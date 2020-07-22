Зеленський про перемир'я: угоду мають підписати в "нормандському форматі"
За словами Володимира Зеленського, після підписання рішення про припинення вогню має бути прописана процедура його дотримання.
Володимир Зеленський прокоментував досягнення про перемир'я з 27 липня
Президент України Володимир Зеленський заявляє, що домовленість Тристоронньої контактної групи (ТКГ) зі врегулювання ситуації на Донбасі про повне припинення вогню на лінії розмежування з 27 липня має бути підписана в "нормандському форматі". Про це він повідомив у четвер, 23 липня, під час відвідування Станиці Луганської (Луганська область) разом із президенткою Швейцарії Симонеттою Соммаругою, передає агентство "Українські новини".
"Домовилися про дуже серйозний крок для всієї нашої країни для сталого припинення вогню. Зараз чекаємо на підписання всіма сторонами "нормандської групи". Упевнений, що всі сторони підпишуть: Україна, Франція, Німеччина, РФ, і з 27 числа, вірю, настане момент стійкого припинення вогню", - сказав він.
З його слів, після підписання рішення про всеосяжне припинення вогню має бути детально прописано процедуру його дотримання. "Це узагальнена заява. Детально за цією заявою ми маємо йти в "мінському форматі". Така є домовленість. Все має бути виписано: кожна людина, хто відповідає, коли. Це буде окрема історія. Вона дуже довга. Це перший крок, а буде другий", - повідомив Зеленський. Він наголосив, що "для нас найголовніше - щоб на папері в нас було щось ще, крім пункту про припинення вогню". "Наша тактика, про яку ми говорили - ми хочемо розшифрування кожного пункту "мінських угод". Тоді ми будемо знати, можемо ми це виконати, ні, як, і хто відповідальний", - пояснив Зеленський.
Міністр оборони України Андрій Таран, присутній у делегації президента, додав, що цей документ дозволить усім сторонам продемонструвати наявність політичної волі для припинення вогню."Подивимося, чим нам відповість інша сторона. Якщо нічого не робити - нічого не буде", - зазначив він. Відповідаючи на уточнюючі запитання, Зеленський зазначив, що "коли по нам стріляють, ми завжди відповідаємо"."І дуже потужно. Тому тут не треба шукати жодної "зради", - підкреслив він.
Як повідомлялося, 22 липня, за результатами чергового засідання ТКГ сторони дійшли згоди щодо повного та всеосяжного припинення вогню на лінії розмежування з 27 липня.
Також повідомлялося, що сторони за посередництва ОБСЄдомовилися про застосування заходів з посилення режиму припинення вогню "до повного врегулювання міжнародного збройного конфлікту на території українського Донбасу".
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Фоторепортаж: Донбас у тіні війни
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Фоторепортаж: Донбас у тіні війни
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Фоторепортаж: Донбас у тіні війни
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Фоторепортаж: Донбас у тіні війни
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Фоторепортаж: Донбас у тіні війни
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