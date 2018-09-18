 Збитий російський Іл-20: провал ППО Сирії чи ризикована атака Ізраїлю? | Новини й аналітика зі світу політики: оцінки, прогнози, коментарі | DW | 19.09.2018

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Світ

Збитий російський Іл-20: провал ППО Сирії чи ризикована атака Ізраїлю?

Росія звинуватила Ізраїль у загибелі її літака Іл-20, збитого ППО Сирії при бомбардуванні ВПС Ізраїлю сирійських об'єктів. Хто винен у тому, що сталось, і чи загостряться відносини Москви та Тель-Авіва?

Russisches Militärflugzeug in Syrien vermisst (picture-alliance/Russian Defence Ministry)

Росія продовжує звинувачувати Ізраїль у тому, що його дії спровокували збиття військового російського літака Іл-20 та 15-ти осіб на його борту у Середземному морі біля берегів Сирії ввечері у понеділок, 17 вересня. За даними міністерства оборони РФ, літак-розвідник Іл-20 був збитий ЗРК С-200 сирійських ППО під час відповіді на удар чотирьох ізраїльських винищувачів F-16 по об'єктах на сирійській території. При цьому Москва вважає, що ізраїльські реактивні винищувачі свідомо прикривалися російським турбогвинтовим літаком, а попередження про напад надійшло лише за хвилину до його початку.

Міністр оборони РФ Сергій Шойгу під час розмови зі своїм ізраїльським колегою Авігдором Ліберманом заявив, що Росія залишає за собою "право на кроки у відповідь". Ізраїль відкинув звинувачення Росії. Міністерство оборони Ізраїлю заявило у вівторок, 18 вересня, що в момент атаки сирійськими силами ППО його літаки вже залишили район, в якому був збитий російський літак.

Гольц: Різні висоти і швидкості літаків

Опитані DW експерти по-різному оцінили інцидент зі збитим Іл-20 і звинувачення російської сторони на адресу Ізраїлю. Російський військовий експерт Олександр Гольц назвав їх сумнівними: "Зі слів Конашенкова (офіційний представник міноборони РФ Ігор Конашенков. - Ред.) випливає, що російський літак перебував на висоті 5000 метрів, набагато вище, ніж ізраїльські літаки, які на низькій висоті увійшли з боку моря".

Ізраїльський F-16 (архівне фото)

Ізраїльський F-16 (архівне фото)

"Швидкості у надзвукових винищувачів та Іл-20 абсолютно різні, - зазначає Гольц. - Говорити про те, що ізраїльтяни свідомо прикривалися російським літаком, м'яко кажучи, неправда. Найбільш ймовірним є інше - сирійці випустили ракету з ЗРК С-200, промахнулися, не включили систему самознищення ракети, і вона пішла вище, де знайшла свою ціль".

Крім того, Гольц сумнівається у тому, що ізраїльтяни запізно попередили росіян: "Офіційно відомо, що в Латакії на базі Хмеймім розгорнутий російський зенітний ракетний комплекс С-400. Входити, не попередивши, в цю зону - досить ризиковано, можна потрапити під удар Росії. Я не думаю, що ізраїльтяни попередили росіян так пізно". Гольц нагадує, що Ізраїль давно встановив з Росією канал зв'язку військових структур, покликаний уникнути можливих інцидентів в сирійському небі.

DW.COM

Армія Ізраїлю відкинула звинувачення, що її ВПС підставили під удар російський літак Іл-20, який збили сирійські військові. РФ закидає Ізраїлю, що він не попередив її заздалегідь про операцію в Сирії. (18.09.2018)

Росія каже, що Ізраїль попередив її про маневри в останню хвилину. ВПС РФ втратили 15 людей внаслідок збиття військового літака сирійськими ППО. (18.09.2018)

Бленк: Протистояння Росії та Ізраїлю не буде

Схожим чином бачить ситуацію і Стівен Бленк, військовий експерт і фахівець з Росії Американської ради з зовнішньої політики (American Foreign Policy Council). "Я думаю, це звичайна російська відмова визнати відповідальність за свої дії або визнати, що збила Сирія, і причина - в сирійській некомпетентності", - говорить Бленк.

За його словами, ізраїльтяни "чітко пояснили, що не сприймають іранської військової присутності в Сирії і не дадуть росіянам їх зупинити, якщо тільки росіяни не почнуть збивати ізраїльські літаки". У можливість такого сценарію Бленк не вірить. Його російський колега Гольц не настільки категоричний: "Після різких заяв Москви було б ризиковано для ізраїльських літаків входити в повітряний простір Сирії".

У цілому американський військовий експерт сумнівається, що між Росією та Ізраїлем існує загроза військової конфронтації в Сирії. "Ескалація проти ізраїльської армії означатиме масштабне залучення Сполучених Штатів", - вважає Бленк. Він зазначає, що інцидент зі збитим Іл-20 призведе до того, що росіяни "поступово усвідомлюють ціну військової експедиції на Близькому Сході".

Ріхтер: Ризиковані дії Ізраїлю

Військовий експерт з берлінського Фонду "Наука і політика" (Stiftung Wissenschaft und Politik) Вольфґанґ Ріхтер (Wolfgang Richter) в коментарі для DW назвав дивним той факт, що Ізраїль атакує цілі в Латакії на заході Сирії безпосередньо поблизу російських баз. Ріхтер припустив, що може йтись про "іранські цілі, наприклад, зброю і об'єкти логістики, доступні з моря".

Експерт вважає такий географічний вибір цілі "дуже ризикованим": "Він (Ізраїль. - Ред.) не тільки неодноразово порушує сирійський повітряний простір, але й, як в цьому випадку, кидає безпосередній виклик російським військовим".

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Які інтереси переслідують Росія, США та інші гравці у сирійській війні? (12.04.2018)

  • Демонстрація противників Башара Асада, червень 2012 року

    Сім років війни у Сирії - загострення у відносинах між США та РФ

    Від "весни" до війни

    На початку 2011 року "арабська весна" докотилася до Сирії, але перші мирні демонстрації були жорстоко придушені поліцією. Починаючи з березня 2011-го, по всій країні почали спалахувати масові акції протесту з вимогою відставки уряду Башара Асада. Навряд чи можна було собі уявити, що ті події покладуть початок затяжній війні, яка вже забрала 480 тисяч життів.

  • Представник загону курдів у Кобані

    Сім років війни у Сирії - загострення у відносинах між США та РФ

    Сторони конфлікту

    Після того, як хвиля масових протестів прокотилася країною, президент Асад почав залучати для їх придушення армію. Своєю чергою, противники режиму були вимушені взяти до рук зброю. До конфлікту долучилися також загони національних меншин (наприклад, курдів) та ісламістські терористичні угруповання, серед яких окремо слід виділити так звану "Ісламську державу".

  • Бойовики Ісламської держави

    Сім років війни у Сирії - загострення у відносинах між США та РФ

    "Халіфат" терористів

    У квітні 2013 року до громадянської війни в Сирії долучилися бойовики терористичної організації ІДІЛ, утвореної із підрозділу "Аль-Каїди". У червні 2014-го угруповання оголосило про перейменування на "Ісламську державу" (ІД) та проголосило "халіфат". За деякими даними, у 2015 році під контролем ІД перебувало близько 70 відсотків території Сирії, а чисельність бойовиків складала 60 тисяч осіб.

  • Тріумфальна арка в Пальмірі до знищення

    Сім років війни у Сирії - загострення у відносинах між США та РФ

    Культурна спадщина як ціль терористів

    Руйнування античного міста-оази Пальміри стало символом варварського поводження ІД з об'єктами культурної спадщини. Усього ж за час громадянської війни у Сирії зруйновані близько 300 археологічних пам'яток. У лютому 2016 року Рада Безпеки ООН прирівняла знищення бойовиками ІД предметів історичної, культурної та релігійної цінності до терактів.

  • Дівчинка в таборі для біженців у Греції

    Сім років війни у Сирії - загострення у відносинах між США та РФ

    Криза біженців

    За даними ООН, за останні сім років років понад п'ять мільйонів сирійців втекли з країни. Більшість із них знайшли прихисток у сусідній Туреччині (понад 3,5 мільйона), Лівані (близько мільйона), Йорданії (понад 650 тисяч). Але можливості цих країн з прийому біженців виявилися практично вичерпаними. Сотні тисяч сирійців також вирушили шукати порятунку в Європі, спричинивши кризу біженців у ЄС.

  • Літаки коаліції проти ІД

    Сім років війни у Сирії - загострення у відносинах між США та РФ

    Міжнародна коаліція проти ІД

    У вересні 2014 року президент США Барак Обама оголосив про створення міжнародної коаліції проти ІД, до якої увійшли понад 60 держав. Учасники коаліції завдають авіаударів по позиціях бойовиків, ведуть підготовку місцевих сухопутних військ, а також надають гуманітарну допомогу мирному населенню.

  • Мухаммед бен Сальман Аль Сауд оголошує про створення коаліції проти ІД

    Сім років війни у Сирії - загострення у відносинах між США та РФ

    Ісламська антитерористична коаліція

    А у грудні 2015 року Саудівська Аравія представила свою антитерористичну коаліцію, до складу якої увійшли 34 ісламські країни. Частина з них, як і сама Саудівська Аравія, є також членами міжнародної коаліції під проводом США.

  • Кадри авіаударів російських військово-повітряних

    Сім років війни у Сирії - загострення у відносинах між США та РФ

    Участь Росії

    З осені 2015 року російські бомбардувальники також завдають ударів у Сирії - як запевняє Москва, лише по позиціях ІД. За даними ж НАТО, 80 відсотків авіанальотів спрямовані на противників Асада з поміркованої опозиції. У листопаді 2017 року Путін заявив про швидке завершення місії у Сирії. Контингент мали скоротити, але в розпорядженні РФ залишилися дві військові бази і деякі інші структури.

  • Переговори по Сирії в Женеві

    Сім років війни у Сирії - загострення у відносинах між США та РФ

    Мирні переговори

    14 березня 2016 року, напередодні п'ятиріччя громадянської війни в Сирії, у Женеві стартували переговори з мирного урегулювання конфлікту під егідою ООН. Перша подібна спроба на початку лютого завершилася провалом на тлі наступу армії Асада на Алеппо.

  • Після хімічної атаки в Хан-Шейхуні

    Сім років війни у Сирії - загострення у відносинах між США та РФ

    Застосування хімічної зброї

    Згідно зі спільною доповіддю ООН та Організації із заборони хімічної зброї, режим Асада несе відповідальність за застосування отруйної речовини "зарин" у Хан-Шейхуні 4 квітня 2017 року. А "Ісламська держава" застосовувала сірчистий іприт під час атаки в населеному пункті Ум-Хош у вересні 2016 року.

  • На міжсирійських переговорах в Астані, січень 2017 року

    Сім років війни у Сирії - загострення у відносинах між США та РФ

    Домовленість про зони безпеки

    Із січня 2017 року в столиці Казахстану за ініціативою Росії, Туреччини та Ірану проходять паралельні женевським міжсирійські переговори з урегулювання у Сирії. На них уперше за одним столом зустрілися представники режиму Башара Асада та опозиційних сил. У травні 2017 року в Астані підписаний меморандум про створення чотирьох зон деескалації у північній, центральній та південній частинах Сирії.

  • Боєць Сил демократичної Сирії після звільнення Ракки

    Сім років війни у Сирії - загострення у відносинах між США та РФ

    Звільнення від ісламістів

    Протягом 2017 року бойовиків ІД витіснили з більшості територій у Сирії та Іраку. Ще у грудні 2016 року було звільнено мегаполіс Алеппо, навесні 2017-го - Хомс, а восени головний бастіон джихадистів у Сирії - Ракку, стратегічно важливий через нафту та близькість до Іраку Дейр-ез-Зор, Аль-Маядін та інші великі міста.

  • Türkei Ruhani, Erdogan und Putin beim Treffen in Ankara (Reuters/U. Bektas)

    Сім років війни у Сирії - загострення у відносинах між США та РФ

    "Трійка" в Анкарі

    На початку квітня 2018 року лідери Росії, Ірану та Туреччини Володимир Путін, Хасан Роухані та Реджеп Таїп Ердоган зустрілися вдруге, щоб обговорити конфлікт у Сирії. За результатами тристороннього саміту в Анкарі очільники країн наголосили, що не допустять територіального розділення Сирії, та висловилися за довготривале припинення вогню.

  • Чергова хімічна атака

    Сім років війни у Сирії - загострення у відносинах між США та РФ

    Чергова хімічна атака

    У ніч проти 7 квітня 2018 року вертоліт скинув бочкову бомбу з хімікатами над сирійським містом Дума, що вважається останнім осередком опору в регіоні. У застосуванні хімічної зброї представники благодійних організацій "Білі шоломи" та UOSSM, а також бойовики угруповання "Джейш аль-Іслам" звинуватили режим Башара Асада. Натомість офіційний Дамаск звинувачення відкидає і називає їх дезінформацією.

  • Жертви атаки

    Сім років війни у Сирії - загострення у відносинах між США та РФ

    Жертви атаки

    Жертвами ймовірної хімічної атаки в сирійському місті Дума, за даними гуманітарної організації "Союз медичних організацій допомоги Сирії", стали щонайменше 150 осіб, більшість з яких жінки та діти.

  • Протистояння США та Росії

    Сім років війни у Сирії - загострення у відносинах між США та РФ

    Протистояння США та Росії

    Після імовірної хімічної атаки в Думі США не виключили військових кроків проти уряду Башара Асада. "Росія обіцяє збити будь-які ракети, випущені по Сирії. Росіє, готуйся, бо вони прилетять: гарні, нові та "розумні"!", - заявив Дональд Трамп, відреагувавши на висловлювання російського посла в Лівані Олександра Засипкіна про готовність Москви збити американські ракети у разі удару по Сирії.

    Автор: Ілля Коваль, Ольга Войтович


DW.COM

Сім років війни у Сирії - загострення у відносинах між США та РФ

Війна у Сирії забрала життя 480 тисяч людей. Зусилля з урегулювання конфлікту не увінчалися успіхом, до того ж погрозами застосувати у Сирії ракети обмінялись США та РФ. Головні факти про конфлікт - у фотогалереї DW. (12.04.2018)  

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Які інтереси переслідують Росія, США та інші гравці у сирійській війні? (12.04.2018)  

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Докладно

Russisches Militärflugzeug in Syrien vermisst (picture-alliance/Russian Defence Ministry)

Хто винен у збитті російського Іл-20 біля берегів Сирії?

Експерти надали оцінку російським звинуваченням в бік Ізраїлю після збиття російського Іл-20 над Середземним морем.  

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