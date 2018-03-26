Зеленський пропонує Раді перепідпорядкувати Нацгвардію президенту

Президент України Володимир Зеленський пропонує Верховній Раді перепідпорядкувати Національну гвардію президенту замість міністерства внутрішніх справ (МВС). Про це йдеться в зареєстрованому в ВР 29 серпня законопроєкті, повідомило в суботу, 31 серпня, інформаційне агентство "Українські новини".

Згідно з документом, безпосереднє керівництво Нацгвардією перейде до командувача Національної гвардії. Він, своєю чергою, буде підзвітний президенту. Сама Нацгвардія виводиться із системи контролю МВС, а також виключаються норми про міністра внутрішніх справ, чиї повноваження передаються командувачу Нацгвардії.

Структура і склад оперативно-територіального об'єднання Нацгвардії будуть затверджуватися командувачем Нацгвардії за погодженням з президентом, ідеться в законопроєкті. Згідно з пояснювальною запискою, ухвалення законопроєкту дасть можливість посилити контроль президента, вдосконалити та оптимізувати питання соціально-економічного забезпечення діяльності Нацгвардії, оперативно вирішувати наявні проблеми нацгвардійців.

Нагадаємо, що 29 серпня Верховна Рада призначила міністром внутрішніх справ Арсена Авакова.

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