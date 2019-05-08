За що у Німеччині дадуть премію українському журналістові Коцабі

Опозиційний український журналіст Руслан Коцаба, який став відомим після звинувачень у зраді за заклики бойкотувати четверту хвилю мобілізації, оголошену в зв'язку із загостренням конфлікту на Донбасі, і потім провів рік за ґратами за перешкоджання діям ЗС України, став лауреатом премії в Німеччині. Йому присуджено Аахенську премію миру (Aachener Friedenspreis), про що в середу, 8 травня, повідомили її засновники - пацифістські об'єднання лівих політичних партій, церковних організацій і профспілок у західнонімецькому місті Аахен.

Окрім Коцаби, нагороду в цьому році отримає німецька громадська організація, яка виступає проти розміщення американської ядерної зброї в Німеччині. Церемонія вручення премії в розмірі двох тисяч євро за традицією пройде 1 вересня, у річницю початку Другої світової війни.

Хто такий Руслан Коцаба і за що його судили

52-річний Руслан Коцаба походить з Івано-Франківська. Серед іншого в минулому працював на телеканалі 112 Україна, а зараз веде авторську передачу на телеканалі NewsOne. Обидва канали раніше ставали об'єктами критики з боку націоналістів за нібито антиукраїнську позицію. Верховна Рада намагалась домогтися введення проти них санкцій, але безуспішно.

Мобілізовані до ЗСУ у Львові, лютий 2015 року

Коцаба здобув популярність в Україні і Росії в лютому 2015 року, коли його затримали за підозрою у державній зраді. До цього він виступив з відеозверненням до президента Петра Порошенка, де висловився проти оголошеної тоді (у зв'язку із загостренням конфлікту на Донбасі) четвертої хвилі мобілізації. Журналіст серед іншого говорив, що на сході України точиться громадянська війна, "регулярних російських військ майже немає на Донбасі, а є місцеві хлопці", які "хочуть жити окремо".

Міський суд Івано-Франківська засудив Коцабу до трьох з половиною років позбавлення волі з конфіскацією майна за перешкоджання законним діям Збройних сил України, і зняв звинувачення у державній зраді. Коцаба провів більше року за ґратами і був звільнений у липні 2016 року після того, як апеляційний суд його виправдав. Правозахисна організація Amnesty International визнала журналіста політичним в'язнем. Але розгляд звинувачень проти нього продовжився в інших судах, остаточне рішення ще не ухвалене. Новий розгляд справи заплановано на липень 2019 року.

Премія миру на тлі нового розгляду справи Коцаби

Аахенська премія миру (не плутати з більш відомою міжнародною премією імені Карла Великого, яку присуджують видатним діячам за внесок в єдність Європи. - Ред.) була заснована у 1988 році. Її присуджує однойменне об'єднання, до складу якого входять близько 350 осіб і 50 організацій, в тому числі місцеві відділення Соціал-демократичної партії Німеччини (СДПН), партії "Союз-90/Зелені " і Лівої партії.

Логотип Аахенської премії миру

Номінантів на премію може висунути будь-який бажаючий. Рішення про лауреатів приймається не журі, а двома третинами голосів членів об'єднання. У минулому лауреатами Аахенської премії миру були громадянські організації та окремі активісти як із самої Німеччини, так і з інших країн - від США до Туреччини і Перу.

Поки що єдиним лауреатом на пострадянському просторі стали у 2004 році "Солдатські матері Санкт-Петербурга". Засновники премії називають одним зі своїх ключових принципів нагороджувати тих "осіб або групи, які знизу, і не маючи високих політичних або інших посад, виступають за мир і громадянське вирішення конфліктів".

Як повідомила DW представниця Аахенської премії миру Леа Гойзер (Lea Heuser), Руслана Коцабу номінував один з членів об'єднання, "який знайомий із ситуацією в Україні і давно звернув на нього увагу".

За її словами, Коцаба вперше був номінований ще у 2015 році на підставі його власних слів про те, що після вражень від побаченого на фронті він став пацифістом. "Він не приймає жодну сторону конфлікту, і виступає за поступки й діалог", - зазначила Хойзер.

Як наголошується в обґрунтуванні нагородження на сайті об'єднання, Коцаба "на відміну від більшості своїх колег прагнув об'єктивного висвітлення подій" на сході України, які він назвав "громадянською війною і братовбивством".

Особливо відзначається його "мужність самотужки виступати проти війни й за мирні рішення". При цьому засновники сподіваються, що вручення премії "підтримає Коцабу в новій ситуації після президентських виборів" в Україні - в тому числі на тлі нового розгляду його справи.