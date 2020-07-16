Зеленський пропонує влаштувати дебати між Кличком і Верещук

Президент України Володимир Зеленський вважає, що жителям Києва було б цікаво послухати предметні дебати з важливих для столиці питань між чинним мером Віталієм Кличком і кандидаткою від "Слуги народу", народною депутаткою Іриною Верещук.

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"Мені здається, що це дуже важливо. Я пам'ятаю, як один президент викликав мене на дебати. Мені здається, що ми повинні бути відкриті, ніхто не повинен боятися. Мені здається, що предметні професійні дебати, з питань життя міста, містобудування, житлово-комунального господарства, інфраструктури, фінансів, транспорту були б дуже цікавими. І киянам дуже цікаво було б почути відповіді на ці питання на дебатах між діючим мером і Іриною Верещук", - сказав він на брифінгу в четвер, 16 липня, після завершення засідання фракції "Слуга народу", передає агентство "Інтерфакс-Україна".

Як повідомлялося, фракція партії "Слуга народу" у Верховній Раді 16 липня провела праймеріз серед кандидатів для участі у виборах Київського міського голови, переможцем яких стала народна депутатка Ірина Верещук.

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У праймеріз "Слуги народу" на кандидування в мери Києва брали участь народні депутати від цієї партії: Ірина Верещук, Микола Тищенко, Олександр Дубінський, Олександр Качура та Дмитро Гурін.

Ірина Верещук у 2010-2015 роках була головою міста Рава-Руська Львівської області. Обрана народним депутатом за списком партії "Слуга народу" під номером 29.