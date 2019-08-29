Зеленський затвердив новий склад Ради нацбезпеки і оборони

Президент України Володимир Зеленський затвердив зміни у персональному складі Ради національної безпеки і оборони (РНБО). Відповідний указ він підписав у п'ятницю, 6 вересня.

Зеленський увів до складу РНБО прем'єр-міністра Олексія Гончарука, міністра оборони Андрія Загороднюка та голову Верховної Ради Дмитра Разумкова (за згодою).

Також Зеленський затвердив у складі РНБО голову Служби безпеки Івана Баканова, міністра закордонних справ Вадима Пристайка і генерального прокурора Руслана Рябошапку.

Водночас Володимир Зеленський вивів зі складу Ради національної безпеки і оборони України колишніх голову СБУ Василя Грицака, прем'єра Володимира Гройсмана, главу МЗС Павла Клімкіна, спікера Верховної Ради Андрія Парубія, міністра юстиції Павла Петренка та ексміністра оборони Степана Полторака. Нагадаємо, секретарем РНБО було призначено Олександра Данилюка.