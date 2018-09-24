 ″Зелений″ хмарочос по-німецьки: як працює енергоефективний офіс (відео) | Політичні новини з Європи: аналітика, прогнози, коментарі | DW | 26.09.2018

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Європа

"Зелений" хмарочос по-німецьки: як працює енергоефективний офіс (відео)

Post Tower заощаджує 76 відсотків електроенергії порівняно зі звичайними хмарочосами. Подвійний фасад використовує енергію природних стихій задля того, щоб влітку в будівлі було прохолодно, а взимку - тепло.

Поштова вежа - штаб-квартира Deutsche Post DHL у Бонні

Поштова вежа - штаб-квартира Deutsche Post DHL у Бонні

Поштова вежа - Пост Тауер у місті Бонн - штаб-квартира компанії "Дойче Пост Ді Ейч Ель". Простіше кажучи - німецький Головпоштамт. 163 метри, 46 поверхів - але ця будівля відома не лише своїми розмірами. Кожне вікно закріплене під нахилом і в щілину в їхній нижній частині завжди потрапляє вітер. Тобто свіже повітря саме нагнітається у хмарочос і не потребує систем закачування, які споживають багато електрики.

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Німеччина підтримає підвищення енергоефективності в Україні

Німеччина спільно з ЄС буде одним із донорів новоствореного фонду для підвищення енергоефективності в Україні. Мета фонду, який розпоряджатиметься 53 мільйонами євро, - скорочення енергетичних втрат у житловому секторі. (22.04.2018)  

Німеччина виділила Україні 72 мільйони євро на модернізацію

Берлін допомагає Україні покращити управління на місцевому рівні та оновити енергомережі. На це Німеччина додатково виділила 72 мільйони євро. (09.11.2016)  

Аудіо й відео до теми

Як Deutsche Post став конкурентом виробників електромобілів (15.05.2017)  

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Post Tower заощаджує 76 відсотків електроенергії порівняно зі звичайними хмарочосами. Подвійний фасад у стилі постмодерн використовує енергію природних стихій задля того, щоб влітку в будівлі було прохолодно, а взимку - тепло.

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Докладно

Поштова вежа - штаб-квартира Deutsche Post DHL у Бонні

"Зелений" хмарочос: як працює енергоефективний офіс у ФРН

Post Tower заощаджує 76% електроенергії порівняно зі звичайними хмарочосами. Тут влітку прохолодно, а взимку - тепло.  

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