагадав, що спочатку метою ініціативи була розбудова спільноти Євросоюзу з партнерами, які поділяють європейські цінності та принципи. Водночас перевагами такого об'єднання мають користуватися всі громадяни країн-учасниць.

Як повідомляє пресслужба президента, Зеленський висловив упевненість у можливості спільно подолати виклики, зокрема наслідки пандемії коронавірусу, за допомогою поглиблення інтеграції та збільшення координації між країнами, а не завдяки політичній самоізоляції та протекціонізму.

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Президент України також подякував ЄС за підтримку, зокрема за нову програму макрофінансової допомоги у розмірі 1,2 мільярда євро, яка, за його словами, є важливою та своєчасною.

Крім того, Зеленський додав, що Україна розраховує на співпрацю з ЄС у закупівлі вакцини проти COVID-19, щойно вона буде виготовлена. Він зазначив, що Україна зі свого боку також підтримувала європейських партнерів. Зокрема, українські медики прийшли на допомогу італійським колегам, а українські літаки доправляти медичні вантажі до багатьох країн Євросоюзу. "Упевнений, гасло Stronger together сьогодні актуальне як ніколи", - наголосив президент України.

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