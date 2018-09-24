"Зелений" хмарочос по-німецьки: як працює енергоефективний офіс (відео)

Post Tower заощаджує 76 відсотків електроенергії порівняно зі звичайними хмарочосами. Подвійний фасад використовує енергію природних стихій задля того, щоб влітку в будівлі було прохолодно, а взимку - тепло.
Поштова вежа - Пост Тауер у місті Бонн - штаб-квартира компанії "Дойче Пост Ді Ейч Ель". Простіше кажучи - німецький Головпоштамт. 163 метри, 46 поверхів - але ця будівля відома не лише своїми розмірами. Кожне вікно закріплене під нахилом і в щілину в їхній нижній частині завжди потрапляє вітер. Тобто свіже повітря саме нагнітається у хмарочос і не потребує систем закачування, які споживають багато електрики.
Утеплені соломою будинки, туалети без змиву та веганська їжа - мешканці екологічного селища Сім Лип у Німеччині прагнуть жити в гармонії з природою. Як їм це вдається? (14.08.2018)
Німеччина спільно з ЄС буде одним із донорів новоствореного фонду для підвищення енергоефективності в Україні. Мета фонду, який розпоряджатиметься 53 мільйонами євро, - скорочення енергетичних втрат у житловому секторі. (22.04.2018)