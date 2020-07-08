 Зеленський та Збройні сили: що змінилось в армії після року Зе-реформ (відео) | Новини й аналітика зі світу політики: оцінки, прогнози, коментарі з Німеччини та Європи | DW | 08.07.2020

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Політика й суспільство

Зеленський та Збройні сили: що змінилось в армії після року Зе-реформ (відео)

Про загрозу російського вторгнення кажуть останніми тижнями українські експерти у сфері безпеки. Чи готова українська армія та як змінилась її боєздатність за рік президентства Володимира Зеленського?

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Пообіцявши "нові обличчя", президент спершу призначив молодого та цивільного керівника Міноборони. Андрій Загороднюк створив так звану "візію" Збройних сил на 10 років. У ній нова команда визначила пріоритети реформ відповідно до віянь часу. Хоч і нерадикальні. Обіцянку про професійну армію Володимир Зеленський та його підлеглі жодним чином не конкретизували.

Загороднюк був міністром недовго. Вже у березні 2020-го його звільнили без пояснення необхідності такої зміни. Військове відомство очолив Андрій Таран - генерал, 4 роки тому звільнений у запас. Він не дуже публічний та вже запам'ятався суперечливою заявою про начебто неможливість перейняти усі стандарти НАТО, яку так і не прояснив. 


 

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