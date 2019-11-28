 Зеленський-блогер: плюси і мінуси ″прямого контакту″ з виборцями (відео) | Новини й аналітика зі світу політики: оцінки, прогнози, коментарі з Німеччини та Європи | DW | 28.11.2019

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Політика й суспільство

Зеленський-блогер: плюси і мінуси "прямого контакту" з виборцями (відео)

"Інтерв’ю Tesla", відеозвернення і блоги, уникання традиційних ЗМІ. У команді Володимира Зеленського роблять ставку на прямий контакт з виборцями без ЗМІ. У чому небезпека такого спілкування без журналістів?

Ukraine | Präsidentschaftswahlen | Volodymyr Selenskyi bei seiner Pressekonferenz (picture-alliance/dpa/AP Photo/S. Grits)

Володимир Зеленський: як політичну кар'єру почнеш, так і продовжиш

Пряме спілкування з суспільством без посередників у вигляді медіа, на що робили ставку в команді Володимира Зеленського, поки що залишається в пріоритеті, без особливих змін. Ще до президентства він не раз заявляв, що на відміну від своїх попередників не буде часто з’являтися на публіці, а натомість час від часу зніматиме відеоролики-звернення. Чи ефективно це і в чому небезпека такого спілкування без журналістів? 

 

DW.COM

Рейтинг Зеленського стрімко впав за осінь

Рейтинг президента України Володимира Зеленського у листопаді знизився до 52 відсотків з 73 відсотків у вересні. Позитивно ставляться до прем'єра Гончарука 11 відсотків українців. (28.11.2019)  

Коментар: Зеленський заганяє Порошенка у глуху опозицію

Розпочинаючи кримінальне переслідування Петра Порошенка, нинішня влада України відкриває скриньку Пандори, жертвою чого стане вже сам президент Володимир Зеленський, попереджає Сергій Руденко. (19.11.2019)  

Коментар: Зеленський мовчить про "Українагейт" у США, аби не бовкнути зайвого

Президент Зеленський - у складній ситуації. Визнає, що Трамп тиснув на нього, - зіпсує відносини з господарем Білого дому. А не визнає - з Байденом, можливо, новим президентом США, пише Сергій Руденко. (08.11.2019)  

"Українагейт" у США: "токсичні" наслідки для Києва

Через процедуру імпічменту, яка загрожує президенту США Дональду Трампу, Україна опинилася в центрі уваги американської політики і ЗМІ. У Києві вже відчувають негативні наслідки скандалу для країни. (22.11.2019)  

Коментар: Володимир Зеленський - "не лох" та весь - у Золотому

Поїздка президента України в район розведення сил у Золоте так і не дала відповіді на питання, яку ціну Володимир Зеленський готовий заплатити за мир на Донбасі, вважає журналіст Сергій Руденко. (28.10.2019)  

Коментар: Детектор брехні для "слуг народу"

Скандал з підозрами в корупції на адресу 11 депутатів від "Слуги народу" вдарить по репутації Зеленського - незалежно від того, наскільки обґрунтовані ці підозри, вважає Сергій Руденко. (23.10.2019)  

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Зеленський-блогер: плюси і мінуси "прямого контакту" з виборцями (28.11.2019) 28.11.2019

"Інтерв’ю Tesla", відеозвернення і блоги, уникання традиційних ЗМІ. У команді Володимира Зеленського роблять ставку на "прямий контакт" з виборцями без посередництва медіа. Чи ефективно це і в чому небезпека такого спілкування без журналістів?

Ukraine Kiew | Erste Sitzung des neu gewählten Parlament mit Volodymyr Zelenskiy

Коментар: Детектор брехні для "слуг народу" 23.10.2019

Скандал з підозрами в корупції на адресу 11 депутатів від "Слуги народу" вдарить по репутації Зеленського - незалежно від того, наскільки обґрунтовані ці підозри, вважає Сергій Руденко.

Ukraine | Präsidentschaftswahlen | Volodymyr Selenskyi bei seiner Pressekonferenz

Зеленський і його команда за 100 днів стали ворогами преси? (відео) 27.08.2019

За перші 100 днів президенства Володимир Зеленський і його команда Зе встигли відзначитися кількома скандалами з медіа. Журналістів обурює і відверте хамство, й часте ігнорування запитів.

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Барак Обама та Дональд Трамп

Що спільного між Трампом та Обамою

Президента США називають "популістом". На думку Александера Ґерлаха, обрання Трампа було реакцією на його попередника.  

Düsseldorf - Pharmazeutin im Genlabor (picture-alliance/imageBROKER/O. Döring)

У ФРН виділили рекордну суму на дослідження

Минулого року на дослідження та розробки було виділено близько 105 мільярдів євро. Це рекордна сума в історії ФРН.  

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