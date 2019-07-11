 Зеленський сподівається на зустріч з Меркель, Макроном і Путіним | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 18.07.2019

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Новини

Зеленський сподівається на зустріч з Меркель, Макроном і Путіним

Після зустрічі в "нормандському форматі" на рівні радників Володимир Зеленський сподівається невдовзі зустрітися з лідерами ФРН, Франції та Росії.

Володимир Зеленський

Володимир Зеленський

Президент України Володимир Зеленський сподівається на зустріч із канцлеркою Німеччини Анґелою Меркель, президентом Франції Еммануелем Макроном і президентом Росії Володимиром Путіним. Про це Зеленський заявив у відеоінтерв'ю, оприлюдненому увечері у середу, 17 липня, на його YouTube-каналі.

"12 липня була перша зустріч представників (України, ФРН, Франції і Росії. - Ред.). Домовилися, що буде ще одна зустріч, більш суттєва. І через одну зустріч спробують зустрітися чотири лідери. Це президент України, я, президент Росії Володимир Путін, Анґела Меркель і президент Франції Еммануель Макрон", - сказав Зеленський і висловив надію, що зустріччю з лідерами Франції, Німеччини і Росії Україна наблизиться до вирішення збройного конфлікту на Донбасі.

DW.COM

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Зайдік про зустріч радників лідерів "нормандської четвірки"

Зустріч радників лідерів "нормандської четвірки" позитивно позначилася на роботі Тристоронньої контактної групи (ТКГ) із врегулювання конфлікту на Сході України, заявив 17 липня спецпредставник ОБСЄ Мартін Зайдік (Martin Sajdik).

"Минулої п'ятниці в Парижі відбулася зустріч помічників лідерів "нормандської четвірки". На ній обговорювалися подальші дії в рамках "нормандського" формату і в ТКГ. Ця зустріч надала значного імпульсу сьогоднішнім засіданням ТКГ і її робочих груп", - цитує слова Зайдіка "Інтерфакс".

Спецпредставник ОБСЄ висловив упевненість, що дана зустріч "матиме позитивний вплив на нашу майбутню роботу в цілому".

"Нормандська четвірка" - група високопоставлених представників України, Німеччини, Франції та РФ, створена в червні 2014 року для врегулювання ситуації на Донбасі. Може проходити як на рівні глав держав, так і на рівні глав МЗС.

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