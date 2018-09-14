 Збиття російського літака: Нетаньяху та Путін намагаються відвернути кризу | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 18.09.2018

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Новини

Збиття російського літака: Нетаньяху та Путін намагаються відвернути кризу

Ізраїль надасть Росії інформацію про дії своїх військово-повітряних сил на час збиття російського літака Іл-20 сирійськими військовими, запевнив Біньямін Нетаньяху Володимира Путіна.

Російські військові покладали відповідальність за збиття літака Іл-20 на Ізраїль

Російські військові покладали відповідальність за збиття літака Іл-20 на Ізраїль

Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху у вівторок, 18 вересня, у телефонній розмові запевнив президента Росії Володимира Путіна в тому, що у збитті російського літака Іл-20 винні сирійські військові. Він також висловив співчуття з приводу катастрофи літака та загибелі присутніх на борту, повідомили в офісі ізраїльського прем'єра, передає агенція dpa.

Нетаньяху запропонував надати Росії всю необхідну інформацію щодо дій ізраїльської авіації над сирійською територією для розслідування інциденту. Він також повідомив про готовність відправити з цією метою до Москви командувача ізраїльськими військово-повітряними силами (ВПС).

Ізраїльський прем'єр підкреслив важливість підтримки координації у сфері безпеки між Росією та Ізраїлем, яка "допомогла запобігти багатьом втратам з обох боків упродовж останніх трьох років", йдеться у повідомленні офісу ізраїльського прем'єра.

Утім, Нетаньяху запевнив, що Ізраїль і надалі протистоятиме військовій присутності Ірану в Сирії та озброєнню шиїтського угруповання "Хезболла".

DW.COM

Росія каже, що Ізраїль попередив її про маневри в останню хвилину. ВПС РФ втратили 15 людей внаслідок збиття військового літака сирійськими ППО. (18.09.2018)

Армія Ізраїлю відкинула звинувачення, що її ВПС підставили під удар російський літак Іл-20, який збили сирійські військові. РФ закидає Ізраїлю, що він не попередив її заздалегідь про операцію в Сирії. (18.09.2018)

Своєю чергою Володимир Путін закликав ізраїльську сторону "не допускати надалі таких ситуацій". Окрім того, на думку Путіна, подібні операції ізраїльських військово-повітряних сил "порушують суверенітет Сирії", йдеться у повідомленні Кремля.

Раніше російське міноборони заявило, що Іл-20 підставили під удар сирійських військових ізраїльські літаки, які здійснювали авіаудари по об'єкту в Сирії. Утім, згодом Володимир Путін зазначив, що до збиття російського літака призвів "ланцюг випадкових обставин", та закликав не порівнювати цей інцидент зі збиттям російського Су-24 Туреччиною в листопаді 2015 року. Тоді через збиття літака виникла тривала криза у відносинах Москви та Анкари. 

Іл-20 був збитий над Середземним морем системою ППО Сирії С-200 увечері 17 вересня. За даними російського військового відомства, загалом загинули 15 осіб. Іл-20 - літак радіоелектронної розвідки та радіоелектронної боротьби. У Сирії він координував удари російських ВПС.

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