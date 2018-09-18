Збитий російський Іл-20: провал ППО Сирії чи ризикована атака Ізраїлю?

Росія продовжує звинувачувати Ізраїль у тому, що його дії спровокували збиття військового російського літака Іл-20 та 15-ти осіб на його борту у Середземному морі біля берегів Сирії ввечері у понеділок, 17 вересня. За даними міністерства оборони РФ, літак-розвідник Іл-20 був збитий ЗРК С-200 сирійських ППО під час відповіді на удар чотирьох ізраїльських винищувачів F-16 по об'єктах на сирійській території. При цьому Москва вважає, що ізраїльські реактивні винищувачі свідомо прикривалися російським турбогвинтовим літаком, а попередження про напад надійшло лише за хвилину до його початку.

Міністр оборони РФ Сергій Шойгу під час розмови зі своїм ізраїльським колегою Авігдором Ліберманом заявив, що Росія залишає за собою "право на кроки у відповідь". Ізраїль відкинув звинувачення Росії. Міністерство оборони Ізраїлю заявило у вівторок, 18 вересня, що в момент атаки сирійськими силами ППО його літаки вже залишили район, в якому був збитий російський літак.

Гольц: Різні висоти і швидкості літаків

Опитані DW експерти по-різному оцінили інцидент зі збитим Іл-20 і звинувачення російської сторони на адресу Ізраїлю. Російський військовий експерт Олександр Гольц назвав їх сумнівними: "Зі слів Конашенкова (офіційний представник міноборони РФ Ігор Конашенков. - Ред.) випливає, що російський літак перебував на висоті 5000 метрів, набагато вище, ніж ізраїльські літаки, які на низькій висоті увійшли з боку моря".

Ізраїльський F-16 (архівне фото)

"Швидкості у надзвукових винищувачів та Іл-20 абсолютно різні, - зазначає Гольц. - Говорити про те, що ізраїльтяни свідомо прикривалися російським літаком, м'яко кажучи, неправда. Найбільш ймовірним є інше - сирійці випустили ракету з ЗРК С-200, промахнулися, не включили систему самознищення ракети, і вона пішла вище, де знайшла свою ціль".

Крім того, Гольц сумнівається у тому, що ізраїльтяни запізно попередили росіян: "Офіційно відомо, що в Латакії на базі Хмеймім розгорнутий російський зенітний ракетний комплекс С-400. Входити, не попередивши, в цю зону - досить ризиковано, можна потрапити під удар Росії. Я не думаю, що ізраїльтяни попередили росіян так пізно". Гольц нагадує, що Ізраїль давно встановив з Росією канал зв'язку військових структур, покликаний уникнути можливих інцидентів в сирійському небі.

Бленк: Протистояння Росії та Ізраїлю не буде

Схожим чином бачить ситуацію і Стівен Бленк, військовий експерт і фахівець з Росії Американської ради з зовнішньої політики (American Foreign Policy Council). "Я думаю, це звичайна російська відмова визнати відповідальність за свої дії або визнати, що збила Сирія, і причина - в сирійській некомпетентності", - говорить Бленк.

За його словами, ізраїльтяни "чітко пояснили, що не сприймають іранської військової присутності в Сирії і не дадуть росіянам їх зупинити, якщо тільки росіяни не почнуть збивати ізраїльські літаки". У можливість такого сценарію Бленк не вірить. Його російський колега Гольц не настільки категоричний: "Після різких заяв Москви було б ризиковано для ізраїльських літаків входити в повітряний простір Сирії".

У цілому американський військовий експерт сумнівається, що між Росією та Ізраїлем існує загроза військової конфронтації в Сирії. "Ескалація проти ізраїльської армії означатиме масштабне залучення Сполучених Штатів", - вважає Бленк. Він зазначає, що інцидент зі збитим Іл-20 призведе до того, що росіяни "поступово усвідомлюють ціну військової експедиції на Близькому Сході".

Ріхтер: Ризиковані дії Ізраїлю

Військовий експерт з берлінського Фонду "Наука і політика" (Stiftung Wissenschaft und Politik) Вольфґанґ Ріхтер (Wolfgang Richter) в коментарі для DW назвав дивним той факт, що Ізраїль атакує цілі в Латакії на заході Сирії безпосередньо поблизу російських баз. Ріхтер припустив, що може йтись про "іранські цілі, наприклад, зброю і об'єкти логістики, доступні з моря".

Експерт вважає такий географічний вибір цілі "дуже ризикованим": "Він (Ізраїль. - Ред.) не тільки неодноразово порушує сирійський повітряний простір, але й, як в цьому випадку, кидає безпосередній виклик російським військовим".

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