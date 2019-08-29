 Зеленський затвердив новий склад Ради нацбезпеки і оборони | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 06.09.2019

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Новини

Зеленський затвердив новий склад Ради нацбезпеки і оборони

Володимир Зеленський увів до складу РНБО прем'єра Олексія Гончарука, міністра оборони Андрія Загороднюка та голову Верховної Ради Дмитра Разумкова.

Президент України Володимир Зеленський

Президент України Володимир Зеленський

Президент України Володимир Зеленський затвердив зміни у персональному складі Ради національної безпеки і оборони (РНБО). Відповідний указ він підписав у п'ятницю, 6 вересня.

DW.COM

Володимир Зеленський призначив новий склад Ради нацбезпеки та оборони. Крім нього, до РНБО увійшли голова та заступники його адміністрації, секретар, міністерка фінансів, перший заступник голови СБУ і начальник Генштабу. (31.05.2019)

РНБО доручила держорганам посилити захист інформаційного простору, повідомив Олександр Данилюк. Засідання РНБО відбулося на тлі скандалу через спробу проведення телемосту українським та російським телеканалами (08.07.2019)

Зеленський увів до складу РНБО прем'єр-міністра Олексія Гончарука, міністра оборони Андрія Загороднюка та голову Верховної Ради Дмитра Разумкова (за згодою).

Також Зеленський затвердив у складі РНБО голову Служби безпеки Івана Баканова, міністра закордонних справ Вадима Пристайка і генерального прокурора Руслана Рябошапку.

Водночас Володимир Зеленський вивів зі складу Ради національної безпеки і оборони України колишніх голову СБУ Василя Грицака, прем'єра Володимира Гройсмана, главу МЗС Павла Клімкіна, спікера Верховної Ради Андрія Парубія, міністра юстиції Павла Петренка та ексміністра оборони Степана Полторака. Нагадаємо, секретарем РНБО було призначено  Олександра Данилюка.

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