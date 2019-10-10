 Зеленський не регулюватиме ″стандарти новин″ - Бородянський | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 09.11.2019

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Новини

Зеленський не регулюватиме "стандарти новин" - Бородянський

Володимир Бородянський назвав формулювання "стандарти новин" в указі Зеленського "термінологічним непорозумінням".

Володимир Зеленський, президент України

Володимир Зеленський, президент України (фото з архіву)

Слова про "вимоги і стандарти новин" в указі президента України Володимира Зеленського міністр культури Володимир Бородянський назвав "термінологічним непорозумінням". Про це міністр написав у Facebook у суботу, 9 листопада.

"Ми не збиралися і не збираємося регулювати стандарти новин. Це право - виключно професійної спільноти,"- зазначив Бородянський. 

Натомість влада планує запровадити поняття "небезпечна інформація", "дезінформація", "недостовірна інформація", додав міністр. За його словами, це є важливим в умовах інформаційної війни з РФ і можливим фінансуванням деяких ЗМІ "країною агресором". Бородянський також написав про запровадження визначень характеру інформації як новинної, розважальної тощо із можливим зобов'язанням позначати поширюваний контент відповідно до цих визначень.

DW.COM

Президент України Володимир Зеленський підписав указ про створення Ради з питань свободи слова та захисту журналістів. Її мета - дотримання права на свободу слова і запобігання перешкоджанню діяльності журналістів. (06.11.2019)

Керівник офісу президента України Андрій Богдан подав позов проти журналістів програми "Схеми" та НСТУ про захист честі, гідності та ділової репутації. (22.08.2019)

РНБО доручила держорганам посилити захист інформаційного простору, повідомив Олександр Данилюк. Засідання РНБО відбулося на тлі скандалу через спробу проведення телемосту українським та російським телеканалами (08.07.2019)

"Це є частиною належного інформування громадян та реалізацією права на інформацію", - зазначив міністр.

Раніше у суботу пресслужба Зеленського опублікувала указ президента України в якому він вимагає від уряду до кінця року написати та подати до Верховної Ради законопроєкт про вимоги і стандарти новин.

Згідно із документом, Кабінет міністрів України має розробити та внести на розгляд Верховної Ради низку законопроєктів, які будуть регулювати діяльність масмедіа в країні. Ці законопроєкти мають містити "положення про вимоги і стандарти новин", механізми запобігання поширенню недостовірної інформації та її спростування, зазначається в тексті указу.

Цю ініціативу українського президента вже розкритикував голова Національної спілки журналістів (НСЖУ) Сергій Томіленко. Він назвав пропозиції Зеленського "драконівськими" та такими, що не мають нічого спільного зі зміцненням держави.

Дивитись відео 06:24

100 днів Зеленського: президент і команда Зе стають ворогами преси? (27.08.2019)

Аудіо й відео до теми

100 днів Зеленського: президент і команда Зе стають ворогами преси? (27.08.2019)  

Також за темою

Чому немає "посадок" корупціонерів: версія Зеленського (10.10.2019) 10.10.2019

Чому немає обіцяних "посадок", а українські корупційонери досі на свободі? Президент України Володимир Зеленський пояснив журналістам на пресмарафоні у Києві, чому досі немає результатів обіцяної ним боротьби з корупцією.

Symbolbild Fake News im Netz

Передвиборні фейки в українському Facebook: головна мішень - Зеленський 18.03.2019

Аналіз DW показав, що найпопулярніші російськомовні фейки про вибори президента України у Facebook стосуються Володимира Зеленського. Чи вплинуть вони на результати голосування?

Реклама

Докладно

На урочистостях з гагоди 30-річчя падіння Берлінського муру було велелюдно

Як у Берліні відзначали 30-річчя падіння Берлінського муру

У німецькій столиці відсвяткували річницю ліквідації кордону, що колись розділяв країну. Репортаж DW.  

Будівництво газопроводу Північний потік-2 близьке до завершення

Польща оштрафувала партнера "Газпрому" у Франції

Польський антимонопольний регулятор оштрафував компанію Engie Energy, яка є партнером "Газпрому".  

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch.  

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  