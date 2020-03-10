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Ігор Уманський
Тема
Ігор Уманський - український економіст і політик, колишній міністр фінансів України.
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Докладно
Рада призначила очільників МОЗ і міністерства фінансів
Рада призначила очільників МОЗ і міністерства фінансів
Новим очільником міністерства охорони здоров'я став Максим Степанов, а міністерства фінансів - Сергій Марченко.
Політика
30.03.2020
30 березня 2020 р.
Верховна Рада не змогла призначити нового очільника МОЗ
Верховна Рада не змогла призначити нового очільника МОЗ
Під час позачергового засідання депутати звільнили міністрів фінансів та охорони здоров'я Ігоря Уманського й Іллю Ємця.
Політика
30.03.2020
30 березня 2020 р.
Зеленський: Співпраця з МВФ важлива для довіри інвесторів
Зеленський: Співпраця з МВФ важлива для довіри інвесторів
Чинна влада виконала більше вимог МВФ, ніж попередня, заявив Володимир Зеленський в інтерв'ю Bloomberg.
Політика
10.03.2020
10 березня 2020 р.
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