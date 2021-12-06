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На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "зелений тариф".
Зелений тариф в Україні запровадили в 2009 році. Мета – сприяти розвитку альтернативної енергетики. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.
Україна вже майже розрахувалася з міжнародними інвесторами за "зеленим" тарифом. Утім, такий нестабільний інвестиційний клімат посіяв сумніви серед іноземців щодо майбутніх інвестицій у розвиток української відновлювальної енергетики.
За те, що американці більше не заважатимуть добудувати "Північний потік-2", німці взяли на себе чимало енергетичних зобов’язань перед Україною. Аби розумно використати це, Україна має виконати низку власних домашніх завдань. Ось п’ять головних проблем вітчизняного енергоринку.
У Славутичі запрацював перший енергетичний кооператив: на дахах трьох будівель розмістили сонячні електростанції. Домашні СЕС стають дедалі популярнішими серед українців. DW з'ясовувала, скільки коштує встановити сонячну електростанцію вдома та як на цьому заробити?