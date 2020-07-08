Зеленський та Збройні сили: що змінилось в армії після року Зе-реформ (відео)

Про загрозу російського вторгнення кажуть останніми тижнями українські експерти у сфері безпеки. Чи готова українська армія та як змінилась її боєздатність за рік президентства Володимира Зеленського?
Пообіцявши "нові обличчя", президент спершу призначив молодого та цивільного керівника Міноборони. Андрій Загороднюк створив так звану "візію" Збройних сил на 10 років. У ній нова команда визначила пріоритети реформ відповідно до віянь часу. Хоч і нерадикальні. Обіцянку про професійну армію Володимир Зеленський та його підлеглі жодним чином не конкретизували.
Загороднюк був міністром недовго. Вже у березні 2020-го його звільнили без пояснення необхідності такої зміни. Військове відомство очолив Андрій Таран - генерал, 4 роки тому звільнений у запас. Він не дуже публічний та вже запам'ятався суперечливою заявою про начебто неможливість перейняти усі стандарти НАТО, яку так і не прояснив.
Міноборони України планує у майбутньому відмовитися від обов’язкового призову на строкову службу і перейти на повністю контрактне військо і стандарти НАТО. Які ризики і шанси відміни призову? (22.11.2019)
Рік тому Володимира Зеленського обрали президентом України. Він казав, що його обрання - результат помилок і обіцянок Петра Порошенка. А яких помилок за рік припустився сам Зеленський? І що може зарахувати до досягнень? (21.04.2020)
Петро Порошенко переконаний, що в Україні за його президентства не просто оновлено, а навіть створено нову армію. Чи дійсно це так - фактчек DW. (21.03.2019)