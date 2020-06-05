День Авакова: як глава МВС звітував у Верховній Раді

Від самого ранку 5 червня під стінами Верховної Ради у Києві протести. Кілька сотень людей зібралися, аби домогтися звільнення міністра внутрішніх справ Арсена Авакова. Саме у цей день він звітував перед народними депутатами про розслідування резонансних злочинів, які останнім часом сталися в Україні. Зокрема, парламентарі хотіли почути про хід розслідування справи у райцентрі Кагарлик Київської області, де поліцейські катували та зґвалтували жінку прямо у райвідділку поліції.

"Те, що відбулося у Кагарлику, неприпустимо і потребує найжорсткішої реакції, яка і послідувала з боку Нацполіції", - сказав Арсен Аваков з трибуни Верховної Ради. Він заявив, що "негідники" були відразу затримані, відділок поліції розформований, підозрювані поліцейські виведені за штат. І наступного дня після інциденту Нацполіція оприлюднила інформацію для суспільства. "Дехто намагається проводити аналогії з подіями у Врадіївці в 2013 році. Однак зараз ситуація принципово інша. Врадіївку намагалися приховати. Ми не приховуємо нічого", - наголосив міністр внутрішніх справ.

Висновки є

Аваков намагався запевнити, що після інциденту в Кагарлику ретельніше контролюватимуть особовий склад Нацполіції. Зокрема, в усіх підрозділах поліції буде запроваджено систему Custody Records для повної відеофіксації слідчих дій. Крім того, до інспекцій з особового складу планують залучати співробітників з досвідом роботи в оперативних підрозділах. Аваков пообіцяв також підвищити заробітну плату інспекторам та покращити матеріально-технічне забезпечення інспекції. Також, за словами міністра, буде надано право перевіряти будь-які підрозділи в будь-який час доби, а при професійному відборі кандидатів на службу в поліцію проводитиметься додаткове психологічне обстеження на виявлення прихованих ознак агресивності та девіантної поведінки.

У той же час перед Верховною Радою ...

Арсен Аваков відзначив, що зараз у МВС працює 360 тисяч осіб, а в Нацполіції - 123 тисячі поліцейських. "І МВС, і Нацполіція є зрізом та плоттю від плоті українського суспільства. Серед нас є трудяги, герої і, на жаль, ті, хто порушує закон. У кожній поліції світу зустрічаються негативні резонансні події. Головне, як МВС реагує на ці події: не прикриває, не потурає, не приховує", - заявив міністр.

Відставки поки не буде?

Аваков почувався за парламентською трибуною досить впевнено, незважаючи на те, що напередодні звіту у Верховній Раді почався збір підписів за його відставку, яку ініціює фракція "Голос". "У нас немає результатів по резонансним справам. Ми у звіті почули багато пояснень, процедурних зауважень, слайдів, цифр, фото, але ці резонансні справи не завершені. Міністр Аваков не відчуває своєї персональної відповідальності за поліцейське свавілля, попри те, що вже шість років очолює відомство", - сказала DW депутатка від фракції Голос Інна Совсун.

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Тим часом її фракція вже зареєструвала проєкт постанови про звільнення Арсена Авакова з посади міністра внутрішніх справ. Тепер збираються нові підписи про проведення позачергового засідання, аби голосувати за постанову про відставку. Свої підписи, за словами Совсун, вже поставили депутати з фракцій "Голос" та деякі "слуги народу", також одна депутатка з фракції "Європейська солідарність". "Ми побачили, що попри запевнення Авакова, що все під контролем, у залі багато депутатів були не задоволені його роботою. Але багато хто з парламентарів просто бояться ставити свої підписи під його відставкою", - каже Інна Совсун.

Хоч представники "Голосу" і заявляють, що під постановою про звільнення міністра підписуються також депутати від фракції "Слуга народу", однак, судячи з усього, у провладній партії поки що не готові змінювати очільника МВС.

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Представник фракції "Слуга народу" Олександр Качура сказав журналістам, що відставку Арсена Авакова не підтримує абсолютна більшість членів його фракції. "У нас є претензії до Арсена Борисовича. Але водночас, якщо на таке важливе міністерство у нас немає іншої кадрової пропозиції, то і підписи збирати не правильно. Бо у силовий блок треба запропонувати іншу кандидатуру, а її немає", - сказав Качура. За його словами, між президентом Володимиром Зеленським та Арсеном Аваковим існує певна домовленість. "Як тільки Зеленський поставить вимогу звільнення, то Арсен Борисович сам напише заяву та залишить цю посаду", - повідомив Олександр Качура.

Тим часомучасники акції за відставку міністра внутрішніх справ Арсена Авкова закидали фарами стару міліцейську машину, яку самі й привезли під стіни парламенту як символ невдалої реформ поліції.