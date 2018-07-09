 Зеегофер прагне укласти з Італією угоду щодо шукачів притулку | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 12.07.2018

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Новини

Зеегофер прагне укласти з Італією угоду щодо шукачів притулку

Під час переговорів ітиметься про питання міграції з Італії через Австрію до Німеччини, а також про порятунок мігрантів на морі, наголосив керівник МВС ФРН Горст Зеегофер.

Горст Зеегофер і Маттео Сальвіні

Маттео Сальвіні та Горст Зеегофер після зустрічі в місті Інсбрук, 11 липня 2018 р

Міністр внутрішніх справ Німеччини Горст Зеегофер (Horst Seehofer) має намір ще до кінця поточного укласти угоду з Італією щодо біженців. Про це керівник МВС ФРН заявив увечері середи, 11 липня, в австрійському місті Інсбрук після зустрічі з главою італійського МВС Маттео Сальвіні, передає агенція новин AFP.

DW.COM

Міністр внутрішніх справ ФРН Горст Зеегофер представив план щодо подальшої політики у питанні біженців. За словами урядовця, документ розроблявся не коаліцією, а його відомством. (10.07.2018)

Австрія та Німеччина планують разом з Італією докласти зусиль для перекриття "середземноморського маршруту", яким мігранти потрапляють до Європи. Анонсована зустріч міністрів внутрішніх справ трьох країн. (05.07.2018)

Після досягнення компромісу в суперечці щодо біженців між Анґелою Меркель та Горстом Зеегофером, Австрія заявила про готовність посилювати охорону своїх кордонів. (03.07.2018)

Суперечку з канцлеркою Анґелою Меркель навколо питання подальшої політики щодо біженців вичерпано, заявив міністр внутрішніх справ ФРН Горст Зеегофер. (08.07.2018)

Зеегофер повідомив про досягнуті домовленості, згідно з якими співробітники міністерств обох країн вже "дуже скоро" розпочнуть відповідні переговори. Головною темою майбутніх перемовин та запланованої угоди мають стати такі питання, як внутрішня міграція в ЄС з Італії через Австрію до Німеччини, можливість повернення біженців, а також порятунок на морі, наголосив Зеегофер. Очільник МВС Німеччини охарактеризував дух розмови з італійським колегою як "націлений на пошук рішення" та висловив упевненість в тому, що бажаного результату буде досягнуто.

Сальвіні, своє чергою, назвав переговори з главою МВС ФРН "вкрай позитивними". За його словами, Берлін і Рим зацікавлені в тому, щоб морським шляхом до Європи прибувало менше шукачів притулку, а також щоб було "менше загиблих" і "менше мігрантів як в Італії, так і в Німеччині". Італійський міністр додав, що обидві країни розраховують на "справжню підтримку від Європи в питанні контролю зовнішніх кордонів".

Маттео Сальвіні також зазначив, що уряд Італії прагне радитися з Німеччиною та Австрією щодо питання контролю на кордонах. Але найголовніша мета - зменшити число мігрантів, котрі прибувають, і збільшити показник вислання".

Глава МВС Італії пообіцяв також домагатися того, щоб будь-яка угода Євросоюзу з африканськими країнами містила пункти про вислання та зворотній прийом африканських мігрантів, які не мають права на перебування в ЄС.

Дивитись відео 03:28
Now live
03:28 хв

Ера Меркель у Німеччині може завершитися через суперечку щодо біженців (18.06.2018)

Аудіо й відео до теми

Ера Меркель у Німеччині може завершитися через суперечку щодо біженців (18.06.2018)  

Також за темою

Deutschland Seehofer präsentiert seinen Masterplan Migration in Berlin

Керівник МВС ФРН Зеегофер представив свій план щодо біженців 10.07.2018

Міністр внутрішніх справ ФРН Горст Зеегофер представив план щодо подальшої політики у питанні біженців. За словами урядовця, документ розроблявся не коаліцією, а його відомством.

Grenzübergang Österreich - Italien

Австрія запроваджує тимчасовий контроль на кордонах 09.07.2018

Причиною запровадження Австрією перевірок на ключових прикордонних КПП стала зустріч керівників МВС країн ЄС в австрійському місті Інсбрук. Ці дії не мають нічого спільного з кризою біженців, запевняють у Відні.

Sebastian Kurz und Horst Seehofer

Австрія та ФРН прагнуть перекрити для мігрантів "середземноморський маршрут" 05.07.2018

Австрія та Німеччина планують разом з Італією докласти зусиль для перекриття "середземноморського маршруту", яким мігранти потрапляють до Європи. Анонсована зустріч міністрів внутрішніх справ трьох країн.

Докладно

Ukraine Donezk Lenin Platz Separatisten (picture-alliance/dpa/RIA Novosti/E. Biyatov)

Найманці в "ДНР/ЛНР": чи є шанси на покарання?

ГПУ склала список іноземних найманців на боці "ДНР/ЛНР". Але чи вдасться їх колись притягти до відповідальності? 

Дональд Трамп під час саміту НАТО у Брюсселі, 11 липня 2018 року

"Північний потік-2" і Дамоклів меч санкцій від Трампа

Гострі висловлювання на адресу ФРН з боку Трампа не прогнозують нічого доброго проекту "Північний потік-2". 

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch. 

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  