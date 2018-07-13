Заява G20: Напруженість у світі загрожує зростанню економіки

Торговельні та геополітичні конфлікти між країнами заважають зростанню глобальної економіки та вимагають ширшого діалогу. Про це міністри фінансів і голови центробанків двадцяти найпотужніших економік світу (G20) заявили у комюніке за підсумками дводенної зустрічі в Буенос-Айресі, яка завершилася в неділю, 22 липня.

У комюніке визнається стійке зростання світової економіки та низький рівень безробіття, передає інформагенція Reuters. Водночас документ застерігає про посилення ризиків, серед яких "підвищена торговельна та геополітична напруженість", а також нерівність. "Ми визнаємо необхідність посилити діалог і зусилля для зменшення ризиків та зміцнення довіри", - вказано в документі. Як уточнює AFP, у спільній заяві США не згадуються, однак у ній приділено увагу торговельним конфліктам, тему яких представники G20 у березневому комюніке оминули.

Напруженість, ескалація та Трамп

"Напруженість у торгівлі залишається високою і загрожує подальшою ескалацією", - заявив на засіданні єврокомісар з економічних і фінансових питань П'єр Московісі. Він додав, що атмосфера зустрічі напруженою не була та що країни Великої двадцятки повинні "зберігати холодну голову".

Міністр фінансів ФРН Олаф Шольц (Olaf Scholz) зазначив, що політика президента США Дональда Трампа щодо міжнародної торгівлі може мати наслідок, якого не було серед цілей американського лідера, а саме - різке прискорення інтеграції Євросоюзу. "Тільки разом ми будемо сильними у світі майбутнього", - цитує Шольца інформагенція dpa.

Дводенна зустріч у Буенос-Айресі відбулася на тлі торговельного конфлікту між США і Китаєм, а також США і ЄС. Він може завдати світовій економіці шкоди на суму понад 400 мільярдів доларів, застерегла очільниця Міжнародного валютного фонду (МВФ) Крістін Лагард.

1 червня набули чинності нові американські мита на сталь та алюміній для ЄС, Канади та Мексики. Вони становлять 25 відсотків на вироби зі сталі та 10 відсотків на вироби з алюмінію.

У відповідь на це 22 червня набули чинності нові мита Євросоюзу на деякі товари зі США. Вони стосуються сталі та сталевих виробів, віскі, арахісового масла, мотоциклів Harley Davidson і джинсів Levi's.

На початку липня міністерство комерції Китаю оголосило про запровадження 25-відсоткового мита на 659 найменувань товарів з США. Так Пекін відповів на схвалення Білим домом списку з 818 китайських товарів, на які з липня поширюється 25-відсотковий митний збір.