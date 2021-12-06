Зелений тариф

Перша електростанція на даху багатоповерхівки у Києві (24.11.2020)

На даху багатоповерхівки у Києві встановили першу промислову сонячну електростанцію. Інвестиційний проєкт вартістю 330 тисяч доларів має окупитися за 5-6 років. Але мешканці заробляють вже сьогодні. Як і на чому?