 Зеленський та Макрон вимагають від РФ звільнення українських полонених | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 17.06.2019

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Новини

Зеленський та Макрон вимагають від РФ звільнення українських полонених

Президенти України та Франції в Парижі наголосили, що звільнення українських полонених та моряків є першочерговим завданням. Глави держав поки не назвали можливу дату зустрічі лідерів у "нормандському форматі".

Володимир Зеленський та Еммануель Макрон

Володимир Зеленський та Еммануель Макрон

Президенти України та Франції Володимир Зеленський і Еммануель Макрон наголосили на важливості звільнення українських полонених. Про це вони заявили під час спільної пресконференції у Парижі в понеділок, 17 червня.

"Припинення вогню, звільнення полонених - це першочергові речі, які ми повинні зробити найближчим часом. Це - повернення наших хлопців, наших політичних полонених, які перебувають у Росії, наших моряків (...) Після цього ми будемо продовжувати переговори в Мінську і обов'язково повернемося до переговорів у "нормандському форматі", - наголосив Володимир Зеленський. Він також подякував президенту Франції за увагу до долі ув’язнених та полонених українських громадян. 

Своєю чергою Еммануель Макрон наголосив, що його країна готова зробити все, щоб українські полонені моряки нарешті повернулися додому. Він також додав, що з особливою чутливістю ставиться до долі полонених українських журналістів та митців, та пообіцяв обговорити це питання під час переговорів з президентом Росії Володимиром Путіним.  

Президент України також закликав зберегти обмежувальні заходи щодо Росії. "Ми обговорили повернення миру в Україну - це мій пріоритет, моя позиція. Єдиний ключ до миру - це дипломатичний та санкційний тиск, тому я прошу його зберегти", - сказав Зеленський.

DW.COM

Українське міністерство закордонних справ звернулося до зовнішньополітичних відомств дружніх країн з вимогою тиснути на Росію задля звільнення затриманих моряків, повідомив його очільник Павло Клімкін. (02.06.2019)

У французькій столиці відбудеться зустріч президента України Володимира Зеленського з його французьким колегою Еммануелем Макроном. Потім Зеленський відлетить до ФРН. (17.06.2019)

Окрім того, сторони планують найближчим часом відновити переговори щодо врегулювання на Донбасі в "нормандському форматі". "Наші зовнішньополітичні радники зустрінуться найближчим часом і підготують наступну зустріч лідерів. Це є ключовим питанням", - заявив Зеленський. Утім, президент Франції зазначив, що для зустрічі лідерів держав у "нормандському форматі" потрібно її ретельно підготувати. Він пообіцяв обговорити питання можливої зустрічі із канцлеркою Німеччини Анґелою Меркель (Angela Merkel) та президентом Росії Володимиром Путіним.

Ввечері український президент відбуде до Німеччини, де наступного дня відбудуться заходи в рамках його офіційного візиту до ФРН. Очікується, що президент ФРН Франк-Вальтер Штайнмаєр (Frank-Walter Steinmeier) у вівторок, 18 червня, прийме Зеленського у своєму берлінському палаці Бельвю. Також у президента України запланована зустріч з Меркель.

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