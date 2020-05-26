Зеленський проти відставки Авакова: Кращого міністра немає

Президент України Володимир Зеленський не розглядає можливість відставки міністра внутрішніх справ Арсена Авакова до завершення розслідування справи про вбивство журналіста Павла Шеремета. Про це він повідомив журналістам у суботу, 6 червня, під час спілкування у резиденції "Залісся"

"Якщо людина взялася за якусь реально сенсаційну і гучну справу, вона не має її кидати... Вона має закінчитисправу Шеремета... Для суспільства вона - стейкхолдер цієї ситуації", - сказав Зеленський.

Також він додав, що вважає Авакова сильним міністром і наразі кращого кандидата на цю посаду немає.

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"Досі немає кращого міністра, так і є. Я вважаю, що він дійсно потужний міністр", - заявив він.

Як повідомлялося, 5 червня у Верховній Раді зареєстрували постанову про звільнення Аваковаз посади міністра внутрішніх справ. Під проєктом постанови підписалися 56 народних депутатів, 35 з яких від фракції "Слуга народу".