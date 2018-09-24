"Зелений" хмарочос по-німецьки: як працює енергоефективний офіс (відео)

Поштова вежа - Пост Тауер у місті Бонн - штаб-квартира компанії "Дойче Пост Ді Ейч Ель". Простіше кажучи - німецький Головпоштамт. 163 метри, 46 поверхів - але ця будівля відома не лише своїми розмірами. Кожне вікно закріплене під нахилом і в щілину в їхній нижній частині завжди потрапляє вітер. Тобто свіже повітря саме нагнітається у хмарочос і не потребує систем закачування, які споживають багато електрики.