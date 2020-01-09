Зеленський просить Захід надати докази влучання ракети у літак МАУ

Версія про влучання ракети в літак "Міжнародних авіаліній України" (МАУ) як причини авіакатастрофи в Тегерані не виключається, але станом на сьогодні не підтверджена. Про це у п'ятницю, 10 січня, заявив президент України Володимир Зеленський.

Глава української держави закликав міжнародних партнерів надати дані та докази, які стосуються катастрофи, у розпорядження комісії з розслідування причин падіння літака. "Враховуючи останні заяви лідерів держав у ЗМІ, ми закликаємо всіх міжнародних партнерів - передусім уряди США, Канади та Великобританії - надати дані та докази, які стосуються катастрофи, у розпорядження комісії з розслідування причин", - написав Зеленський на своїй сторінці у Facebook.

Президент України також повідомив, що 10 січня матиме розмову щодо перебігу розслідування з державним секретарем США Майком Помпео.

Як відомо, ввечері 9 січня прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо заявив про наявність у канадського уряду підтверджень того, що літак МАУ, який 8 січня зазнав аварії поблизу Тегерана, був збитий іранською ракетою. У той же час президент США Дональд Трамп також заявив, що літак МАУ в Тегерані могли збити помилково.

Пізніше видання New York Times авторизувало відео, на якому видно, як в літак, який ймовірно злетів з аеропорту Тегерана, влучила ракета. Це відео на підтвердження влучення ракети в літак МАУ опублікувала й група розслідувачів Bellingcat.

Своєю чергою Іран назвав брехнею звинувачення в ураженні літака авіакомпанії МАУ ракетою, про що повідомлила держагенція IRNA з посиланням на заяву уряду країни.

Між тим триває робота комісії з розслідування причин катастрофи літака МАУ. Іранська авіаційна влада запросила фахівців американської Національної ради з безпеки на транспорті до розслідування катастрофи українського літака. Раніше Іран відхиляв таку можливість. У комісії також працюють фахівці з України, Швеції, Канади та Великобританії.

Літак компанії МАУ Boeing 737, що виконував рейс Тегеран-Київ, розбився вранці 8 січня після вильоту з тегеранського аеропорту імені імама Хомейні. Усі 167 пасажирів і 9 членів екіпажу загинули. Окрім 11 українців, на борту літака на момент катастрофи перебувало 82 іранця, 63 канадця, 10 шведів, четверо афганців, троє німців та троє британців.