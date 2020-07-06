 Зеленський вимагає суворішого покарання за п′яне водіння авто | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 13.07.2020

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Новини

Зеленський вимагає суворішого покарання за п'яне водіння авто

Володимир Зеленський і Арсен Аваков наголосили на важливості ухвалення закону про посилення відповідальності водіїв за смертельні ДТП у стані алкогольного сп'яніння.

Президент України Володимир Зеленський

Президент України Володимир Зеленський

Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков на селекторній нараді під головуванням президента країни Володимира Зеленського у понеділок, 13 липня, повідомив, що на розгляді в парламенті перебуває законопроєкт №2695 про посилення відповідальності за окремі правопорушення у сфері безпеки дорожнього руху.

Як повідомляє пресслужба Офісу президента України, цей законопроєкт посилює відповідальність водіїв за вчинення смертельної ДТП у стані алкогольного сп'яніння. Відповідно до положень, передбачається збільшення штрафів за водіння в нетверезому стані, запроваджуються штрафи за залишання місця ДТП, а також окреслені норми, що зменшують поле для маніпуляцій, щоб уникнути відповідальності.

Читайте також: Порушники чи жертви? В Україні хочуть штрафами карати пішоходів

У МВС України зауважили, що терміновість ухвалення цього законопроєкту викликана кількістю порушень і тяжких ДТП, спричинених водіями у стані алкогольного сп'яніння, легкістю уникнення ними відповідальності.

У свою чергу, Володимир Зеленський наголосив на важливості цього законопроєкту. "ДТП на Столичному шосе поблизу Києва - останній страшний приклад недбальства й безвідповідальності деяких водіїв. Загинуло двоє дорослих і двоє дітей. За життя ще одного хлопчика борються наші лікарі. І це - не перша аварія, спричинена цим водієм. Цей законопроєкт надзвичайно важливий. Законодавча відповідальність за такі випадки - це гарантія того, що держава стоїть на захисті безпеки кожної родини й кожного українця", - наголосив Зеленський.

Читайте також: В Україні запроваджено покарання за водіння напідпитку

Як повідомлялося, увечері 12 липня на Столичному шосе під Києвом сталася смертельна ДТП, внаслідок якої загинула сім'я з чотирьох осіб, серед них двоє малолітніх дітей, ще одна дитина перебуває у лікарні. Як виявилося пізніше, у винуватця ДТП виявили вміст алкоголю у крові на рівні 1,32 проміле.

За повідомленнями українських ЗМІ, які з'ясували особу водія, у 2010 році він вже спричинив смертельну ДТП, внаслідок якої загинула жінка.

Нагадаємо, 1 липня набув чинності закон, який запроваджував кримінальну відповідальність за керування автомобілем у нетверезому стані. Внесення змін до кримінального законодавства України щодо нетверезого водіння було пов'язане з запровадженням в Україні інституту кримінального проступку. Але 2 липня президент України Володимир Зеленський підписав інший закон, який серед іншого скасовує кримінальну відповідальність за керування автомобілем у нетверезому стані.

В МВС України пояснили, що процедура документування кримінального проступку є значно складнішою та потребує більше часу у порівнянні з документуванням факту керування в нетверезому стані при оформленні адміністративного правопорушення. У середньому на процедуру оформлення кримінального проступку поліцейські витрачали 6-8 годин, в той час як у випадку з адміністративною процедурою оформлення займає лише 2-3 години.

Дивитись відео 07:04

Штрафи для пішоходів: хто винен у смертності на українських дорогах? (03.07.2020)

 

 

DW.COM

ВООЗ: смертність на дорогах світу зросла до 1,35 мільйона осіб щороку

Всесвітня організація охорони здоров'я заявляє, що у світі кожні 24 секунди гине в ДТП одна людина. Найвищий рівень смертності на дорогах в Африці. Найбезпечніше ж на європейських автошляхах. (07.12.2018)  

Водії яких автомобілів найчастіше потрапляють в аварії в Німеччині

Дані дослідження концерну Generali підтвердили одні стереотипи, але спростували інші. Експерти проаналізували статистику страхових випадків у Німеччині за два роки. (20.11.2018)  

Також за темою

Ukraine Polizei

Відібрати, поділити, децентралізувати: яких реформ МВС вимагають опоненти Авакова 06.07.2020

Дискусії щодо заміни міністра внутрішніх справ часто зводяться до обговорення непохитної фігури Арсена Авакова. Натомість DW розпитала в опонентів глави МВС про їхнє бачення проблем міністерства та шляхів їх вирішення.

Ukraine Reisepass | Symbolbild

Зеленський хоче поборотися за молодь з окупованих територій 12.02.2020

Президент Володимир Зеленський має намір мотивувати молодь з окупованих територій до збереження громадянства України. Тим часом у Росії хочуть спростити процедуру отримання українцями російського громадянства.

Spielsucht

Поліція відкрила 250 кримінальних проваджень за заняття гральним бізнесом 21.12.2019

Нацполіція відзвітувала про виконання рішення про припинення діяльності гральних закладів під виглядом державних лотерей. Правоохоронці закрили 5,3 тисячі гральних закладів.

Реклама

Докладно

І через 25 років після геноциду ще не всі жертви різанини у Сребрениці поховані

Чому жертви Сребрениці ще не поховані - "Європа у фокусі"

Як експлуатують мігрантів у Німеччини. Найбільша парковка Європи для літаків в Іспанії. Шовкопряди проти мафії.  

Свині

Що криється за дешевим м'ясом у Німеччині (відео)

На перший погляд однакове м'ясо у Німеччині може суттєво відрізнятися в ціні. На що треба зважати, купуючи м'ясо у ФРН?  

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch.  

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  