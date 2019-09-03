Зеленський підписав закон про скасування депутатської недоторканності

Президент України Володимир Зеленський у середу, 11 вересня, підписав закон про скасування депутатської недоторканності. Закон набуде чинності з 1 січня 2020 року, йдеться у повідомленні на сайті президента України.

Як повідомлялося, 3 вересня Верховна Рада проголосувала за ухвалення в цілому законопроєкту №7203 про внесення змін до статті 80 Конституції України, яким передбачено скасування повної недоторканності народних депутатів з 2020 року. На підтримку рішення проголосували 373 народні депутати: 252 обранці з фракції "Слуга народу", 24 - фракції "Євросолідарність", 23 - фракції "Батьківщина", 22 - групи "За майбутнє", 19 - фракції "Голос".

Ще 33 голоси дали позафракційні депутати. При цьому жодного голосу "за" не дала фракція "Опозиційна платформа - За життя". Для остаточного схвалення конституційних змін, згідно з процедурою, потрібно було щонайменше 300 голосів.

Нова редакція статті 80 Основного закону не містить положення, що гарантує парламентаріям депутатську недоторканність, а також неможливість бути притягнутими до кримінальної відповідальності, затриманими чи заарештованими без згоди Верховної Ради. Водночас, згідно з новою редакцією статті Конституції, народні депутати не несуть юридичної відповідальності за результати голосування або за висловлювання у парламенті та його органах. Винятком є відповідальність за зневагу або наклеп.