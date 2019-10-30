Зеленський планує розпочати розведення військ у Петрівському 4 листопада

Президент України Володимир Зеленський у четвер, 31 жовтня, заявив, що розведення сил та засобів від лінії зіткнення на Донбасі поблизу населеного пункту Петрівське у Донецькій області має розпочатися у понеділок, 4 листопада.

"Ми зі свого боку розпочали розведення у Катеринівці (Золоте. - Ред.). Якщо все буде безпечно у Петрівському протягом тижня - має бути сім днів тиші - то, мені здається, 4 листопада ми маємо розпочати розведення і у Петрівському", - сказав Зеленський на пресконференції з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом після засідання Комісії Україна-НАТО.

Своєю чергою, Столтенберг заявив, що країни-члени Альянсу вітають прогрес у розведенні в районі Станиці Луганської та інших районах. "Росія повинна вивезти свої війська та техніку з української території (...) Росія повинна припинити підтримку бойовиків на сході України", - наголосив генеральний секретар НАТО.

Нагадаємо, що 29 жовтня в Золотому Луганської області розпочалося розведення сил і засобів сторін конфлікту на Донбасі.