 Зеленський розпустив Верховну Раду та призначив вибори на 21 липня | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 21.05.2019

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Новини

Зеленський розпустив Верховну Раду та призначив вибори на 21 липня

На сайті президента України опублікували указ про розпуск парламенту восьмого скликання. Позачергові вибори до Верховної Ради відбудуться 21 липня.

Президент України Володимир Зеленський підписав указ про розпуск Верховної Ради

Президент України Володимир Зеленський підписав указ про розпуск Верховної Ради

Президент України Володимир Зеленський у вівторок, 21 травня, розпустив Верховну Раду і призначив позачергові вибори на 21 липня. Відповідний указ опублікований на сайті глави української держави.

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"Керуючись частиною другою статті 77, частинами шостою і сьомою статті 83, пунктом 1 частини другої статті 90 Конституції України та відповідно до пунктів 7 і 8 частини першої статті 106 Конституції України постановляю: припинити достроково повноваження Верховної Ради України восьмого скликання", - йдеться в документі. Як зазначається, указ набирає чинності з дня оприлюднення.

Раніше цього дня радник Зеленського Андрій Богдан  заявив, що найбільш оптимальною датою дострокових виборів є 21 липня. Зеленський заявляв, що причиною розпуску парламенту є низька довіра до цієї інституції.

Нагадаємо, про розпуск Ради Зеленський вперше заявив під час інавгураційної промови 20 травня.

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