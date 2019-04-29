Зеленський повернув Саакашвілі українське громадянство

Український президент Володимир Зеленський повернув екс-главі Грузії та колишньому одеському губернатору Міхеілу Саакашвілі українське громадянство. Про це йдеться у відповідному указі, що було оприлюднено у вівторок, 28 травня, на сайті глави держави.

"Внести до указу президента України від 26 липня 2017 року №196... зміну, виключивши положення щодо втрати Саакашвілі Міхеілом громадянства України", - йдеться у оприлюдненому документі. Таким чином Зеленський скасував рішення свого попередника Петра Порошенка про позбавлення екс-президента Грузії українського громадянства.

Раніше Саакашвілі неодноразово заявляв про свій намір повернутися до України в разі поразки Порошенка на президентських виборах, однак кожного разу відтерміновував дату свого повернення.

26 липня 2017 року президент України Петро Порошенко своїм указом припинив українське громадянство Саакашвілі. 12 лютого 2018 року прикордонники видворили Саакашвілі, який перед цим прорвався через кордон України, у Польщу в рамках процедури реадмісії. 29 січня Верховний Суд почав розглядати законність припинення його українського громадянства.

3 квітня 2018 року Касаційний адміністративний суд Верховного суду України остаточно відмовив Міхеілу Саакашвілі в наданні йому в Україні статусу особи, яка потребує додаткового захисту, про що він просив у період свого перебування на українській території вже не будучи громадянином держави.

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