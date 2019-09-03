 Зеленський підписав закон про скасування депутатської недоторканності | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 11.09.2019

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Новини

Зеленський підписав закон про скасування депутатської недоторканності

Закон набуде чинності з 1 січня 2020 року. Відтоді нардепів зможуть притягувати до відповідальності без згоди Верховної Ради.

Зеленський підписав закон про скасування депутатської недоторканності

Зеленський підписав закон про скасування депутатської недоторканності

Президент України Володимир Зеленський у середу, 11 вересня, підписав закон про скасування депутатської недоторканності. Закон набуде чинності з 1 січня 2020 року, йдеться у повідомленні на сайті президента України.

Як повідомлялося, 3 вересня Верховна Рада проголосувала за ухвалення в цілому законопроєкту №7203 про внесення змін до статті 80 Конституції України, яким передбачено скасування повної недоторканності народних депутатів з 2020 року. На підтримку рішення проголосували 373 народні депутати: 252 обранці з фракції "Слуга народу", 24 - фракції "Євросолідарність", 23 - фракції "Батьківщина", 22 - групи "За майбутнє", 19 - фракції "Голос".

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Ліквідація депутатської недоторканності - символічний акт для команди президента Зеленського. Це прощання з Україною, в якій депутат парламенту сприймався ледве не як бог. (04.09.2019)

Український парламент виконав одну з передвиборних обіцянок президента Зеленського, скасувавши депутатську недоторканність. Чому це важливо і в чому небезпека такого кроку - у матеріалі DW. (04.09.2019)

Ще 33 голоси дали позафракційні депутати. При цьому жодного голосу "за" не дала фракція "Опозиційна платформа - За життя". Для остаточного схвалення конституційних змін, згідно з процедурою, потрібно було щонайменше 300 голосів.

Нова редакція статті 80 Основного закону не містить положення, що гарантує парламентаріям депутатську недоторканність, а також неможливість бути притягнутими до кримінальної відповідальності, затриманими чи заарештованими без згоди Верховної Ради. Водночас, згідно з новою редакцією статті Конституції, народні депутати не несуть юридичної відповідальності за результати голосування або за висловлювання у парламенті та його органах. Винятком є відповідальність за зневагу або наклеп. 

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Що хоче, а що зможе Зеленський у перші 100 днів? (20.05.2019)

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