 Зеленський просить Захід надати докази влучання ракети у літак МАУ | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 10.01.2020

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Новини

Зеленський просить Захід надати докази влучання ракети у літак МАУ

Володимир Зеленський не виключив версію про влучання ракети у літак МАУ в Ірані і просить західних партнерів надати відповідні докази.

Президент України Володимир Зеленський

Президент України Володимир Зеленський (фото з архіву)

Версія про влучання ракети в літак "Міжнародних авіаліній України" (МАУ) як причини авіакатастрофи в Тегерані не виключається, але станом на сьогодні не підтверджена. Про це у п'ятницю, 10 січня, заявив президент України Володимир Зеленський.

Глава української держави закликав міжнародних партнерів надати дані та докази, які стосуються катастрофи, у розпорядження комісії з розслідування причин падіння літака. "Враховуючи останні заяви лідерів держав у ЗМІ, ми закликаємо всіх міжнародних партнерів - передусім уряди США, Канади та Великобританії - надати дані та докази, які стосуються катастрофи, у розпорядження комісії з розслідування причин", - написав Зеленський на своїй сторінці у Facebook.

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На відео помітні рух об'єкта в небі та спалах. Відео зняли у передмісті Тегерана поблизу міжнародного аеропорту, стверджують розслідувачі з Bellingcat. (10.01.2020)

Західні агенції та американські ЗМІ з посиланням на джерела в адміністрації президента США повідомляють, що літак МАУ могла випадково збити іранська ракета. Такі дані нібито отримані із супутникових знімків. (09.01.2020)

Під час телефонної розмови з українським президентом Володимиром Зеленським прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон заявив, що найкращі британські фахівці долучаться до розслідування аварії літка МАУ в Ірані. (09.01.2020)

Президент України також повідомив, що 10 січня матиме розмову щодо перебігу розслідування з державним секретарем США Майком Помпео.

Як відомо, ввечері 9 січня прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо заявив про наявність у канадського уряду підтверджень того, що літак МАУ, який 8 січня зазнав аварії поблизу Тегерана, був збитий іранською ракетою. У той же час президент США Дональд Трамп також заявив, що літак МАУ в Тегерані могли збити помилково.

Пізніше видання New York Times авторизувало відео, на якому видно, як в літак, який ймовірно злетів з аеропорту Тегерана, влучила ракета. Це відео на підтвердження влучення ракети в літак МАУ опублікувала й група розслідувачів Bellingcat.

Своєю чергою Іран назвав брехнею звинувачення в ураженні літака авіакомпанії МАУ ракетою, про що повідомлила держагенція IRNA з посиланням на заяву уряду країни.

Між тим триває робота комісії з розслідування причин катастрофи літака МАУ. Іранська авіаційна влада запросила фахівців американської Національної ради з безпеки на транспорті до розслідування катастрофи українського літака. Раніше Іран відхиляв таку можливість. У комісії також працюють фахівці з України, Швеції, Канади та Великобританії.

Літак компанії МАУ Boeing 737, що виконував рейс Тегеран-Київ, розбився вранці 8 січня після вильоту з тегеранського аеропорту імені імама Хомейні. Усі 167 пасажирів і 9 членів екіпажу загинули. Окрім 11 українців, на борту літака на момент катастрофи перебувало 82 іранця, 63 канадця, 10 шведів, четверо афганців, троє німців та троє британців.

  • Уламки українського літака, який зазнав катастрофи в Ірані

    Загадкова авіакатастрофа літака МАУ в Ірані: головні факти та відкриті питання

    Літак упав незадовго після вильоту

    Лайнер "Міжнародних авіаліній України" (МАУ), що летів рейсом PS752 Тегеран - Київ, зник з радарів через кілька хвилин після вильоту і впав у передмісті Тегерана о 6:10 за місцевим часом 8 січня. Усі 176 людей, серед яких 11 українців, загинули. Також серед загиблих - громадяни Ірану (82), Канади (63), Швеції (10), Афганістану (4), Великобританії (3). Загибель 3 громадян ФРН ще не підтвердили.

  • Речі загиблих в авіакатастрофі пасажирів на місці падіння літака МАУ

    Загадкова авіакатастрофа літака МАУ в Ірані: головні факти та відкриті питання

    Серед пасажирів - десятки дітей

    Більшість пасажирів летіла до Києва для пересадки на інші міжнародні рейси української авіакомпанії до Європи та Америки. Відповідно до списків загиблих, на борту літака перебувало до 30 дітей та підлітків. Наймолодший пасажир був 2018 року народження, найстаршому було 75 років. В авіакатастрофі загинули щонайменше 13 студентів і випускників іранського технологічного університету імені Шаріфа.

  • На місці падіння літака авіакомпанії Міжнародні авіалінії України, який розбився поблизу Тегерана

    Загадкова авіакатастрофа літака МАУ в Ірані: головні факти та відкриті питання

    Які країни братимуть участь у розслідуванні?

    Організація цивільної авіації Ірану після падіння літака створила комісію, яка з'ясовує причини аварії. До розслідування причин катастрофи, а також пошуку й ідентифікації її жертв вже долучилися 45 фахівців з України. Чи візьмуть участь у її роботі американські фахівці - питання поки що відкрите з огляду на ескалацію конфлікту між Вашингтоном і Тегераном.

  • Уламок літака Міжнародних авіаліній України, який зазнав аварії поблизу Тегерана 8 січня

    Загадкова авіакатастрофа літака МАУ в Ірані: головні факти та відкриті питання

    Перші висновки слідчих

    Іранська комісія з розслідування причин трагедії повідомила, що літак загорівся в повітрі. За її даними, український екіпаж лайнера намагався повернути літак в аеропорт Тегерана. При цьому, за цими даними, прохання по допомогу через радіозв'язок від екіпажу не надходило. За даними сайту Flightradar24, ані траєкторія польоту, ані набір літаком висоти не свідчили про наявність будь-яких проблем.

  • Уламок літака Міжнародних авіаліній України, який упав поблизу Тегерана 8 січня

    Загадкова авіакатастрофа літака МАУ в Ірані: головні факти та відкриті питання

    Чорні скриньки пошкоджені

    Два бортових самописця з лайнера були знайдені, однак вони зазнали ушкоджень, тому частина записів на них втрачена. Іран здійснює експертизу скриньок, перш ніж передати їх українській стороні. Надати самописці для дослідження американській компанії-виробнику літака Boeing або США Тегеран відмовився.

  • На місця падіння літака авіакомпанії Міжнародні авіалінії України поблизу Тегерана

    Загадкова авіакатастрофа літака МАУ в Ірані: головні факти та відкриті питання

    Київ оприлюднив версії трагедії

    У Раді національної безпеки і оборони України оприлюднили чотири основні версії подій. За словами секретаря РНБО Олексія Данілова, це може бути ураження літака зенітною ракетою "Тор" російського виробництва, зіткнення з безпілотником або іншим літальним об'єктом, руйнування і вибух двигуна з технічних причин або вибух у літаку внаслідок теракту.

  • Уламки літака авіакомпанії Міжнародні авіалінії України, який розбився поблизу Тегерана

    Загадкова авіакатастрофа літака МАУ в Ірані: головні факти та відкриті питання

    Експерти відкидають версію потрапляння ракети

    Падіння літака сталося незадовго після того, як Іран завдав ракетних ударів по військових базах США в Іраку. Тому деякі ЗМІ оприлюднили версію того, що літак могли помилково збити іранські сили ППО. За кілька годин до катастрофи США заборонили здійснювати перельоти в регіоні. Однак, за словами експерта з питань авіації Джефрі Томаса, у разі потрапляння ракети вона зруйнувала б літак ще в повітрі.

  • Літак Boeing 737-800 NG, фото 20 липня 2016 року

    Загадкова авіакатастрофа літака МАУ в Ірані: головні факти та відкриті питання

    "Один з найкращих наших літаків"

    Рейс із Тегерана до Києва виконувався літаком Boeing 737-800 NG 2016 року випуску. Авіакомпанія МАУ того ж року взяла лайнер у лізинг у компанії-виробника. "Це був один з найкращих наших літаків з прекрасним професійним екіпажем", - заявив президент МАУ Євген Дихне. Востаннє літак пройшов повну технічну перевірку 6 січня.

  • У Борисполі небайдужі залишають квіти біля портретів загиблих в авіакатастрофі українського лайнера в Ірані

    Загадкова авіакатастрофа літака МАУ в Ірані: головні факти та відкриті питання

    Шок і жалоба в Києві

    Падіння літака під Тегераном стало першою авіакатастрофою авіакомпанії МАУ з моменту її заснування у 1992 році. Президент України Володимир Зеленський оголосив 9 січня днем жалоби за загиблими у катастрофі.

    Автор: Інна Завгородня, Лілія Ржеутська


DW.COM

Загадкова авіакатастрофа літака МАУ в Ірані: головні факти та відкриті питання

Унаслідок падіння літака "Міжнародних авіаліній України" поблизу Тегерана 8 січня загинули всі 176 людей на борту. Головні факти та відкриті питання щодо причин аварії - у фотогалереї DW. (09.01.2020)  

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