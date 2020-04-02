Зеленський: Коронавірус - не привід для зняття санкцій з РФ

Використання пандемії коронавірусу в політичних цілях, зокрема для скасування санкцій щодо Росії, є неприпустимим. Таку тезу висловили під час телефонної розмови у четвер, 2 квітня, президент України Володимир Зеленський та президент Європейської ради Шарль Мішель, повідомляється на сайті глави української держави. Як зазначається, сторони підтвердили необхідність збереження санкцій проти Росії до повного відновлення територіальної цілісності України.

Зеленський та Мішель також обговорили перспективи продовження співпраці України з ЄС з урахуванням кризи через пандемію коронавірусу після завершення реалізації четвертої програми макрофінансової допомоги. За даними сайту українського президента, Мішель позитивно оцінив ухвалення українським парламентом законів про обіг земель сільськогосподарського призначення та про регулювання банківської діяльності.

Обговорюючи ситуацію в Україні та ЄС у зв'язку з коронавірусом, Зеленський зазначив важливість скоординованих зусиль для подолання пандемії, вирішення гуманітарних питань та збереження безперешкодного руху товарів через кордони.

Переговори з генсеком ООН

Також цього дня Зеленський провів телефонну розмову з генеральним секретарем ООН Антоніу Гутеррішем. Під час неї український президент також заявив про спроби використання коронавірусної кризи з політичною метою, "коли простежуються намагання штучно прив'язати питання зняття санкцій до заходів, необхідних для боротьби з коронавірусом".

Читайте також: Зеленський вимагає від уряду допомогти малозабезпеченим під час карантину

"Санкції є важливим інструментом саме для відновлення поваги до міжнародного права й жодним чином не послаблюють спроможностей окремих держав захищати своїх громадян від COVID-19", - заявив Зеленський.

Він також наголосив, що Україна підтримує Глобальний план гуманітарного реагування ООН, спрямований на надання допомоги з протидії COVID-19. "Для України важливо отримати фінансову підтримку в рамках цього Плану в сумі передбачених 165 мільйонів доларів США", - підкреслив український президент.

Читайте також: ООН надасть Донбасу 33 мільйони доларів для боротьби з коронавірусом

Також глава держави заклика Гутерріша посприяти "у залученні можливостей ВООЗ для координації співпраці українських фахівців-вірусологів, які працюють над вакциною проти коронавірусу, з іноземними партнерами".

Крім того, співрозмовники обговорили безпекову ситуацію на Донбасі. Зеленський, зокрема, закликав ООН розпочати підготовку дієвого плану заходів із залучення інвестицій для відновлення Донбасу після його деокупації.

Нагадаємо, станом на вечір 2 квітня в Україні зафіксовано 897 випадків інфікування коронавірусом, померли 22 особи.