Зеленський про курс гривні: Не бачу, що ми повинні щось стримувати

Президент України Володимир Зеленський не вважає, що зараз потрібно говорити про стримування курсу української гривні. "Важелі для стримування курсу гривні всім відомі. Я не бачу, що вони повинні змінюватися. Я зараз не бачу, що ми щось повинні стримувати, якщо чесно. Це така дискусія, тонка. Ми можемо з вами про це говорити, про моє особисте ставлення: чи повинні ми стримувати, чи не повинні... чи ми все-таки в ринкових умовах...", - сказав він у суботу, 2 червня, на брифінгу в місті Южне Одеської області.

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Зеленський також наголосив, що він і Офіс президента не чинили політичного тиску на екскерівника Національного банку України Якова Смолія, і з ним у нього були хороші стосунки. "Стосовно голови Національного банку України, то ви можете його особисто запитати, чи був тиск з боку Офісу президента. Мені здається, вже запитували журналісти, і отримали відповідь: він сказав, що ні. У нас з ним були справді дуже непогані, не тільки на професійному, а й на людському рівні, стосунки", - сказав він, передає агентство "Інтерфакс-Україна".

Відставка глави НБУ

Ввечері 1 липня стало відомо, що глава НБУ Смолій подав президенту України заяву про відставку і пояснив це систематичним політичним тиском, здійснюваним на НБУ протягом тривалого часу. Володимир Зеленський 2 липня прийняв його відставку і передав на розгляд Верховної Ради проект постанови про звільнення Смолія з посади голови НБУ. Верховна Рада 3 липня підтримала постанову про відставку голови НБУ.

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"Я прийняв важке, але необхідне рішення піти у відставку, оскільки протягом тривалого часу на НБУ здійснюється систематичний політичний тиск. Тиск з метою затвердження рішень, які не є економічно обґрунтованими, які фокусуються на короткострокових простих перемогах і можуть дорого коштувати українській економіці та Україні в довгостроковій перспективі", - сказав із трибуни парламенту Смолій.

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