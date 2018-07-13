 Заява G20: Напруженість у світі загрожує зростанню економіки | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 22.07.2018

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Новини

Заява G20: Напруженість у світі загрожує зростанню економіки

Дводенна зустріч міністрів фінансів G20 відбулася на тлі торговельних конфліктів США з ЄС та з Китаєм. Учасники визнали необхідність посилити діалог і зміцнювати довіру.

Зустріч міністрів фінансів країн G20. В центрі - міністр фінансів ФРН Олаф Шольц

Зустріч міністрів фінансів країн G20. В центрі - міністр фінансів ФРН Олаф Шольц

Торговельні та геополітичні конфлікти між країнами заважають зростанню глобальної економіки та вимагають ширшого діалогу. Про це міністри фінансів і голови центробанків двадцяти найпотужніших економік світу (G20) заявили у комюніке за підсумками дводенної зустрічі в Буенос-Айресі, яка завершилася в неділю, 22 липня.

У комюніке визнається стійке зростання світової економіки та низький рівень безробіття, передає інформагенція Reuters. Водночас документ застерігає про посилення ризиків, серед яких "підвищена торговельна та геополітична напруженість", а також нерівність. "Ми визнаємо необхідність посилити діалог і зусилля для зменшення ризиків та зміцнення довіри", - вказано в документі. Як уточнює AFP, у спільній заяві США не згадуються, однак у ній приділено увагу торговельним конфліктам, тему яких представники G20 у березневому комюніке оминули.

Напруженість, ескалація та Трамп

"Напруженість у торгівлі залишається високою і загрожує подальшою ескалацією", - заявив на засіданні єврокомісар з економічних і фінансових питань П'єр Московісі. Він додав, що атмосфера зустрічі напруженою не була та що країни Великої двадцятки повинні "зберігати холодну голову".

DW.COM

Нинішній торговельний конфлікт між США та ЄС і КНР може завдати світовій економіці шкоди на суму понад 400 мільярдів доларів, застерігають експерти Міжнародного валютного фонду. (22.07.2018)

Представники Китаю і США обговорювали торговельну політику і встановлення обмежувальних заходів на ввезення продукції. Проте перемовини завершились безрезультатно. (04.05.2018)

Брюссель та Вашингтон не змогли домовитися щодо питання мит на сталь і алюміній. Від 1 червня імпорт сталі з ЄС до США підпадає під 25-відсоткове мито. (31.05.2018)

Міністр фінансів ФРН Олаф Шольц (Olaf Scholz) зазначив, що політика президента США Дональда Трампа щодо міжнародної торгівлі може мати наслідок, якого не було серед цілей американського лідера, а саме - різке прискорення інтеграції Євросоюзу. "Тільки разом ми будемо сильними у світі майбутнього", - цитує Шольца інформагенція dpa.

Дводенна зустріч у Буенос-Айресі відбулася на тлі торговельного конфлікту між США і Китаєм, а також США і ЄС. Він може завдати світовій економіці шкоди на суму понад 400 мільярдів доларів, застерегла очільниця Міжнародного валютного фонду (МВФ) Крістін Лагард.

1 червня набули чинності нові американські мита на сталь та алюміній для ЄС, Канади та Мексики. Вони становлять 25 відсотків на вироби зі сталі та 10 відсотків на вироби з алюмінію.

У відповідь на це 22 червня набули чинності нові мита Євросоюзу на деякі товари зі США. Вони стосуються сталі та сталевих виробів, віскі, арахісового масла, мотоциклів Harley Davidson і джинсів Levi's.

На початку липня міністерство комерції Китаю оголосило про запровадження 25-відсоткового мита на 659 найменувань товарів з США. Так Пекін відповів на схвалення Білим домом списку з 818 китайських товарів, на які з липня поширюється 25-відсотковий митний збір.

Дивитись відео 00:44
Now live
00:44 хв

Неочікуваний поворот торговельної суперечки: Harley-Davidson хоче піти з США (26.06.2018)

Аудіо й відео до теми

Неочікуваний поворот торговельної суперечки: Harley-Davidson хоче піти з США (26.06.2018)  

Також за темою

USA G20 Treffen in Washington

Шойбле: G20 єдина в тому, що протекціонізм шкодить світовій економіці 21.04.2017

Міністри фінансів Великої двадцятки мають широкий консенсус щодо шкоди протекціонізму для глобальної економіки, повідомив міністр фінансів ФРН Вольфґанґ Шойбле.

Ukraine Finanzminister Alexander Daniljuk

Данилюк: Керівництво США пообіцяло й надалі підтримувати Україну 22.04.2017

Вашингтон надіслав чіткі сигнали щодо продовження підтримки України. Теперішня адміністрація США зацікавлена в "стабільній" Україні, заявив український міністр фінансів Олександр Данилюк.

Deutschland | G20 Finanzminister Gipfel in Baden-Baden

Через США у комюніке зустрічі G20 нема пунктів про захист клімату й вільну торгівлю 18.03.2017

Через позицію США на зустрічі міністрів фінансів країн Великої двадцятки в Баден-Бадені домовилися лише про намір зміцнювати міжнародну торгівлю.

Докладно

Літній табір для дітей під Києвом

Літні табори: як убезпечити своїх дітей від різних халеп

На що слід зважати батькам при виборі літнього табору? Ось головні поради.  

Крістін Лагард

МВФ застерігає від втрат через торговельну війну

Торговельний конфлікт між США, ЄС та КНР може завдати світовій економіці багатомільярдної шкоди, кажуть у МВФ. 

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch. 

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  