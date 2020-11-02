Зеленський заветував закон про покарання за недостовірне декларування

Президент України Володимир Зеленський повернув до Верховної Ради зі своїми пропозиціями закон, що послаблює відповідальність за надання недостовірної інформації в деклараціях. Про це його Офіс повідомив у вівторок, 15 червня.

В Офісі президента наголосили, що Зеленський ініціював цей законопроєкт для відновлення покарання у вигляді позбавлення волі за недостовірне декларування. Проте під час його голосування в Раді 3 червня депутати внесли зміни в порядок декларування відомостей щодо рухомого й нерухомого майна, яке перебуває у володінні або користуванні членів сім'ї декларанта. Відповідно до поправок, такі об'єкти зазначаються у декларації, якщо члени сім'ї декларанта подали йому відповідну інформацію.

Таким чином декларанта можна притягнути до кримінальної відповідальності лише за недостовірне декларування об'єктів, про які йому надали відомості члени родини, відзначає Офіс президента. Це дає законодавчу лазівку недобросовісним декларантам для того, щоб не зазначати у своїх деклараціях рухоме та нерухоме майно, яким володіють чи користуються їхні родичі, пояснюючи це тим, що члени їхньої сім'ї нібито не надали їм відповідної інформації про це майно.

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Тому президент повернув закон до парламенту. "Кримінальна відповідальність за недостовірне декларування відомостей має бути достатньо суворою та передбачати можливість призначення покарання у вигляді позбавлення волі", - зазначив Володимир Зеленський.

Як повідомлялося, 28 жовтня минулого року Конституційний суд України (КСУ) опублікував рішення, яким була скасована кримінальна відповідальність за декларування недостовірної інформації. Також КСУ тоді визнав такими, що не відповідають Конституції України, деякі пункти і статті закону України "Про запобігання корупції", які стосуються повноважень НАЗК. Ці рішення тоді викликали критику як всередині України, так і з боку міжнародних партнерів і кредиторів Києва.