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Зелений тариф

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "зелений тариф".

Зелений тариф в Україні запровадили в 2009 році. Мета – сприяти розвитку альтернативної енергетики. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Що заважає інвесторам вкладати в "зелену" енергетику України? (06.12.2021) 06.12.2021

Україна вже майже розрахувалася з міжнародними інвесторами за "зеленим" тарифом. Утім, такий нестабільний інвестиційний клімат посіяв сумніви серед іноземців щодо майбутніх інвестицій у розвиток української відновлювальної енергетики.

Чого варті кліматичні обіцянки України?

Чого варті кліматичні обіцянки України? 02.12.2021

План України по зменшенню парникових викидів і декарбонізації економіки почав розвалюватися за лічені тижні після презентації на кліматичній конференції ООН у Глазго. Чому ніхто не хоче за нього платити, розбиралася DW.

Енергетичний ринок України: 5 найбільших проблем (відео)

Енергетичний ринок України: 5 найбільших проблем (відео) 30.07.2021

За те, що США більше не заважатимуть добудувати "Північний потік-2", німці взяли на себе енергетичні зобов’язання перед Україною. Утім, Київ має виконати і свої домашні завдання. Ось 5 головних проблем енергоринку.

Олігархи, водень, "зелений" тариф: куди дрейфує енергетичний ринок України (29.07.2021) 29.07.2021

За те, що американці більше не заважатимуть добудувати "Північний потік-2", німці взяли на себе чимало енергетичних зобов’язань перед Україною. Аби розумно використати це, Україна має виконати низку власних домашніх завдань. Ось п’ять головних проблем вітчизняного енергоринку.

Вітрові тюльпани: стильна "зелена" енергетика (28.07.2021) 28.07.2021

Ці "тюльпани" виробляють відновлювану енергію. Унікальний дизайн у формі квіткових пелюсток робить ці вітряки не лише гарними, але й тихими та ефективнішими.
Енергетика та олігархи: кому належить енергоринок України (відео)

Енергетика та олігархи: кому належить енергоринок України (відео) 29.04.2021

Герман Галущенко став міністром енергетики, а Юрій Вітренко очолив "Нафтогаз". Попри ці рокіровки енергоринок України працює передусім на прибутки українських олігархів. Хто чим володіє?

Перша електростанція на даху багатоповерхівки у Києві (24.11.2020) 24.11.2020

На даху багатоповерхівки у Києві встановили першу промислову сонячну електростанцію. Інвестиційний проєкт вартістю 330 тисяч доларів має окупитися за 5-6 років. Але мешканці заробляють вже сьогодні. Як і на чому? 
Зелений компроміс українського уряду: половина інвесторів за бортом

"Зелений" компроміс українського уряду: половина інвесторів за бортом 24.07.2020

Енергетичне співтовариство закликає Київ продовжити переговори з інвесторами, які незадоволені законом про зниження "зелених" тарифів. Таких близько половини, заявив DW представник організації Дірк Бушле.
Знижений тариф: на що чекати зеленій енергетиці в Україні

Знижений тариф: на що чекати "зеленій" енергетиці в Україні 21.07.2020

Рада підтримала зниження "зеленого" тарифу - компроміс, досягнутий між урядом і виробниками електроенергії з альтернативних джерел. Втім, задоволені не всі.

Верховна Рада України знизила зелений тариф

Верховна Рада України знизила "зелений" тариф 21.07.2020

Верховна Рада проголосувала за законопроєкт, який передбачає зниження "зеленого" тарифу.
Як хаос на ринку електроенергії в Україні призводить до зростання тарифів

Як хаос на ринку електроенергії в Україні призводить до зростання тарифів 15.07.2020

Аби виплатити борги у галузі "зеленої енергетики", українській владі довелося збільшити тарифи на передачу електроенергії. Втім це - лише верхівка айсбергу проблем у галузі.
Домашня сонячна електростанція: чи можна на цьому заробити (відео)

Домашня сонячна електростанція: чи можна на цьому заробити (відео) 29.06.2020

Перший енергетичний кооператив запрацював у Славутичі: на дахах трьох будівель розмістили сонячні електростанції. DW з'ясовувала, скільки коштує встановити СЕС вдома та як на цьому заробити.

Чи можна заробити на домашній сонячній електростанції (25.06.2020) 25.06.2020

У Славутичі запрацював перший енергетичний кооператив: на дахах трьох будівель розмістили сонячні електростанції. Домашні СЕС стають дедалі популярнішими серед українців. DW з'ясовувала, скільки коштує встановити сонячну електростанцію вдома та як на цьому заробити?
Ціна струму: чого чекати українцям? (відео)

Ціна струму: чого чекати українцям? (відео) 20.05.2020

Ціни на струм для населення цього року не підвищуватимуть, запевняє голова уряду України Денис Шмигаль. Але стримувати ціни на електроенергію все одно довго не вдасться. Чому? І до чого тут "зелений" тариф?

Чому ціна на електроенергію все одно зросте попри обіцянки уряду (19.05.2020) 19.05.2020

Ціни на струм для населення цього року не підвищуватимуть, запевняє голова уряду України Денис Шмигаль. Але стримувати ціни на електроенергію все одно довго не вдасться. Чому? І до чого тут "зелений" тариф?
Ринок, який не працює: хто в Україні платитиме за зелену енергію?

Ринок, який не працює: хто в Україні платитиме за "зелену" енергію? 15.05.2020

Бум "зеленої" енергетики призвів до надлишку електроенергії в Україні. Дедалі болючішим стає питання, хто стане зайвим на енергоринку і хто платитиме надалі дотації виробникам відновлюваної енергії.
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