 Зеленський повернув Саакашвілі українське громадянство | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 28.05.2019

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Новини

Зеленський повернув Саакашвілі українське громадянство

Президент Володимир Зеленський скасував рішення Петра Порошенка про позбавлення Міхеіла Саакашвілі громадянства України.

Екс-глава Грузії та колишній одеський губернатор Міхеіл Саакашвілі

Екс-глава Грузії та колишній одеський губернатор Міхеіл Саакашвілі (фото з архіву)

Український президент Володимир Зеленський повернув екс-главі Грузії та колишньому одеському губернатору Міхеілу Саакашвілі українське громадянство. Про це йдеться у відповідному указі, що було оприлюднено у вівторок, 28 травня, на сайті глави держави.

DW.COM

Після закінчення конгресу грузинів-емігрантів у бельгійському Льєжі Міхеіл Саакашвілі в інтерв'ю DW розповів про перспективи повернення у Грузію, а також про те, чим небезпечний для України Петро Порошенко. (12.02.2019)

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Отримане від АПУ підтвердження про позбавлення громадянства Міхеіл Саакашвілі збирається оскаржити в суді. Також політик планує позиватися через рішення міграційної служби. (25.10.2017)

"Внести до указу президента України від 26 липня 2017 року №196... зміну, виключивши положення щодо втрати Саакашвілі Міхеілом громадянства України", - йдеться у оприлюдненому документі. Таким чином Зеленський скасував рішення свого попередника Петра Порошенка про позбавлення екс-президента Грузії українського громадянства.

Раніше Саакашвілі неодноразово заявляв про свій намір повернутися до України в разі поразки Порошенка на президентських виборах, однак кожного разу відтерміновував дату свого повернення.

26 липня 2017 року президент України Петро Порошенко своїм указом припинив українське громадянство Саакашвілі. 12 лютого 2018 року прикордонники видворили Саакашвілі, який перед цим прорвався через кордон України, у Польщу в рамках процедури реадмісії. 29 січня Верховний Суд почав розглядати законність припинення його українського громадянства.

3 квітня 2018 року Касаційний адміністративний суд Верховного суду України остаточно відмовив Міхеілу Саакашвілі в наданні йому в Україні статусу особи, яка потребує додаткового захисту, про що він просив у період свого перебування на українській території вже не будучи громадянином держави.

  • Спроби арешту Саакашвілі

    Невловимий Міхо, або як в Україні на Саакашвілі полювали

    Втеча на дах

    Цей день розпочався для Міхаіла Саакашвілі не дуже добре. Вранці 5-го грудня 2017 року в двері його київської квартири постукали. Завітали українські правоохоронці для обшуку та затримання політика. Але Саакашвілі, не довго думаючи, втік на дах будинку: погрожував стрибнути і навіть виголосити полум'яну промову до своїх прихильників.

  • Спроби затримати Міхеіла Саакашвілі

    Невловимий Міхо, або як в Україні на Саакашвілі полювали

    Затримання в Києві

    Співробіникам Служби безпеки України та службовцям спецпідрозділу Генеральної прокуратури України "Альфа" все ж таки вдалося схопити Саакашвілі. Політика вивели в наручниках із будинку та помістили у спецавтомобіль.

  • Однак авто із затриманим від'їхати далеко так і не змогло. Шлях перекрили прибічники Саакашвілі.

    Невловимий Міхо, або як в Україні на Саакашвілі полювали

    Заблокована вулиця

    Однак авто із затриманим від'їхати далеко так і не змогло. Шлях перекрили чисельні прибічники Саакашвілі.

  • Спроби затримання Саакашвілі українськими правоохоронцями

    Невловимий Міхо, або як в Україні на Саакашвілі полювали

    Штурм та звільнення

    І вже за мить його прихильники звільнили Саакашвілі. Попри значну кількість правоохоронців, вони захопити спеціальний автомобіль, розбили скло і витягли опозиційного політика.

  • Спроби затримати Саакашвілі

    Невловимий Міхо, або як в Україні на Саакашвілі полювали

    Охоронці прозорих кордонів

    До речі, це вже не перша сутичка Саакашвілі з українськими силовиками. У вересні 2017 року українські прикордонники та правоохоронці намагалися перешкодити поверненню Саакашвілі в Україну. Тоді зупинити політика теж не вдалось.

  • Спроби затримати Саакашвілі

    Невловимий Міхо, або як в Україні на Саакашвілі полювали

    Український прорив

    За підтримки прихильників та деяких опозиційних українських політиків, у тому числі екс-прем'єр-міністерки України Юлії Тимошенко Саакашвілі вдалося прорватися на українську територію на прикордонному пункті "Шегині".

  • Спроби затримати Міхеіла Саакашвілі

    Невловимий Міхо, або як в Україні на Саакашвілі полювали

    Браслети свободи

    На лівій руці політика - сліди спроби арешту. Невдалий арешт 5-го грудня та звільнення прихильниками по тому навіть додали Саакашвілі наснаги. Принаймні шоку від пережитого його обличчя не випромінює.

    Автор: Валерій Сааков


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