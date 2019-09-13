Зеленський: Вибори на Донбасі можливі лише після виведення військ РФ

Місцеві вибори на Донбасі можуть бути проведені лише після виведення російських військ і за українським законодавством. Про це у п'ятницю, 13 вересня, заявив президент України Володимир Зеленський. "Так. А що, може бути по-іншому?", - сказав він під час брифінгу після зустрічі з президенткою Естонії Керсті Кальюлайд, відповідаючи на запитання про те, чи буде спочатку виведення військ, а потім вибори на Донбасі.

Він наголосив, що це питання є складним. "Це питання спочатку обміну людей, потім розведення військ. Зараз ми говоримо про розведення в Золотому і Петровському. Потім тільки ми говоримо про розведення військ на всій території, це 400 кілометрів. А тільки після цього ми можемо говорити про формат виборів на окупованих територіях", - зазначив Зеленський, слова якого наводить агенція "Інтерфакс-Україна". Він додав, що решту деталей не може публічно обговорювати.

Раніше цього дня міністр закордонних справ України Вадим Пристайко заявив, що український уряд хотів би провести місцеві вибори у всій країні, включно з тимчасово непідконтрольними Києву територіями на Донбасі.

Як повідомлялось, 11 листопада 2018 року у самопроголошених утвореннях на території українського Донбасу були проведені "вибори" ватажків та "депутатів". Вони суперечили мінським домовленостям, які передбачають проведення місцевих виборів у цьому регіоні відповідно до українського законодавства і закону України "Про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей".

У мінських домовленостях та у законі про особливий статус Донбасу також ідеться про те, що вибори мають бути проведені з дотриманням відповідних стандартів Організації з безпеки і співробітництва в Європі (ОБСЄ) при моніторингу з боку Бюро з демократичних інститутів і прав людини ОБСЄ.