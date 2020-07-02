Зеленський про курс гривні: Не бачу, що ми повинні щось стримувати

Зеленський також запевнив, що він і Офіс президента не чинили політичного тиску на екскерівника НБУ Якова Смолія.
Президент України Володимир Зеленський не вважає, що зараз потрібно говорити про стримування курсу української гривні. "Важелі для стримування курсу гривні всім відомі. Я не бачу, що вони повинні змінюватися. Я зараз не бачу, що ми щось повинні стримувати, якщо чесно. Це така дискусія, тонка. Ми можемо з вами про це говорити, про моє особисте ставлення: чи повинні ми стримувати, чи не повинні... чи ми все-таки в ринкових умовах...", - сказав він у суботу, 2 червня, на брифінгу в місті Южне Одеської області.
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Зеленський також наголосив, що він і Офіс президента не чинили політичного тиску на екскерівника Національного банку України Якова Смолія, і з ним у нього були хороші стосунки. "Стосовно голови Національного банку України, то ви можете його особисто запитати, чи був тиск з боку Офісу президента. Мені здається, вже запитували журналісти, і отримали відповідь: він сказав, що ні. У нас з ним були справді дуже непогані, не тільки на професійному, а й на людському рівні, стосунки", - сказав він, передає агентство "Інтерфакс-Україна".
Відставка глави НБУ
Ввечері 1 липня стало відомо, що глава НБУ Смолій подав президенту України заяву про відставку і пояснив це систематичним політичним тиском, здійснюваним на НБУ протягом тривалого часу. Володимир Зеленський 2 липня прийняв його відставку і передав на розгляд Верховної Ради проект постанови про звільнення Смолія з посади голови НБУ. Верховна Рада 3 липня підтримала постанову про відставку голови НБУ.
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"Я прийняв важке, але необхідне рішення піти у відставку, оскільки протягом тривалого часу на НБУ здійснюється систематичний політичний тиск. Тиск з метою затвердження рішень, які не є економічно обґрунтованими, які фокусуються на короткострокових простих перемогах і можуть дорого коштувати українській економіці та Україні в довгостроковій перспективі", - сказав із трибуни парламенту Смолій.
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