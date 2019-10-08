 Зеленський: Зустріч з Путіним потрібна, аби припинити війну | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 10.10.2019

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Зеленський: Зустріч з Путіним потрібна, аби припинити війну

Президент України Володимир Зеленський заявляє про необхідність зустрічі з президентом РФ Володимиром Путіним для припинення війни на Донбасі.

Володимир Зеленський під час пресмарафону в Києві

Володимир Зеленський (праворуч) під час пресмарафону в Києві

Президент України Володимир Зеленський наполіг на необхідності зустрічі із російським колегою Володимиром Путіним, особисто або в рамках "нормандського формату", для припинення військового конфлікту на Донбасі. Про це Зеленський заявив під час так званого пресмарафону, що відбувається в Києві в четвер, 10 жовтня.

"Ця зустріч має бути, якщо ми хочемо закінчити війну, вона має бути", - зазначив український президент. За його словами, така зустріч може відбутися у двох варіантах: в рамках "нормандського формату" та формату розмови напряму з Путіним. Водночас, Зеленський наголосив, що про пряму зустріч зараз ніхто не говорить, "тому що всі проти", а отже, усі важливі питання будуть обговорюватися саме в рамках "нормандського формату".

DW.COM

За словами українського президента, на зустрічі "нормандської четвірки" мають обоговрюватися питання амністії, особливого статусу Донбасу, а також повернення до теми українського Криму.

Зустріч "нормандської четвірки" готується

Зеленський повідомив, що він має варіанти дати проведення саміту "нормандського формату", але ще відбудуться переговори Німеччини та Франції, які погодять терміни та запропонують їх російській стороні. Він також заявив, що раніше проведення зустрічі лідерів країн "нормандського формату" планувалося на 16 вересня, але російська сторона не підтвердила цю дату.

Окрім того, Зеленський зазначив, що перспектива проведення зустрічі в "нормандському форматі" залежить від розведення сил на Сході України. "Не буде розведення - не буде "нормандського формату". Тому я і сказав: тепер уже це залежить і від нашої сторони", - пояснив він.

Також український президент додав, що заради обміну полоненими буде шукати інший формат зустрічі з Путіним, якщо "нормандський формат" буде відкладатися. "Я готовий до нього (формату прямої зустрічі. - Ред.)", - зазначив президент.

Нагадаємо, що пресмарафон за участі Зеленського було оголошено напередодні, 9 жовтня. На нього акредитувалося більше 300 журналістів.

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