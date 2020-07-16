 Зеленський пропонує влаштувати дебати між Кличком і Верещук | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 17.07.2020

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Новини

Зеленський пропонує влаштувати дебати між Кличком і Верещук

Володимир Зеленський вважає, що дебати між переможницею праймеріз у "Слузі народу" Іриною Верещук і діючим мером Києва Віталієм Кличком були б вельми цікавими.

Зеленський хотів би побачити Кличка на дебатах з Верещук

Зеленський хотів би побачити Кличка на дебатах з Верещук

Президент України Володимир Зеленський вважає, що жителям Києва було б цікаво послухати предметні дебати з важливих для столиці питань між чинним мером Віталієм Кличком і кандидаткою від "Слуги народу", народною депутаткою Іриною Верещук.

Читайте також: Кличко відмовився балотуватися в мери Києва від "Європейської солідарності"

"Мені здається, що це дуже важливо. Я пам'ятаю, як один президент викликав мене на дебати. Мені здається, що ми повинні бути відкриті, ніхто не повинен боятися. Мені здається, що предметні професійні дебати, з питань життя міста, містобудування, житлово-комунального господарства, інфраструктури, фінансів, транспорту були б дуже цікавими. І киянам дуже цікаво було б почути відповіді на ці питання на дебатах між діючим мером і Іриною Верещук", - сказав він на брифінгу в четвер, 16 липня, після завершення засідання фракції "Слуга народу", передає агентство "Інтерфакс-Україна".

Як повідомлялося, фракція партії "Слуга народу" у Верховній Раді 16 липня провела праймеріз серед кандидатів для участі у виборах Київського міського голови, переможцем яких стала народна депутатка Ірина Верещук.

Читайте також: Вибори мера Києва: у "Слузі народу" визначилися з кандидатом

У праймеріз "Слуги народу" на кандидування в мери Києва брали участь народні депутати від цієї партії: Ірина Верещук, Микола Тищенко, Олександр Дубінський, Олександр Качура та Дмитро Гурін.

Ірина Верещук у 2010-2015 роках була головою міста Рава-Руська Львівської області. Обрана народним депутатом за списком партії "Слуга народу" під номером 29.

Дивитись відео 07:08

Кличко, Зеленський і КМДА: чим (не)загрожує двовладдя у Києві (13.09.2019)

 

 

Також за темою

Iryna Wereschtschuk ukrainische Politikerin

Вибори мера Києва: у "Слузі народу" визначилися з кандидатом 16.07.2020

Народна депутатка Ірина Верещук перемогла на праймеріз фракції партії "Слуга народу" серед кандидатів у мери Києва. Її суперниками були Микола Тищенко, Олександр Дубінський, Олександр Качура та Дмитро Гурін.

Ukraine Wolodymyr Klytschko Bürgermeister von Kiew | DW Interview

У Києві збільшується кількість важких випадків COVID-19 - Кличко 01.07.2020

Мер Києва Віталій Кличко вказує на зростання кількості важких хворих із коронавірусом. На цьому тлі місто посилює карантин: ресторани працюватимуть лише до десятої вечора.

Ukraine Kiew Coronavirus

У Києві ресторани, кіно та театри працюватимуть після 22-ї години 06.07.2020

У Києві чергове послаблення карантину: відтепер ресторани, кіно та театри можуть працювати і після 22-ї години, оголосив мер української столиці Віталій Кличко.

Реклама

Докладно

Хафез аль-Асад та його син Башар (п)

Шлях Башара Асада від символу надії до диктатора

Башар Асад керує Сирією 20 років. Саме він втягнув свою країну в одну з найкривавіших воєн в її історії.  

Новий глава НБУ Кирило Шевченко

МВФ сподівається на незалежність НБУ з новим главою

МВФ привітав призначення Кирила Шевченка на посаду глави НБУ. Фонд сподівається, що він збереже незалежність банку.  

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch.  

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  