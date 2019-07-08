Зеленський запропонував Путіну розмову в Мінську

Президент України Володимир Зеленський виступив проти проведення телемосту між українським телеканалом NewsOne і російським каналом "Росія". Він заявив, що мета цього заходу - розділити українців на два табори. "Треба поговорити? Згоден. Спочатку, дорогі українці, з вами. Ви - розумні люди й повинні на мить відключити емоції та трішки включити голову. Анонсований телеміст - це просто дешевий, але небезпечний піар-хід перед виборами, мета якого - знову поділити нас. Нас з вами, всіх українців, на два табори", - сказав Зеленський у відеозверненні у понеділок, 8 липня.

Він також звернувся до українських журналістів, зокрема з телеканалів "112 Україна" і NewsOne. "Хтось купив канали, але не вас. Ви - не власність. Ви - не колекція Медведчука і не слуги Рабиновича. Ви - четверта влада. Ви - теж слуги народу", - наголосив президент.

Він також запропонував президентові Росії Володимиру Путіну провести переговори в Мінську разом з лідерами країн-підписантів Будапештського меморандуму і країн Нормандського формату. "Хочу звернутися до президента РФ Володимира Путіна. Треба поговорити? Треба. Обговоримо, чий Крим, кого там немає на Донбасі. Компанію для розмови пропоную таку: я, Ви, президент США Дональд Трамп, прем'єр Великої Британії Тереза Мей, канцлер ФРН Ангела Меркель і президент Франції Еммануель Макрон. Місце? Думаю, Олександр Григорович Лукашенко із задоволенням прийме нас із вами в Мінську", - зазначив Зеленський.

У Кремлі відреагували на цю пропозицію українського президента. За словами прессекретаря президента РФ Дмитра Пєскова, "по-перше, потрібно зрозуміти, чи є перспективи у такої зустрічі, по-друге, потрібно зрозуміти, що це за новий формат пропонується". "Справа в тому, що США не є учасниками нормандського процесу, і як бути з мінськими домовленостями, під якими стоять підписи учасників нормандського процесу, але не стоять підписи ніяких представників США", - додав Пєсков, передає агенція "Інтерфакс".

Телемосту не буде

Тим часом телеканал NewsOne заявив про скасування телемосту. "Через прямі погрози фізичної розправи на адресу каналу, журналістів і їхніх сімей NewsOne повідомляє про скасування телемарафону "Треба поговорити", - йдеться в заяві NewsOne.

Своєю чергою виконувач обов'язків глави Служби безпеки України Іван Баканов заявив, що вважає "абсолютно неприйнятною організацію телеканалом NewsOne телемосту з головним пропагандистським каналом країни-агресора, який перебуває під санкціями". СБУ направило до керівників медіахолдингу "Новини" (телеканали "112 Україна", NewsOne та ZIK) повідомлення про відповідальність за проведення спільних заходів із телеканалом "Росія" та іншими мовниками держави-агресора, які перебувають під санкціями РНБО", - наводить висловлювання Баканова агентство "Інтерфакс-Україна". Також повідомляється, що СБУ має намір запропонувати на засіданні РНБО запровадити санкції до юридичних осіб, що мовлять під логотипами "112.Україна" і NewsOne."

Як повідомлялося, 7 липня ведучий програми "Вести недели" на російському каналі "Росія24" Дмитро Кисельов анонсував проведення телемосту "Треба поговорити" з українським телеканалом NewsOne. Телеміст запланований на 12 липня. Як повідомлялося, власником NewsOne є депутат Верховної Ради Тарас Козак (фракція "Опозиційний блок"), наближений до одного із лідерів "Опозиційної платформи - За життя" Віктора Медведчука.