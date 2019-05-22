Зеленський призначив посла при НАТО Пристайка заступником глави АП

Президент України Володимир Зеленський призначив постійного представника України при НАТО Вадима Пристайка заступником глави адміністрації президента (АП). Про це йдеться у відповідному указі, оприлюдненому в середу, 22 травня, на сайті українського президента. Передбачається, що Пристайко опікуватиметься зовнішньополітичним напрямком.

Напередодні він заявляв, що готовий очолити міністерство закордонних справ України, якщо отримає таку пропозицію від Зеленського, а також зазначав, що наразі від імені МЗС допомагає "перехідній команді" у проведенні ефективних міжнародних зустрічей.

Після призначення 22 травня Вадим Пристайко наголосив, що курс України на зближення з НАТО закріплено в Конституції України, і його підтримує значна частина населення країни. "Курс на НАТО зафіксовано в українській Конституції, і його розділяє щонайменше половина населення України. І більшість нашого парламенту. Я думаю, це всім зрозуміло", - сказав Пристайко журналістам біля будівлі АП, цитує агентство "Інтерфакс-Україна". При цьому він наголосив, що ЄС і НАТО - це "ті партнери, без яких Україна не виживе".

Ситуація із Зеркаль

Раніше 22 травня Зеленський скасував призначення заступниці міністра закордонних справ Олени Зеркаль заступницею глави адміністрації президента. Згодом Зеркаль пояснила, що сподівається продовжити свою роботу на займаній посаді.

"Насамперед, моя посада і роль у дипломатичній службі не змінилися - заступник міністра закордонних справ з питань європейської інтеграції. Я дуже люблю те, чим я займалася, займаюся і, сподіваюся, далі займатимуся", - написала Зеркаль на своїй сторінці у соцмережі Facebook. Вона також наголосила, що зовнішня політика - спільна справа президента та МЗС. "Ми - одна команда і країна в нас одна", - додала заступниця міністра закордонних справ.

Ще одне призначення

Крім того, раніше 22 травня Володимир Зеленський призначив Івана Баканова першим заступником голови Служби безпеки України - начальником Головного управління з боротьби з корупцією та організованою злочинністю, про що повідомляється у відповідному указі на сайті президента.

Баканов народився у 1974 році в Кривому Розі, друг дитинства Зеленського. З 2013 року - керівник студії "Квартал 95". З грудня 2017 року - лідер партії "Слуга народу".