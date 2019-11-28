Зеленський-блогер: плюси і мінуси "прямого контакту" з виборцями (відео)

"Інтерв’ю Tesla", відеозвернення і блоги, уникання традиційних ЗМІ. У команді Володимира Зеленського роблять ставку на прямий контакт з виборцями без ЗМІ. У чому небезпека такого спілкування без журналістів?
Пряме спілкування з суспільством без посередників у вигляді медіа, на що робили ставку в команді Володимира Зеленського, поки що залишається в пріоритеті, без особливих змін. Ще до президентства він не раз заявляв, що на відміну від своїх попередників не буде часто з’являтися на публіці, а натомість час від часу зніматиме відеоролики-звернення. Чи ефективно це і в чому небезпека такого спілкування без журналістів?
Рейтинг президента України Володимира Зеленського у листопаді знизився до 52 відсотків з 73 відсотків у вересні. Позитивно ставляться до прем'єра Гончарука 11 відсотків українців. (28.11.2019)
Розпочинаючи кримінальне переслідування Петра Порошенка, нинішня влада України відкриває скриньку Пандори, жертвою чого стане вже сам президент Володимир Зеленський, попереджає Сергій Руденко. (19.11.2019)
Президент Зеленський - у складній ситуації. Визнає, що Трамп тиснув на нього, - зіпсує відносини з господарем Білого дому. А не визнає - з Байденом, можливо, новим президентом США, пише Сергій Руденко. (08.11.2019)
Через процедуру імпічменту, яка загрожує президенту США Дональду Трампу, Україна опинилася в центрі уваги американської політики і ЗМІ. У Києві вже відчувають негативні наслідки скандалу для країни. (22.11.2019)
Поїздка президента України в район розведення сил у Золоте так і не дала відповіді на питання, яку ціну Володимир Зеленський готовий заплатити за мир на Донбасі, вважає журналіст Сергій Руденко. (28.10.2019)