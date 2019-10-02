 Зеленський розповів, за яких умов пройдуть вибори на окупованому Донбасі | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 03.10.2019

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Новини

Зеленський розповів, за яких умов пройдуть вибори на окупованому Донбасі

Президент України Володимир Зеленський запевнив, що місцеві вибори на окупованих територіях Донбасу пройдуть відповідно до законодавства України і не під дулом кулеметів.

Володимир Зеленський запевнив, що вибори на окупованих територіях Донбасу пройдуть відповідно до законодавства України

Володимир Зеленський запевнив, що вибори на окупованих територіях Донбасу пройдуть відповідно до законодавства України

Президент України Володимир Зеленський наголосив, що узгоджена Києвом "формула Штайнмаєра" не означає, що Україна визнає анексію Криму і відмовляється від Донбасу.

"Чи передбачає вона (формула. - Ред.), що вибори на Донбасі пройдуть завтра і під дулом кулеметів? Ні. Чому три роки тому попередній президент України заявляв про початок роботи з імплементації цієї формули? Невже він хотів зрадити Україну? Ця формула каже лише одне - коли має запрацювати так званий закон про особливий статус Донбасу", - наголосив Зеленський у відеозверненні, опублікованому в четвер, 3 жовтня.

Зеленський зазначив, що цей закон запрацює "після проведення там (на окупованих територіях - Ред.) місцевих виборів, які відбудуться за Конституцією України, законодавством України та після публікації звіту ОБСЄ про те, що вибори відбулись відповідно до міжнародних демократичних стандартів. Ось з чим погодилася Україна в Мінську", - сказав Зеленський. Він також іще раз наголосив, що українська сторона не підписувала жодних документів із представниками бойовиків "ДНР" і "ЛНР".

"Далі відбудеться зустріч у "нормандському форматі" разом з президентом Франції, канцлером Німеччини та президентом Російської федерації, де ми обговоримо шляхи припинення війни на Донбасі", - пояснив президент України. 

Зеленський запевнив, що його позиція щодо проведення виборів "співпадає з позицією всіх українців". "Ми всі розуміємо, що Донбас - це Україна і там повинен запанувати мир, відбутись повне припинення вогню, виведення іноземних військових формувань. Ми всі розуміємо, що на українсько-російському кордоні з нашого боку повинні бути українські прикордонники, має статись обмін полоненими", - зазначив Зеленський.

Він наголосив, що "проведення виборів має відбутися не під дулами кулеметів, а за українським законодавством, з доступом кандидатів від українських політичних сил, українських засобів масової інформації та міжнародних спостерігачів, з можливістю реалізації свого виборчого права усіма внутрішньо переміщеними особами".

DW.COM

Значення "формули Штайнмаєра" не варто переоцінювати, однак у мирному процесі щодо Донбасу для Києва існують певні ризики, вважають опитані DW експерти. (02.10.2019)

Ніяких виборів під дулом кулеметів на Донбасі та ніякої капітуляції не буде, заявив президент України Володимир Зеленський. Погодження "формули Штайнмаєра" відкриває шлях до проведення саміту "нормандської четвірки". (01.10.2019)

Понад тисяча осіб вийшли на Майдан Незалежності в Києві на акцію протесту проти узгодження Україною "формули Штайнмаєра". Аналогічні акції проходять у низці інших українських міст. (02.10.2019)

Зеленський звернувся до протестувальників: "Я чую вас"

Також Зеленський звернувся до протестувальників, які виступають проти узгодження Україною "формули Штайнмаєра". "Я поважаю конституційне право кожного громадянина України на протест. Я чую вас, і повірте, я ніколи не здам Україну", - сказав він.

Водночас Зеленський попросив "усіх зважено і спокійно підійти до ситуації та не піддаватись на маніпуляції і провокації деяких осіб". "Вони дуже хочуть використати вас, повернути собі можливість пограбунку, стати жертвами політичного переслідування та уникнути кримінальної відповідальності. Цього не буде", - стверджує Зеленський.

Нагадаємо, що напередодні два дні поспіль у Києві та низці інших міст України пройшли протести проти узгодження Україною "формули Штайнмаєра".

Як повідомлялося, 1 жовтня учасники Тристоронньої контактної групи (ТКГ) з урегулювання на Донбасі погодили так звану "формулу Штайнмаєра", яка була запропонована у 2015 році тодішнім главою МЗС Німеччини, нинішнім президентом ФРН Франком-Вальтером Штайнмаєром (Frank-Walter Steinmeier).

За словами президента України Зеленського, тимчасовий закон про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей, відомий, як закон про особливий статус Донбасу, почне діяти на постійній основі за умови, коли на цій території відбудуться місцеві вибори, проведені згідно з Конституцією та законодавством України. Ще однією умовою є публікація звіту ОБСЄ, що вибори відбулися за стандартами ОБСЄ та міжнародними стандартами демократичних виборів. 

Дивитись відео 00:57

"Формула Штайнмаєра": що саме вона передбачає? (02.10.2019)

Аудіо й відео до теми

"Формула Штайнмаєра": що саме вона передбачає? (02.10.2019)  

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Так звана "формула Штайнмаєра"- не дорожня карта виконання Мінських угод і не план деескалації на Донбасі. Єдине, про що в ній йдеться - принцип проведення місцевих виборів в ОРДЛО.

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"Формула Штайнмаєра": капітуляція Києва чи шанс на завершення війни на Донбасі? 02.10.2019

Україна погодила "формулу Штайнмаєра", за якою на Донбасі мають пройти вибори, після чого регіон отримає особливий статус. Зеленський переконує, що формула - "не страшилка".

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На Тристоронній контактній групі погодили "формулу Штайнмаєра" 01.10.2019

Ніяких виборів під дулом кулеметів на Донбасі та ніякої капітуляції не буде, заявив президент України Володимир Зеленський. Погодження "формули Штайнмаєра" відкриває шлях до проведення саміту "нормандської четвірки".

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