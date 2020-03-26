Зеленський пообіцяв, що VIP-палат для посадовців не буде

Президент України Володимир Зеленський доручив прем'єр-міністру країни Денису Шмигалю скасувати нормативні акти щодо спеціальних умов для охоронюваних державою вищих посадових осіб у разі їхньої госпіталізації. Про це він заявив у відеозверненні в четвер, 26 березня. Раніше українські ЗМІ повідомили про те, що в українських лікарнях нібито мають підготувати спеціальні палати для лікування усіх осіб, що мають державну охорону.

"Прем'єр-міністру України поставлено завдання вирішити питання так званих VIP-палат і скасувати всі нормативні акти, які цього вимагають. У нас не "совок" і не буде ніяких люксових палат для "членів ЦК", - сказав Зеленський.

Він наголосив, що політики повинні перебувати в лікарнях у звичайних умовах на рівні з іншими громадянами. "Ви будете перебувати саме в тих палатах і тих лікарнях, які за 28 років ви побудували в цій країні. Можливо, тоді зрозумієте, як це - не мати можливості лікуватися у Швейцарії чи Ізраїлі", - додав Зеленський.

За його словами, винятків не буде зроблено і для перших осіб держави - президента, прем'єра і спікера парламенту. Він пригрозив керівникам лікарень санкціями, якщо вони створюватимуть для чиновників окремі умови лікування.

"Я настійливо рекомендую керівникам медичних установ не перетворюватися на готельєрів, не займатися торгівлею палатами або облаштуванням ординаторських під перебування будь-яких "шишок". Інакше будуть санкції", - сказав президент.

Президент нагадав про обмеження на в'їзд в Україну

Зеленський також нагадав, що з 28 березня в Україну не можна буде потрапити літаками або потягами, бо вже ввечері 27 березня кордони буде закрито. "Наш обов'язок як держави піклуватись про кожного українця. Про тих, хто не зможе повернутись у найближчі два дні подбають наші дипломатичні представництва та українські громади за кордоном", - зазначив він, додавши, що раніше Україна евакуювала спецрейсами з інших країн близько 80 тисяч українців. У міністерстві закордонних справ повідомляли, що станом на 25 березня за межами України залишалося ще 20 тисяч людей, які виявили бажання повернутись додому.