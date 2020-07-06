Зеленський вимагає суворішого покарання за п'яне водіння авто

Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков на селекторній нараді під головуванням президента країни Володимира Зеленського у понеділок, 13 липня, повідомив, що на розгляді в парламенті перебуває законопроєкт №2695 про посилення відповідальності за окремі правопорушення у сфері безпеки дорожнього руху.

Як повідомляє пресслужба Офісу президента України, цей законопроєкт посилює відповідальність водіїв за вчинення смертельної ДТП у стані алкогольного сп'яніння. Відповідно до положень, передбачається збільшення штрафів за водіння в нетверезому стані, запроваджуються штрафи за залишання місця ДТП, а також окреслені норми, що зменшують поле для маніпуляцій, щоб уникнути відповідальності.

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У МВС України зауважили, що терміновість ухвалення цього законопроєкту викликана кількістю порушень і тяжких ДТП, спричинених водіями у стані алкогольного сп'яніння, легкістю уникнення ними відповідальності.

У свою чергу, Володимир Зеленський наголосив на важливості цього законопроєкту. "ДТП на Столичному шосе поблизу Києва - останній страшний приклад недбальства й безвідповідальності деяких водіїв. Загинуло двоє дорослих і двоє дітей. За життя ще одного хлопчика борються наші лікарі. І це - не перша аварія, спричинена цим водієм. Цей законопроєкт надзвичайно важливий. Законодавча відповідальність за такі випадки - це гарантія того, що держава стоїть на захисті безпеки кожної родини й кожного українця", - наголосив Зеленський.

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Як повідомлялося, увечері 12 липня на Столичному шосе під Києвом сталася смертельна ДТП, внаслідок якої загинула сім'я з чотирьох осіб, серед них двоє малолітніх дітей, ще одна дитина перебуває у лікарні. Як виявилося пізніше, у винуватця ДТП виявили вміст алкоголю у крові на рівні 1,32 проміле.

За повідомленнями українських ЗМІ, які з'ясували особу водія, у 2010 році він вже спричинив смертельну ДТП, внаслідок якої загинула жінка.

Нагадаємо, 1 липня набув чинності закон, який запроваджував кримінальну відповідальність за керування автомобілем у нетверезому стані. Внесення змін до кримінального законодавства України щодо нетверезого водіння було пов'язане з запровадженням в Україні інституту кримінального проступку. Але 2 липня президент України Володимир Зеленський підписав інший закон, який серед іншого скасовує кримінальну відповідальність за керування автомобілем у нетверезому стані.

В МВС України пояснили, що процедура документування кримінального проступку є значно складнішою та потребує більше часу у порівнянні з документуванням факту керування в нетверезому стані при оформленні адміністративного правопорушення. У середньому на процедуру оформлення кримінального проступку поліцейські витрачали 6-8 годин, в той час як у випадку з адміністративною процедурою оформлення займає лише 2-3 години.