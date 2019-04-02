 Зеленський викликав Порошенка на дебати на ″Олімпійському″ | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 03.04.2019

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Новини

Зеленський викликав Порошенка на дебати на "Олімпійському"

У своєму зверненні до президента України Петра Порошенка Володимир Зеленський вимагає провести передвиборчі дебати на НСК "Олімпійський".

Володимир Зеленський під час виступу Кварталу 95

Зеленський наполягає на медобстеженні кандидатів напередодні дебатів

Кандидат у президенти і комік Володимир Зеленський заявив про готовність взяти участь у передвиборчих дебатах. Про це він заявив у відеозверненні, яке опублікував на своїй сторінці у Facebook.

"Звертаюся до Петра Порошенка. Ви звете мене на дебати. Мріяли, що я втечу, "відморожусь", сховаюсь. Ні... Я приймаю виклик", - зазначив новоспечений політик у зверненні. Зеленський заявив, що чекатиме на відповідь чинного президента протягом однієї доби.

Також у зверненні Зеленський наполіг на місці проведення дебатів, яким, на його думку, має бути національний спортивний комплекс "Олімпійський". Їх він пропонує проводити у присутності усіх охочих транслювати подію каналів та журналістів. Ще однією вимогою кандидата є медична експертиза учасників дебатів напередодні їхнього проведення, аби довести, що серед претендентів на пост президента "немає ні алкоголіків, ні наркоманів".

DW.COM

Комік Володимир Зеленський є явним лідером президентських перегонів в Україні. Перший тур був протестним, але у другому люди придивлятимуться до кандидатів пильніше, вважає Бернд Йоганн. (01.04.2019)

Час і місце теледуелі вже відомі. Та попри високий запит суспільства і заклики міжнародних спостерігачів, теледебати між кандидатами Порошенком і Зеленським можуть і не відбутися, застерігають оглядачі. (03.04.2019)

Раніше Порошенко заявляв, що вважає передвиборчі дебати ключовим елементом другого туру виборів.

В українському сегменті соцмереж триває кампанія під хештегом "#хочубачитидебати", яку, за даними ЗМІ, запустила членкиня правління Національної суспільної телерадіокомпанії України (НСТУ) Олександра Кольцова. У НСТУ запросили на дебати кандидатів у президенти України, що пройшли в другий тур виборів. Згідно із законом "Про вибори президента України", вони проводяться на каналах суспільного мовлення в останню п'ятницю перед днем повторного голосування.

Водночас віце-голова Верховної Ради України Ірина Геращенко з фракції "Блоку Петра Порошенка" повідомила, що зареєструвала законопроект про обов'язковість дебатів кандидатів у президенти перед другим туром.

Дивитись відео 01:01

Дебати Зеленського і Порошенка: сатира соцмереж (03.04.2019)

Аудіо й відео до теми

Дебати Зеленського і Порошенка: сатира соцмереж (03.04.2019)  

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