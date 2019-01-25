За тиждень протестів у Венесуелі загинули 35 людей - правозахисники

Вісім людей були вбиті у результаті позасудових страт, здійснених представниками силових органів у Венесуелі протягом минулого тижня на тлі антивладних протестів, заявляють правозахисники. Як повідомив у понеділок, 28 січня, директор неурядової організації "Венесуельська програма освіти і дій у галузі прав людини" Рафаель Узкатегі, ці позасудові страти проводилися підрозділами спеціальних сил поліції - FAES - у соціально незахищених районах, повідомляє агенція AFP.

Крім того, глава правозахисної організації повідомив про вбивство під час протестів починаючи з 21 січня ще 35 людей. "Ми маємо підтверджену цифру, з ім'ям, прізвищем, місцем й імовірними винними сторонами, в 35 осіб, убитих в контексті протестів", - повідомив Узкатегі.

Директор іншої неурядової організації Foro Penal Альфредо Ромеро заявив про арешт у цей же період 850 осіб, серед яких 77 неповнолітніх. За його словами, представники влади вривалися у будинки бідих людей без жодного судового ордеру. Після хвилі арештів, зазначив очільник Foro Penal, кількість політв'язнів у країні зросла до 976 осіб.

Нагадаємо, протести у Венесуелі вибухнули з новою хвилею минулого тижня, коли група солдатів виступила проти чинного президента Венесуели Ніколаса Мадуро. Люди звинувачують Мадуро в економічній кризі в країні, через яку мільйони людей потерпають від бідності та яка примусила мільйони інших людей покинути країну.

23 січня лідер опозиції, голова Національної асамблеї Хуан Гуайдо оголосив себе виконувачем обов'язків президента країни. Президент США Дональд Трамп майже одразу заявив, що США визнають Гуайдо як легітимного тимчасового лідера держави. Згодом про визнання Гуайдо тимчасовим главою держави заявили представники низки інших держав, зокрема Канади, Бразилії, Ізраїлю, Колумбії, Парагваю, Чилі, Аргентини, Перу і Еквадору. На підтримку ж Мадуро виступають Росія, Китай, Мексика, Куба і Болівія.

26 січня країни Євросоюзу висунули ультиматум Ніколасу Мадуро: Венесуела має впродовж восьми днів оголосити вибори. В іншому разі ці країни визнають в.о. президента Хуана Гуайдо. Мадуро відхилив цей ультиматум, назвавши цю вимогу європейських країн "цілковитим нахабством" та "помилкою".

Мадуро також звинуватив Хуана Гуайдо у "порушенні конституції", а Вашингтон - у "спробі державного перевороту".