Зеленський проти відставки Авакова: Кращого міністра немає

Володимир Зеленський не відправлятиме Авакова у відставку до завершення справи про вбивство журналіста Павла Шеремета.
Президент України Володимир Зеленський не розглядає можливість відставки міністра внутрішніх справ Арсена Авакова до завершення розслідування справи про вбивство журналіста Павла Шеремета. Про це він повідомив журналістам у суботу, 6 червня, під час спілкування у резиденції "Залісся"
"Якщо людина взялася за якусь реально сенсаційну і гучну справу, вона не має її кидати... Вона має закінчитисправу Шеремета... Для суспільства вона - стейкхолдер цієї ситуації", - сказав Зеленський.
Також він додав, що вважає Авакова сильним міністром і наразі кращого кандидата на цю посаду немає.
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"Досі немає кращого міністра, так і є. Я вважаю, що він дійсно потужний міністр", - заявив він.
Як повідомлялося, 5 червня у Верховній Раді зареєстрували постанову про звільнення Аваковаз посади міністра внутрішніх справ. Під проєктом постанови підписалися 56 народних депутатів, 35 з яких від фракції "Слуга народу".