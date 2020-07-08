 Зеленський пообіцяв МВФ запропонувати ″незалежного технократа″ на голову НБУ | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 14.07.2020

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Новини

Зеленський пообіцяв МВФ запропонувати "незалежного технократа" на голову НБУ

Володимир Зеленський пообіцяв главі МВФ Георгієвій подати кандидатуру на посаду голови НБУ до кінця цього тижня. За його словами, це буде "незалежний технократ".

Володимир Зеленський пообіцяв главі МВФ незалежного технократа на посаду голови НБУ

Володимир Зеленський пообіцяв главі МВФ "незалежного технократа" на посаду голови НБУ

Президент України Володимир Зеленський пообіцяв директорці-розпорядниці Міжнародного валютного фонду Крісталіні Георгієвій, що до кінця цього тижня подасть до парламенту кандидатуру на посаду голови Національного банку України (НБУ). Він стверджує, що запропонований ним кандидат продовжить "незалежний курс Нацбанку". Про це Зеленський написав у вівторок, 14 липня, у соціальній мережі Twitter.

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"Повідомив Крісталіні Георгієвій, що до кінця тижня запропоную парламенту кандидатуру нового голови НБУ. Це буде незалежний технократ, який продовжуватиме незалежний курс Нацбанку. Всі рішення я ухвалюю тільки в інтересах народу України", - запевнив Зеленський.

Раніше голова фракції "Слуга народу" у Верховній Раді Давид Арахамія повідомив, що 16 липня Верховна Рада розглядатиме питання призначення голови Національного банку.

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Нагадаємо, 1 липня Яків Смолій оголосив, що написав та подав президенту України заяву про звільнення у зв'язку з відставкою за власним бажанням. Він пояснив це тим, що протягом тривалого часу на Національний банк України здійснюється систематичний політичний тиск. 3 липня парламент звільнив Смолія. Обов'язки голови НБУ до призначення нового керівника виконуватиме перша заступниця голови Катерина Рожкова.

У МВФ наголосили на здобутках Національного банку України під керівництвом Якова Смолія та заявили про очікування, що його наступник також забезпечить незалежність НБУ.

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