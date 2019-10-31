Зелений Дніпро: екологічний заплив заради порятунку річки (відео)

Спортсмен Михайло Романишин здійснив 37-денний заплив заради порятунку Дніпра та інших річок. У цьому йому допомагають активісти з проекту "Водна ініціатива +" за підтримки ЄС. Дивіться у проекті DW #LocalHeroes.
Спортсмен Михайло Романишин і не підозрював, які труднощі йому доведеться долати, здійснюючи свій заплив вздовж Дніпра. На стадії планування найдовшого в своєму житті запливу - а це майже тисяча кілометрів від Білорусі до Херсона - Михайло гадав, що його найбільшими ворогами буде зустрічний вітер та фізична втома. Натомість довелося буквально змушувати себе заходити у річкову воду через нестерпний запах та вигляд Дніпра. Дивіться у проекті DW #LocalHeroes:
Найвищий рівень забруднення водопровідної води - в США, де пластик був знайдений у 94,4 відсотка зразків води. У Європі вода чистіша - 72 відсотки зразків містили пластик. (07.09.2017)
Українські очисні споруди застарілі, але поки що здатні очищувати воду. У східних регіонах ситуація є кращою, свідчать результати лабораторного дослідження німецької компанії «Stadtentwässerung Dresden». (11.11.2010)