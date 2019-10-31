 Зелений Дніпро: екологічний заплив заради порятунку річки (відео) | Новини й аналітика зі світу політики: оцінки, прогнози, коментарі з Німеччини та Європи | DW | 31.10.2019

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Політика й суспільство

Зелений Дніпро: екологічний заплив заради порятунку річки (відео)

Спортсмен Михайло Романишин здійснив 37-денний заплив заради порятунку Дніпра та інших річок. У цьому йому допомагають активісти з проекту "Водна ініціатива +" за підтримки ЄС. Дивіться у проекті DW #LocalHeroes.

Міст через Дніпро (picture-alliance/Arco Images)

Те, що Дніпро висихає і вкривається цвіллю, має багато причин

Спортсмен Михайло Романишин і не підозрював, які труднощі йому доведеться долати, здійснюючи свій заплив вздовж Дніпра.  На стадії планування найдовшого в своєму житті запливу - а це майже тисяча кілометрів від Білорусі до Херсона - Михайло гадав, що його найбільшими ворогами буде зустрічний вітер та фізична втома. Натомість довелося буквально змушувати себе заходити у річкову воду через нестерпний запах та вигляд Дніпра. Дивіться у проекті DW #LocalHeroes:


 

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Докладно

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