 Зеленський планує розпочати розведення військ у Петрівському 4 листопада | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 31.10.2019

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Новини

Зеленський планує розпочати розведення військ у Петрівському 4 листопада

Володимир Зеленський заявляє, що розведення сил та засобів поблизу Петрівського на Донеччині має розпочатися 4 листопада. Цьому повинні передувати сім днів тиші.

Президент України Володимир Зеленський заявляє, що розведення сил та засобів у районі Петрівського має розпочатися 4 листопада

Президент України Володимир Зеленський заявляє, що розведення сил та засобів у районі Петрівського має розпочатися 4 листопада

Президент України Володимир Зеленський у четвер, 31 жовтня, заявив, що розведення сил та засобів від лінії зіткнення на Донбасі поблизу населеного пункту Петрівське у Донецькій області має розпочатися у понеділок, 4 листопада.

DW.COM

У штабі Операції об'єднаних сил повідомили про початок розведення сил і засобів сторін конфлікту у Золотому Луганської області опівдні 29 жовтня. (29.10.2019)

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг привітав розведення сил у Золотому, але при цьому нагадав про відповідальність Росії за імплементацію мінських угод. (30.10.2019)

"Ми зі свого боку розпочали розведення у Катеринівці (Золоте. - Ред.). Якщо все буде безпечно у Петрівському протягом тижня - має бути сім днів тиші - то, мені здається, 4 листопада ми маємо розпочати розведення і у Петрівському", - сказав Зеленський на пресконференції з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом після засідання Комісії Україна-НАТО.

Своєю чергою, Столтенберг заявив, що країни-члени Альянсу вітають прогрес у розведенні в районі Станиці Луганської та інших районах. "Росія повинна вивезти свої війська та техніку з української території (...) Росія повинна припинити підтримку бойовиків на сході України", - наголосив генеральний секретар НАТО.

Нагадаємо, що 29 жовтня в Золотому Луганської області розпочалося розведення сил і засобів сторін конфлікту на Донбасі. 

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