Зеленський розпустив Верховну Раду та призначив вибори на 21 липня

Президент України Володимир Зеленський у вівторок, 21 травня, розпустив Верховну Раду і призначив позачергові вибори на 21 липня. Відповідний указ опублікований на сайті глави української держави.

"Керуючись частиною другою статті 77, частинами шостою і сьомою статті 83, пунктом 1 частини другої статті 90 Конституції України та відповідно до пунктів 7 і 8 частини першої статті 106 Конституції України постановляю: припинити достроково повноваження Верховної Ради України восьмого скликання", - йдеться в документі. Як зазначається, указ набирає чинності з дня оприлюднення.

Раніше цього дня радник Зеленського Андрій Богдан заявив, що найбільш оптимальною датою дострокових виборів є 21 липня. Зеленський заявляв, що причиною розпуску парламенту є низька довіра до цієї інституції.

Нагадаємо, про розпуск Ради Зеленський вперше заявив під час інавгураційної промови 20 травня.