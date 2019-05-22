 Зеленський призначив посла при НАТО Пристайка заступником глави АП | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 22.05.2019

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Новини

Зеленський призначив посла при НАТО Пристайка заступником глави АП

Заступником голови АП став представник України при НАТО Вадим Пристайко. Тим часом Олена Зеркаль, яку президент напередодні призначав на цю посаду, прокоментувала скасування свого призначення.

Вадим Пристайко (архівне фото)

Вадим Пристайко (архівне фото)

Президент України Володимир Зеленський призначив постійного представника України при НАТО Вадима Пристайка заступником глави адміністрації президента (АП). Про це йдеться у відповідному указі, оприлюдненому в середу, 22 травня, на сайті українського президента. Передбачається, що Пристайко опікуватиметься зовнішньополітичним напрямком.

Напередодні він заявляв, що готовий очолити міністерство закордонних справ України, якщо отримає таку пропозицію від Зеленського, а також зазначав, що наразі від імені МЗС допомагає "перехідній команді" у проведенні ефективних міжнародних зустрічей.

Після призначення 22 травня Вадим Пристайко наголосив, що курс України на зближення з НАТО закріплено в Конституції України, і його підтримує значна частина населення країни. "Курс на НАТО зафіксовано в українській Конституції, і його розділяє щонайменше половина населення України. І більшість нашого парламенту. Я думаю, це всім зрозуміло", - сказав Пристайко журналістам біля будівлі АП, цитує агентство "Інтерфакс-Україна". При цьому він наголосив, що ЄС і НАТО - це "ті партнери, без яких Україна не виживе".

DW.COM

В адміністрації президента Володимира Зеленського знайшлося місце і для адвоката Ігоря Коломойського, і для партнерів по шоу-бізнесу. Чому нова АП з перших днів ризикує стати об'єктом правових претензій, з'ясовувала DW. (22.05.2019)

Новий президент Володимир Зеленський пропонував депутатам скасувати мажоритарку та знизити прохідний бар'єр для партій на виборах до трьої відсотків. Парламентарі на це не пішли та обурилися через питання списків. (22.05.2019)

Президент України призначив своїм представником у Кабінеті міністрів Андрія Геруса та скасував указ про призначення заступницею глави адміністрації президента Олени Зеркаль. (22.05.2019)

Ситуація із Зеркаль

Раніше 22 травня Зеленський скасував призначення заступниці міністра закордонних справ Олени Зеркаль заступницею глави адміністрації президента. Згодом Зеркаль пояснила, що сподівається продовжити свою роботу на займаній посаді.

"Насамперед, моя посада і роль у дипломатичній службі не змінилися - заступник міністра закордонних справ з питань європейської інтеграції. Я дуже люблю те, чим я займалася, займаюся і, сподіваюся, далі займатимуся", - написала Зеркаль на своїй сторінці у соцмережі Facebook. Вона також наголосила, що зовнішня політика - спільна справа президента та МЗС. "Ми - одна команда і країна в нас одна", - додала заступниця міністра закордонних справ.

Ще одне призначення

Крім того, раніше 22 травня Володимир Зеленський призначив Івана Баканова першим заступником голови Служби безпеки України - начальником Головного управління з боротьби з корупцією та організованою злочинністю, про що повідомляється у відповідному указі на сайті президента.

Баканов народився у 1974 році в Кривому Розі, друг дитинства Зеленського. З 2013 року - керівник студії "Квартал 95". З грудня 2017 року - лідер партії "Слуга народу".

Дивитись відео 01:44

Українські політики перезавантажують свій імідж: м'язи, велосипеди та соцмережі (22.05.2019)

Аудіо й відео до теми

Українські політики перезавантажують свій імідж: м'язи, велосипеди та соцмережі (22.05.2019)  

Також за темою

Ukraine Andrij Herus Investionsfirma Concorde Capital

Зеленський призначив свого представника в уряді 22.05.2019

Президент України призначив своїм представником у Кабінеті міністрів Андрія Геруса та скасував указ про призначення заступницею глави адміністрації президента Олени Зеркаль.

Ukraine Kiew Einführung von Präsident Wolodymyr Selenskyj

Перші призначення Зеленського: начальник Генштабу та глава АП 21.05.2019

Володимир Зеленський зробив перші кадрові призначення. Зокрема, новим начальником Генштабу ЗСУ став Руслан Хомчак, а адміністрацію президента очолив Андрій Богдан.

Реклама

Докладно

Президент України Володимир Зеленський перед інавгурацією 20 травня

Провал виборчого законопроекту: перша невдача Зеленського

Президент пропонував Раді скасувати мажоритарку та знизити прохідний бар'єр для партій на виборах до трьої відсотків.  

Нині Львову доводиться змагатися з західноєвропейськими містами за туристів

Як Львів реагує на зменшення кількості туристів

На тлі зростання конкуренції з західноєвропейськими містами у Львові замислились над новою туристичною концепцією.  

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch.  

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  