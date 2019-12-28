Звільнені сепаратистами Донбасу українці прилетіли в аеропорт "Бориспіль"

Літак з українськими військовими та цивільними, які були звільнені під час обміну утримуваними особами між Україною і невизнаними утвореннями "ДНР" і "ЛНР", ввечері у неділю, 29 грудня, приземлився в міжнародному аеропорту "Бориспіль" під Києвом.

Біля злітної смуги звільнених зустрічали родичі і близькі, а також велика кількість журналістів і офіційні особи на чолі з президентом України Володимиром Зеленським. Президент особисто зустрів і привітав кожного звільненого з полону бойовиків.

"Перша частина того, про що ми домовлялися у "нормандському форматі", виконана. Ми повернули наших людей, звільнено 81 людину, 76 людей зараз - на контрольованій частині нашої країни", - наголосив Зеленський під час брифінгу в аеропорту. Кілька людей, за його словами, залишилося на підконтрольній сепаратистам території, "тому що там їхні сім'ї". "Якщо вони захочуть приїхати, ми обов'язково їм запропонуємо усе, що для них важливо", - сказав український президент. Він подякував лідерам країн "нормандської четвірки" за виконання домовленостей щодо обміну утримуваними особами.

"Але ми розуміємо, що ще дуже багато наших людей на території Російської Федерації, багато з Криму перевезених. Це - інший трек, яким ми зараз теж займаємося", - повідомив Зеленський.

Зеленський про звільнених "беркутівців"

Він також прокоментував звільнення та обмін п'ятьох колишніх бійців спецпідрозділу МВС "Беркут", які підозрюються у розстрілах 48 осіб на Майдані Незалежності в Києві у лютому 2014 року. "Так, це умови цього обміну - "всіх на всіх". Ми забирали наших героїв. Я вважаю, що це рішення було складне, рішення політичне, це правда. Я вважаю, що наші бійці, наші військові, наші журналісти - вони усі є героями. Я впевнений, що для нас пріоритетом є повернути наших людей", - сказав Зеленський, додавши, що він з повагою ставиться до усіх людей, які втратили близьких на Майдані.

"Ми, на жаль, не можемо повернути тих, кого вже немає. Але ми могли повернути живих", - наголосив Зеленський. За його словами, якби Київ не погодився їх обміняти, то не зміг би звільнити з полону "ДНР" та "ЛНР" українських розвідників, які були захоплені у Дебальцевому. "Я вам більше скажу: якби в мене було сто "беркутівців" і мені б запропонували одного розвідника, то я б їм віддав сто "беркутівців" і повернув би живого розвідника", - додав український президент.

Нагадаємо, раніше у неділю на Донбасі завершився обмін утримуваними особами між Україною і сепаратистами невизнаних утворень "ДНР" і "ЛНР". На контрольовану українським урядом територію повернулися 76 осіб - 12 українських військових та 64 цивільних. Натомість Україна передала сепаратистам 124 особи.

Попередня домовленість щодо обміну була досягнута під час саміту "нормандської четвірки" у Парижі 9 грудня за участі канцлерки ФРН Анґели Меркель, президента Франції Еммануеля Макрона, президента України Володимира Зеленського та президента РФ Володимира Путіна.