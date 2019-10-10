Зеленський не регулюватиме "стандарти новин" - Бородянський

Слова про "вимоги і стандарти новин" в указі президента України Володимира Зеленського міністр культури Володимир Бородянський назвав "термінологічним непорозумінням". Про це міністр написав у Facebook у суботу, 9 листопада.

"Ми не збиралися і не збираємося регулювати стандарти новин. Це право - виключно професійної спільноти,"- зазначив Бородянський.

Натомість влада планує запровадити поняття "небезпечна інформація", "дезінформація", "недостовірна інформація", додав міністр. За його словами, це є важливим в умовах інформаційної війни з РФ і можливим фінансуванням деяких ЗМІ "країною агресором". Бородянський також написав про запровадження визначень характеру інформації як новинної, розважальної тощо із можливим зобов'язанням позначати поширюваний контент відповідно до цих визначень.

"Це є частиною належного інформування громадян та реалізацією права на інформацію", - зазначив міністр.

Раніше у суботу пресслужба Зеленського опублікувала указ президента України в якому він вимагає від уряду до кінця року написати та подати до Верховної Ради законопроєкт про вимоги і стандарти новин.

Згідно із документом, Кабінет міністрів України має розробити та внести на розгляд Верховної Ради низку законопроєктів, які будуть регулювати діяльність масмедіа в країні. Ці законопроєкти мають містити "положення про вимоги і стандарти новин", механізми запобігання поширенню недостовірної інформації та її спростування, зазначається в тексті указу.

Цю ініціативу українського президента вже розкритикував голова Національної спілки журналістів (НСЖУ) Сергій Томіленко. Він назвав пропозиції Зеленського "драконівськими" та такими, що не мають нічого спільного зі зміцненням держави.