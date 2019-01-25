 За тиждень протестів у Венесуелі загинули 35 людей - правозахисники | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 28.01.2019

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Новини

За тиждень протестів у Венесуелі загинули 35 людей - правозахисники

За даними неурядових організацій, з початку протестів у Венесуелі загинули 35 людей, вісьмох осіб убили внаслідок позасудових переслідувань, сотні людей опинилися за ґратами.

Протести у Венесуелі, 23 січня 2019 року

Протести у Венесуелі, 23 січня 2019 року

Вісім людей були вбиті у результаті позасудових страт, здійснених представниками силових органів у Венесуелі протягом минулого тижня на тлі антивладних протестів, заявляють правозахисники. Як повідомив у понеділок, 28 січня, директор неурядової організації "Венесуельська програма освіти і дій у галузі прав людини" Рафаель Узкатегі, ці позасудові страти проводилися підрозділами спеціальних сил поліції - FAES - у соціально незахищених районах, повідомляє агенція AFP.

Крім того, глава правозахисної організації повідомив про вбивство під час протестів починаючи з 21 січня ще 35 людей. "Ми маємо підтверджену цифру, з ім'ям, прізвищем, місцем й імовірними винними сторонами, в 35 осіб, убитих в контексті протестів", - повідомив Узкатегі.

Директор іншої неурядової організації Foro Penal Альфредо Ромеро заявив про арешт у цей же період 850 осіб, серед яких 77 неповнолітніх. За його словами, представники влади вривалися у будинки бідих людей без жодного судового ордеру. Після хвилі арештів, зазначив очільник Foro Penal, кількість політв'язнів у країні зросла до 976 осіб.

DW.COM

Вашингтон не потерпить залякувань чи насильства з боку уряду Ніколаса Мадуро проти лідерів опозиції Венесуели, наголосив радник президента США з національної безпеки Джон Болтон. (28.01.2019)

Опозиціонер Хуан Гуайдо, який оголосив себе виконувачем обов'язків президента Венесуели, закликав народ країни до масових протестів проти Ніколаса Мадуро. (26.01.2019)

Нагадаємо, протести у Венесуелі вибухнули з новою хвилею минулого тижня, коли група солдатів виступила проти чинного президента Венесуели Ніколаса Мадуро. Люди звинувачують Мадуро в економічній кризі в країні, через яку мільйони людей потерпають від бідності та яка примусила мільйони інших людей покинути країну.

23 січня лідер опозиції, голова Національної асамблеї Хуан Гуайдо оголосив себе виконувачем обов'язків президента країни. Президент США Дональд Трамп майже одразу заявив, що США визнають Гуайдо як легітимного тимчасового лідера держави. Згодом про визнання Гуайдо тимчасовим главою держави заявили представники низки інших держав, зокрема Канади, Бразилії, Ізраїлю, Колумбії, Парагваю, Чилі, Аргентини, Перу і Еквадору. На підтримку ж Мадуро виступають Росія, Китай, Мексика, Куба і Болівія.

26 січня країни Євросоюзу висунули ультиматум Ніколасу Мадуро: Венесуела має впродовж восьми днів оголосити вибори. В іншому разі ці країни визнають в.о. президента Хуана Гуайдо. Мадуро відхилив цей ультиматум, назвавши цю вимогу європейських країн "цілковитим нахабством" та "помилкою".

Мадуро також звинуватив Хуана Гуайдо у "порушенні конституції", а Вашингтон - у "спробі державного перевороту".

  • Хуан Гуайдо

    Венесуела: боротьба за владу і протести

    Курс конфронтації

    Майже через три тижні після того, як Хуан Гуайдо обійняв посаду спікера Національної асамблеї Венесуели, він оголосив себе на підставі конституції виконувачем обов'язків президента. Президент США Трамп не забарився з підтримкою 35-річного Гуайдо, але збройні сили Венесуели все ще підкоряються наказам президента Ніколаса Мадуро та відкидають запити на владу Гуайдо.

  • Протести у Каракасі

    Венесуела: боротьба за владу і протести

    Загиблі під час протестів

    Однак 27 військових таки пішли проти Мадуро, але їхній виступ провалився. З того часу ситуація в країні загострилась - почались протести і заворушення, як от у Каракасі. За даними Ценру моніторингу соціальної конфліктності, протягом 22-23 січня у них загинули щонайменше 13 людей, і більшість з них внаслідок застосування вогнепальної зброї.

  • Хуан Гуайдо

    Венесуела: боротьба за владу і протести

    Вісник надії Гуайдо

    Поцілунок спікера парламенту. Сотні тисяч відгукнулись на заклик опозиції вийти на вулицю. Вони висловлюють протест уряду Мадуро, якому вони закидають відповідальність за небачену інфляцію та репресії. Венесуельські єпископи закликають армію стати на захист народу. Самі ж протести вони назвали знаком надії.

  • Демонстранти з Каракаса

    Венесуела: боротьба за владу і протести

    "Люди вимагають свободи і правової захищеності"

    Цього демонстранта у Каракасі двоє інших вивозять на мотоциклі в безпечне місце. У ніч на 24 січня у багатьох містах відбулись сутички між протестувальниками і поліцією. Президент США Дональд Трамп заявив: "Люди мужньо підняли голос проти Мадуро та вимагають свободи і правової захищеності".

  • Ніколас Мадуро на мітингу у Каракасі

    Венесуела: боротьба за владу і протести

    Мадуро мобілізує своїх прихильників

    На вулиці 23 січня вийшли і прихильники Мадуро. Вони відзначали річницю падіння диктатури Маркоса Переса Хіменеса, якого скинули у цей день 1958 року. Під час мітингу у Каракасі Мадуро пообіцяв захищати свій уряд і соціалістичний лад.

  • Протести у венесуельській діаспорі

    Венесуела: боротьба за владу і протести

    Прапори Венесуели за кордоном

    Венесуелки вийшли на вулиці Гондурасу та тримають в руках плакати "Так Гуайдо, ні Мадуро". За час державної та споживчої кризи, яка накрила Венесуелу кілька років тому, країну залишили близько трьох мільйонів людей. В ООН нещодавно застерегли, що у 2019-му може відбутись ще одна хвиля масового виїзду з Венесуели.

    Автор: Інес Айзеле


DW.COM

Венесуела: боротьба за владу і протести

Лідер венесуельської опозиції та спікер парламенту Хуан Гуайдо кинув виклик Ніколасу Мадуро та оголосив себе виконувачем обов'язків президента. Боротьба за владу супроводжується кривавими протестами. (24.01.2019)  

Аудіо й відео до теми

Скотовози замість маршруток - нові реалії Венесуели (20.07.2018)  

Також за темою

Venezuela | Stimmung vor der Wahl noch immer aufgeheizt

Хронологія масових протестів і розвитку кризи у Венесуелі 08.08.2017

Венесуела є однією з найбагатших на нафту країн світу, яка колись була надією лівих у Латинській Америці. Після років протестів і внаслідок кризи країна опинилася на порозі громадянської війни.

Krise in Venezuela Überfall auf Parlament

У Венесуелі протестувальники штурмували будівлю парламенту 06.07.2017

У Венесуелі проурядові протестувальники штурмували будівлю парламенту, де більшість належить опозиції. Кілька опозиційних депутатів зазнали поранень.

Реклама

Докладно

Мальтійський паспорт

Брюсель занепокоєний - країни ЄС торгують громадянством

Торгівля громадянством і дозволом на проживання у деяких країнах ЄС стала прибутковим бізнесом. 

Нафтогаз готовий скоротити позовні вимоги в обмін на довгостроковий транзит газу

Розгляд нового позову "Нафтогазу" до "Газпрому" у Стокгольмі

Стокгольмський арбітраж розпочав засідання за другим позовом "Нафтогазу" проти "Газпрому". 

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch. 

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  