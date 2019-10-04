За останні дві доби до Греції прибули майже 800 мігрантів

За останні дві доби до грецьких островів через Егейське море прибули 790 мігрантів з Туреччини повідомляє у середу, 30 жовтня, агенція dpa з посиланням на грецькі ЗМІ та берегову охорону країни.

Як зазначає агенція, у квітні кількість мігрантів на островах Греції скоротилась до 14 тисяч. Однак, з того часу кількість новоприбулих суттєво зросла. Зараз на грецьких островах Лесбос, Хіос, Самос, Лерос і Кос перебувають приблизно 35 тисяч біженців. Це - найбільша кількість мігрантів, які перебувають на цих островах з часу набуття чинності угоди про мігрантів між ЄС та Туреччиною у березні 2016 року.

Грецькі табори для мігрантів та біженців переповнені. Зокрема, у центрі для мігрантів на острові Самос перебувають 5999 осіб при тому, що він розрахований на 648 людей. У таборі на Лесбосі проживають 14 400 людей, тоді як він може вмістити лише 2840 осіб.

Нагадаємо, договір про мігрантів між Брюсселем і Анкарою передбачає можливість повернення до Туреччини тих біженців та мігрантів, які незаконно дістаються до грецьких островів через Туреччину. У відповідь на це Брюссель надає Анкарі фінансову допомогу і приймає частину біженців із Сирії, які мають право на притулок згідно з законами європейських країн. Між тим через дефіцит персоналу на грецьких островах обробка заяв про надання притулку відбувається повільно. Туреччина ж критикує ЄС за невиконання умов угоди.

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