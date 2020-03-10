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Ігор Уманський

Тема

Ігор Уманський - український економіст і політик, колишній міністр фінансів України.

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Докладно

Верховна Рада України

Рада призначила очільників МОЗ і міністерства фінансів

Рада призначила очільників МОЗ і міністерства фінансів

Новим очільником міністерства охорони здоров'я став Максим Степанов, а міністерства фінансів - Сергій Марченко.
Політика30 березня 2020 р.
Верховна Рада України

Верховна Рада не змогла призначити нового очільника МОЗ

Верховна Рада не змогла призначити нового очільника МОЗ

Під час позачергового засідання депутати звільнили міністрів фінансів та охорони здоров'я Ігоря Уманського й Іллю Ємця.
Політика30 березня 2020 р.
Президент України Володимир Зеленський

Зеленський: Співпраця з МВФ важлива для довіри інвесторів

Зеленський: Співпраця з МВФ важлива для довіри інвесторів

Чинна влада виконала більше вимог МВФ, ніж попередня, заявив Володимир Зеленський в інтерв'ю Bloomberg.
Політика10 березня 2020 р.