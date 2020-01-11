Зеленський обговорив з Роухані питання відповідальності за збиття літака МАУ

Президенти Ірану та України Хасан Роухані й Володимир Зеленський провели в суботу, 11 січня, телефонну розмову, де обговорили наслідки збиття іранською ракетою літака авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України" (МАУ).

За даними пресслужби Зеленського, телефонні перемовини відбулися з ініціативи іранської сторони. Під час переговорів Роухані пообіцяв Зеленському притягти до відповідальності всіх причетних до авіакатастрофи. Крім того, Роухані запевнив, що Іран надасть необхідну підтримку українській експертній групі для подальшої ефективної співпраці.

Від імені іранської сторони Роухані також вибачився за трагедію, що забрала життя 176 осіб і висловив співчуття українському народу й родинам загиблих. Іранський президент "повністю визнає, що трагедія сталася через помилкові дії" іранських військових, зазначається на сайті українського президента.

Зеленський також підкреслив, що очікує "подальшу конструктивну співпрацю з Іраном відповідно до норм міжнародного права", наводить його слова пресслужба.

Згодом Зеленський назвав "кроком у потрібному напрямі" визнання Іраном збиття українського літака. У своєму дописі в соціальній мережі Twitter український президент повідомив, що наполягає на негайному завершенні ідентифікації та поверненні тіл загиблих до України.

"Для нас надзвичайно важливо, щоб уже наступного тижня - до 19 січня - тіла загиблих повернули в Україну, щоб їхні рідні могли з ними попрощатися", - наголосив у розмові з Роухані Зеленський.

"Ніхто не відкрутиться"

Після цього у своєму відеозверненні до українців він заявив, що домовився з іранським лідером, що ніхто "не відкрутиться" при визначенні винних за катастрофу збитого літака, про початок спільної роботи з розшифровки двох чорних скриньок. Зеленський також запевнив, що українська держава надасть допомогу сім'ям загиблих і допоможе отримати компенсації від Ірану, перевізника і

страхових компаній.

Нагадаємо, 8 січня літак Boeing 737-800 "Міжнародних авіаліній України", що виконував рейс Тегеран-Київ, розбився одразу після зльоту з тегеранського аеропорту. Усі 176 людей, що перебували на борту, загинули, серед них були громадяни Ірану, України, Канади, Німеччини, Афганістану, а також піддані Швеції та Великобританії.

11 січня іранська влада визнала, що Boeing помилково збили іранські військові. Пізніше в аерокосмічних силах Корпусу вартових ісламської революції (КВІР) заявили, що їхній підрозділ бере на себе всю відповідальність за трагедію. Український літак був помилково розпізнаний як крилата ракета, і в його напрямку було випущено зенітну ракету малого радіусу дії, що вибухнула поруч з лайнером. Як стверджують у КВІР, у оператора зенітного ракетного комплексу (ЗРК) було до десяти секунд для ухвалення рішення про запуск ракети, а через перешкоди у зв'язку він діяв самостійно.