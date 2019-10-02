Зеленський розповів, за яких умов пройдуть вибори на окупованому Донбасі

Президент України Володимир Зеленський наголосив, що узгоджена Києвом "формула Штайнмаєра" не означає, що Україна визнає анексію Криму і відмовляється від Донбасу.

"Чи передбачає вона (формула. - Ред.), що вибори на Донбасі пройдуть завтра і під дулом кулеметів? Ні. Чому три роки тому попередній президент України заявляв про початок роботи з імплементації цієї формули? Невже він хотів зрадити Україну? Ця формула каже лише одне - коли має запрацювати так званий закон про особливий статус Донбасу", - наголосив Зеленський у відеозверненні, опублікованому в четвер, 3 жовтня.

Зеленський зазначив, що цей закон запрацює "після проведення там (на окупованих територіях - Ред.) місцевих виборів, які відбудуться за Конституцією України, законодавством України та після публікації звіту ОБСЄ про те, що вибори відбулись відповідно до міжнародних демократичних стандартів. Ось з чим погодилася Україна в Мінську", - сказав Зеленський. Він також іще раз наголосив, що українська сторона не підписувала жодних документів із представниками бойовиків "ДНР" і "ЛНР".

"Далі відбудеться зустріч у "нормандському форматі" разом з президентом Франції, канцлером Німеччини та президентом Російської федерації, де ми обговоримо шляхи припинення війни на Донбасі", - пояснив президент України.

Зеленський запевнив, що його позиція щодо проведення виборів "співпадає з позицією всіх українців". "Ми всі розуміємо, що Донбас - це Україна і там повинен запанувати мир, відбутись повне припинення вогню, виведення іноземних військових формувань. Ми всі розуміємо, що на українсько-російському кордоні з нашого боку повинні бути українські прикордонники, має статись обмін полоненими", - зазначив Зеленський.

Він наголосив, що "проведення виборів має відбутися не під дулами кулеметів, а за українським законодавством, з доступом кандидатів від українських політичних сил, українських засобів масової інформації та міжнародних спостерігачів, з можливістю реалізації свого виборчого права усіма внутрішньо переміщеними особами".

Зеленський звернувся до протестувальників: "Я чую вас"

Також Зеленський звернувся до протестувальників, які виступають проти узгодження Україною "формули Штайнмаєра". "Я поважаю конституційне право кожного громадянина України на протест. Я чую вас, і повірте, я ніколи не здам Україну", - сказав він.

Водночас Зеленський попросив "усіх зважено і спокійно підійти до ситуації та не піддаватись на маніпуляції і провокації деяких осіб". "Вони дуже хочуть використати вас, повернути собі можливість пограбунку, стати жертвами політичного переслідування та уникнути кримінальної відповідальності. Цього не буде", - стверджує Зеленський.

Нагадаємо, що напередодні два дні поспіль у Києві та низці інших міст України пройшли протести проти узгодження Україною "формули Штайнмаєра".

Як повідомлялося, 1 жовтня учасники Тристоронньої контактної групи (ТКГ) з урегулювання на Донбасі погодили так звану "формулу Штайнмаєра", яка була запропонована у 2015 році тодішнім главою МЗС Німеччини, нинішнім президентом ФРН Франком-Вальтером Штайнмаєром (Frank-Walter Steinmeier).

За словами президента України Зеленського, тимчасовий закон про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей, відомий, як закон про особливий статус Донбасу, почне діяти на постійній основі за умови, коли на цій території відбудуться місцеві вибори, проведені згідно з Конституцією та законодавством України. Ще однією умовою є публікація звіту ОБСЄ, що вибори відбулися за стандартами ОБСЄ та міжнародними стандартами демократичних виборів.