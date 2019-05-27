Зеленський ветував Виборчий кодекс, ухвалений попередньою Радою

Президент України Володимир Зеленський ветував Виборчий кодекс, ухвалений 11 липня Верховною Радою VIII скликання. Про це у п'ятницю, 14 вересня, повідомляється на сайті парламенту в коментарі до законопроєкту №0978 "Пропозиції президента до Виборчого кодексу України". 13 вересня Зеленський повернув кодекс до парламенту зі своїми пропозиціями.

Український президент пояснив своє рішення заветувати кодекс тим, що документ не відповідає Конституції. В його пропозиціях також наголошується, що документ не враховує останні зміни до виборчого законодавства, не узгоджуються із базовими законодавчими актами, а також не забезпечує належної регламентації й організації виборчого процесу.

Глава держави на 11 сторінках дав 17 зауважень до кодексу. На його думку, кодекс, який передбачає пропорційну виборчу систему до парламенту за відкритими регіональними списками, "дає підстави для висновку про фактичне збереження складової, характерної для пропорційної виборчої системи із закритими списками".

Зеленський звернув увагу, що, згідно з документом, політична партія, яка набрала п'ять і більше відсотків голосів виборців, гарантовано отримує 10 депутатських мандатів, які розподіляються в порядку черговості відповідно до затвердженого партією загальнодержавного списку, а не залежно від кількості голосів виборців, отриманих кожним кандидатом відповідної партії. "Це фактично нівелює волевиявлення виборця та гарантує проходження до парламенту кандидатів незалежно від результатів персоніфікованого голосування на виборах", - наголошує президент. Крім того, кодексом "допускається можливість голосування не за конкретного кандидата від політичної партії, а за виборчий список партії".

Як повідомлялося, 11 липня 2019 року Верховна Рада затвердила в другому читанні та в цілому проєкт Виборчого кодексу. Згідно з ним, з'їзд партії затверджує загальнонаціональний список для участі у виборах. І цей список ділитиметься на 27 або менше (але не менше ніж дві третини регіонів) регіональних списків. Таким чином у партії буде два види списків - єдиний і окремий для кожного регіону, де партія бере участь у виборах. Черговість кандидатів у списках визначатиме з'їзд партії.



