Зеленський-блогер: плюси і мінуси "прямого контакту" з виборцями (відео)

Пряме спілкування з суспільством без посередників у вигляді медіа, на що робили ставку в команді Володимира Зеленського, поки що залишається в пріоритеті, без особливих змін. Ще до президентства він не раз заявляв, що на відміну від своїх попередників не буде часто з’являтися на публіці, а натомість час від часу зніматиме відеоролики-звернення. Чи ефективно це і в чому небезпека такого спілкування без журналістів?