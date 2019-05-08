 За що у Німеччині дадуть премію українському журналістові Коцабі | Політичні новини з Європи: аналітика, прогнози, коментарі | DW | 08.05.2019

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Європа

За що у Німеччині дадуть премію українському журналістові Коцабі

Опозиційний журналіст Руслан Коцаба, який був засуджений в Україні за перешкоджання Збройним силам та провів рік за ґратами, став лауреатом пацифістської премії у ФРН. Подробиці - у матеріалі DW.

Руслан Коцаба

Руслан Коцаба

Опозиційний український журналіст Руслан Коцаба, який став відомим після звинувачень у зраді за заклики бойкотувати четверту хвилю мобілізації, оголошену в зв'язку із загостренням конфлікту на Донбасі, і потім провів рік за ґратами за перешкоджання діям ЗС України, став лауреатом премії в Німеччині. Йому присуджено Аахенську премію миру (Aachener Friedenspreis), про що в середу, 8 травня, повідомили її засновники - пацифістські об'єднання лівих політичних партій, церковних організацій і профспілок у західнонімецькому місті Аахен.

Окрім Коцаби, нагороду в цьому році отримає німецька громадська організація, яка виступає проти розміщення американської ядерної зброї в Німеччині. Церемонія вручення премії в розмірі двох тисяч євро за традицією пройде 1 вересня, у річницю початку Другої світової війни.

Хто такий Руслан Коцаба і за що його судили

52-річний Руслан Коцаба походить з Івано-Франківська. Серед іншого в минулому працював на телеканалі 112 Україна, а зараз веде авторську передачу на телеканалі NewsOne. Обидва канали раніше ставали об'єктами критики з боку націоналістів за нібито антиукраїнську позицію. Верховна Рада намагалась домогтися введення проти них санкцій, але безуспішно.

Мобілізовані до ЗСУ у Львові, лютий 2015 року

Мобілізовані до ЗСУ у Львові, лютий 2015 року

Коцаба здобув популярність в Україні і Росії в лютому 2015 року, коли його затримали за підозрою у державній зраді. До цього він виступив з відеозверненням до президента Петра Порошенка, де висловився проти оголошеної тоді (у зв'язку із загостренням конфлікту на Донбасі) четвертої хвилі мобілізації. Журналіст серед іншого говорив, що на сході України точиться громадянська війна, "регулярних російських військ майже немає на Донбасі, а є місцеві хлопці", які "хочуть жити окремо".

Міський суд Івано-Франківська засудив Коцабу до трьох з половиною років позбавлення волі з конфіскацією майна за перешкоджання законним діям Збройних сил України, і зняв звинувачення у державній зраді. Коцаба провів більше року за ґратами і був звільнений у липні 2016 року після того, як апеляційний суд його виправдав. Правозахисна організація Amnesty International визнала журналіста політичним в'язнем. Але розгляд звинувачень проти нього продовжився в інших судах, остаточне рішення ще не ухвалене. Новий розгляд справи заплановано на липень 2019 року.

Премія миру на тлі нового розгляду справи Коцаби

Аахенська премія миру (не плутати з більш відомою міжнародною премією імені Карла Великого, яку присуджують видатним діячам за внесок в єдність Європи. - Ред.) була заснована у 1988 році. Її присуджує однойменне об'єднання, до складу якого входять близько 350 осіб і 50 організацій, в тому числі місцеві відділення Соціал-демократичної партії Німеччини (СДПН), партії "Союз-90/Зелені " і Лівої партії.

Логотип Аахенської премії миру

Логотип Аахенської премії миру

Номінантів на премію може висунути будь-який бажаючий. Рішення про лауреатів приймається не журі, а двома третинами голосів членів об'єднання. У минулому лауреатами Аахенської премії миру були громадянські організації та окремі активісти як із самої Німеччини, так і з інших країн - від США до Туреччини і Перу.

Поки що єдиним лауреатом на пострадянському просторі стали у 2004 році "Солдатські матері Санкт-Петербурга". Засновники премії називають одним зі своїх ключових принципів нагороджувати тих "осіб або групи, які знизу, і не маючи високих політичних або інших посад, виступають за мир і громадянське вирішення конфліктів".

Як повідомила DW представниця Аахенської премії миру Леа Гойзер (Lea Heuser), Руслана Коцабу номінував один з членів об'єднання, "який знайомий із ситуацією в Україні і давно звернув на нього увагу".

За її словами, Коцаба вперше був номінований ще у 2015 році на підставі його власних слів про те, що після вражень від побаченого на фронті він став пацифістом. "Він не приймає жодну сторону конфлікту, і виступає за поступки й діалог", - зазначила Хойзер.

Як наголошується в обґрунтуванні нагородження на сайті об'єднання, Коцаба "на відміну від більшості своїх колег прагнув об'єктивного висвітлення подій" на сході України, які він назвав "громадянською війною і братовбивством".

Особливо відзначається його "мужність самотужки виступати проти війни й за мирні рішення". При цьому засновники сподіваються, що вручення премії "підтримає Коцабу в новій ситуації після президентських виборів" в Україні - в тому числі на тлі нового розгляду його справи.

  • Перемога і мир

    Фоторепортаж: Донбас у тіні війни

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  • Гроші на колесах

    Фоторепортаж: Донбас у тіні війни

    Гроші на колесах

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  • Коротка передишка

    Фоторепортаж: Донбас у тіні війни

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  • На фронті

    Фоторепортаж: Донбас у тіні війни

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    Фронт розташований за 600 кілометрів від Києва. Не лише для мешканців Зайцевого, але й для всіх українців конфлікт з Росією - найбільша проблема держави. Окопи на фронті нагадують про війну щодня.

  • Без надії

    Фоторепортаж: Донбас у тіні війни

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  • Мир на умовах ворога

    Фоторепортаж: Донбас у тіні війни

    Мир на умовах ворога

    Схоже дивиться на ситуацію також Ілля. Він - член полку "Азов". У боях на фронті він уже втратив одне око та руку. Надії на тривалий мир він не має. "Ті, хто розраховують на мир, отримають його. Але на ворожих умовах. Та такий мир нам не потрібен" - каже Ілля.

  • Потрібні мирні переговори

    Фоторепортаж: Донбас у тіні війни

    Потрібні мирні переговори

    У Зайцевому всюди видно наслідки війни. Україна та Захід закидають Росії забезпечення сепаратистів на Донбасі зброєю. Є й чимало ознак участі російських військ у боях. Але Москва стверджує, що підтримує сепаратистів лише політично. Чи дадуть якісь плоди мирні переговори між Росією та Україною? Жителі Зайцевого сподіваються на мир.

  • Нарешті мир?

    Фоторепортаж: Донбас у тіні війни

    Нарешті мир?

    Адже конфлікт розділяє цілі родини. Миколі Юшкову (праворуч) 70 років. Він живе в сусідньому Майорську разом із сином і дочкою. Вони мешкають на підконтрольній Києву території. Друга дочка Миколи живе трохи далі, на території, яку контролюють проросійські сепаратисти. "Усі кажуть: ми маємо сісти й домовлятися. Мир. Нам потрібен мир", - говорить Микола Юшков.

    Автор: Дженніфер Ваґнер


 

DW.COM

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