Зелений Дніпро: екологічний заплив заради порятунку річки (відео)

Спортсмен Михайло Романишин і не підозрював, які труднощі йому доведеться долати, здійснюючи свій заплив вздовж Дніпра. На стадії планування найдовшого в своєму житті запливу - а це майже тисяча кілометрів від Білорусі до Херсона - Михайло гадав, що його найбільшими ворогами буде зустрічний вітер та фізична втома. Натомість довелося буквально змушувати себе заходити у річкову воду через нестерпний запах та вигляд Дніпра. Дивіться у проекті DW #LocalHeroes:



