Зеленський: Співпраця з МВФ важлива для підтримки довіри інвесторів

Продовження співпраці з Міжнародним валютним фондом важливе для України не лише з погляду отримання чергового траншу, а й для підтримки довіри міжнародних інвесторів. Про це президент України Володимир Зеленський заявив в інтерв'ю Bloomberg, опублікованому у вівторок, 10 березня. "Ми вже виконали більше, ніж попередній уряд, і вони (представники МВФ. - Ред.) це підтверджують. У нас залишилася земля і банківський закон. Я взяв на себе зобов'язання ухвалити закон про землю і закінчити з банківським законом - ми це зробили", - наголосив він.

Зеленський повідомив, що новий міністр фінансів України Ігор Уманський виступає за якнайшвидше підписання меморандуму з МВФ. Найближчим часом Уманський разом із прем'єр-міністром Денисом Шмигалем планують вирушити на зустріч до США для переговорів з фондом.

Земельну та медичну реформи треба завершити

Глава держави також зазначив, щов Україні мають бути завершені також земельна реформа і реформа системи охорони здоров'я. "Земельна реформа - це реформа і президента, і уряду, ми всі несемо відповідальність. Найскладніша реформа, тому що протягом майже 30 років ніхто не міг навіть почати обговорення законопроєкту в комітетах. Ми закінчимо цю реформу", - сказав він.

За словами президента, голосування за законопроєкт про ринок землі в другому читанні - це лише перший етап земельної реформи. Надалі необхідно прийняти закон про референдум і впорядкувати земельні кадастри.

Також президент вважає, що треба відновити міністерство аграрної політики. "Адже коли така складна річ, як земельна реформа, - потрібні окремі люди в Україні, окрема організація. Це має говорити і робити профільний міністр", - зазначив Зеленський.

Спротив реалізації медичної реформи пов'язаний із нерозумінням особливостей змін, які відбудуться, вважає президент. Він зазначив, що задоволений першим етапом медичної реформи, який дозволив підвищити заробітні плати сімейних лікарів, поліпшити матеріально-технічний стан медичних закладів і збільшити прозорість фінансування системи охорони здоров'я.

Водночас він вважає необхідним покращити комунікацію між урядом і суспільством для роз'яснення деталей земельної та медичної реформ. "Це не про ваші особисті рейтинги, не про те, що вас "знесуть", а про те, що просто, можливо, у країни більше не буде шансу", - підкреслив Зеленський.

Шмигаль поговорив з головою місії МВФ

Тим часом прем'єр-міністр України Денис Шмигаль обговорив із місією Міжнародного валютного фонду подальші кроки двосторонньої співпраці. У вівторок, 10 березня, ввечері він провів телефонну розмову з командою МВФ на чолі з Роном ван Роденом, головою місії МВФ в Україні. Участь у розмові також узяли міністр фінансів Ігор Уманський і міністр юстиції Денис Малюська.

Сторони обговорили подальші кроки двосторонньої співпраці. Шмигаль наголосив, що уряд налаштований на продовження співпраці з МВФ, першочерговим пріоритетом є заснування програми розширеного фінансування МВФ, особливо для підтримки структурних реформ, макроекономічної та фінансової стабільності в країні. За словами прем'єр-міністра, уряд України налаштований на впровадження реформ, які є важливою передумовою для економічної стабільності та розвитку.