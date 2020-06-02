Зеленський та Меркель обговорили домовленості "нормандської четвірки"

Президент України Володимир Зеленський у п'ятницю, 5 червня, обговорив з канцлеркою Німеччини Анґелою Меркель (Angela Merkel) стан виконання домовленостей зустрічі "нормандської четвірки", яка відбулась у грудні 2019 року в Парижі. Про це він повідомив у своєму Twitter.

Як повідомив Офіс президента України, Меркель під час телефонної розмови із Зеленським підтримала ініціативу України щодо переформатування Тристоронньої контактної групи (ТКГ) з врегулювання ситуації на Донбасі (Україна - Організація з безпеки і співробітництва в Європі - Росія).

Обговорюючи підсумки нещодавнього робочого візиту української делегації до Німеччини, співрозмовники відзначили високий рівень взаєморозуміння із ключових підходів до мирного врегулювання. Меркель та Зеленський підкреслили безальтернативність дипломатичного шляху.

Раніше керівник Офісу президента України Андрій Єрмак завив, що розраховує, що зустріч лідерів держав "нормандської четвірки" відбудеться до кінця цього року в Берліні.

Нагадаємо, що під час переговорів у "нормандському форматі" у Парижі 9 грудня 2019 року лідери України, Росії, Німеччини та Франції домовилися про повне припинення вогню на Донбасі до кінця 2019 року, а також про обмін утримуваними у форматі "всіх на всіх", починаючи зі "всіх встановлених на всіх встановлених", також до кінця минулого року. Обмін утримуваними особами між Україною і ОРДЛО зрештою відбувся 29 грудня.

Серед інших погоджених у Парижі заходів - розведення сил на трьох додаткових ділянках до кінця березня 2020 року, відкриття нових контрольних пунктів в'їзду-виїзду, а також підтримка заходів із розмінування. У комюніке також наголошувалося, що моніторингова місія ОБСЄ повинна мати можливість працювати на всій території України для повної імплементації свого мандату.

Дивитись відео 03:58 Поділитись "Нормандський" саміт у Парижі: успіх без прориву (10.12.2019) Відправити Facebook google+ Whatsapp Tumblr Vkontakte Livejournal Мой круг Mail Odnoklassniki Постійне посилання https://p.dw.com/p/3UZ8A "Нормандський" саміт у Парижі: успіх без прориву (10.12.2019)