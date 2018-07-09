Зеегофер прагне укласти з Італією угоду щодо шукачів притулку

Міністр внутрішніх справ Німеччини Горст Зеегофер (Horst Seehofer) має намір ще до кінця поточного укласти угоду з Італією щодо біженців. Про це керівник МВС ФРН заявив увечері середи, 11 липня, в австрійському місті Інсбрук після зустрічі з главою італійського МВС Маттео Сальвіні, передає агенція новин AFP.

Зеегофер повідомив про досягнуті домовленості, згідно з якими співробітники міністерств обох країн вже "дуже скоро" розпочнуть відповідні переговори. Головною темою майбутніх перемовин та запланованої угоди мають стати такі питання, як внутрішня міграція в ЄС з Італії через Австрію до Німеччини, можливість повернення біженців, а також порятунок на морі, наголосив Зеегофер. Очільник МВС Німеччини охарактеризував дух розмови з італійським колегою як "націлений на пошук рішення" та висловив упевненість в тому, що бажаного результату буде досягнуто.

Сальвіні, своє чергою, назвав переговори з главою МВС ФРН "вкрай позитивними". За його словами, Берлін і Рим зацікавлені в тому, щоб морським шляхом до Європи прибувало менше шукачів притулку, а також щоб було "менше загиблих" і "менше мігрантів як в Італії, так і в Німеччині". Італійський міністр додав, що обидві країни розраховують на "справжню підтримку від Європи в питанні контролю зовнішніх кордонів".

Маттео Сальвіні також зазначив, що уряд Італії прагне радитися з Німеччиною та Австрією щодо питання контролю на кордонах. Але найголовніша мета - зменшити число мігрантів, котрі прибувають, і збільшити показник вислання".

Глава МВС Італії пообіцяв також домагатися того, щоб будь-яка угода Євросоюзу з африканськими країнами містила пункти про вислання та зворотній прийом африканських мігрантів, які не мають права на перебування в ЄС.