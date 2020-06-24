Західна Україна: нацгвардійці допомагають долати наслідки повеней

Гірська рота Національної гвардії та ще близько 50 спецпризначенців прилетіли у середу, 24 червня, до Івано-Франківської області для допомоги, щоб подолати наслідки повеней. Про це повідомляє пресслужба уряду України.

Загалом додатково прибули близько 150 бійців Нацгвардії, які можуть надавати допомогу у важкодоступних гірських місцях. Загальна кількість особового складу Нацполіції, Нацгвардії та ДСНС, що нині працюють на Івано-Франківщині, складає понад 1500 осіб.

"Рятувальники і обласні штаби працюють зараз в цілодобовому режимі, так само як і загальнодержавний штаб, і комісія. В такому ж кризовому режимі працюють і органи місцевого самоврядування. В разі необхідності люди можуть звертатися або до голів ОТГ, або до голів районів", - сказав прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.

Він розповів, що критична ситуація спостерігається у п'яти західних областях, найгірша - в Івано-Франківській області. "Понад 165 населених пунктів потрапили під повені, є зруйновані будівлі, в тому числі - приватні будинки. Також зруйновано понад 110 км автомобільних доріг, 19 мостів. Востаннє подібного рівня повінь була в 2008 році. Під час цієї повені, на жаль, на Івано-Франківщині троє людей загинули", - зазначив Шмигаль. Встановлюється загальна сума збитків. Для боротьби з негодою було передислоковано на Івано-Франківщину чотири гелікоптери. Ними евакуювали двох вагітних жінок.

Івано-Франківська область найбільше постраждала через повені

Уряд України розповів, як долатиме наслідки повеней

Уряд України у середу, 24 червня ухвалив комплекс заходів для подолання наслідків повеней на засіданні Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки (ТЕБ) та надзвичайних ситуацій (НС).

Серед цих заходів: постійний моніторинг річок регіону для вчасного вжиття запобіжних заходів, допомога постраждалим та евакуйованим людям; нагляд за санітарно-епідеміологічною ситуацією, щоб не допустити спалахів інфекційних захворювань через забруднення колодязів.

В уряді пообіцяли фінансово допомогти постраждалим від повеней

Крім того, до 1 липня має бути обстежено зруйновані та пошкоджені будівлі та дороги, щоб підрахувати збитки та визначити суму коштів, необхідних для відновлення, а постраждалі особи мають отримати фінансову допомогу від держави.

Денис Шмигаль заявляє, що початкова допомога Івано-Франківській області на ліквідацію наслідків негоди становитиме 500 мільйонів гривень.

"Івано-Франківська область визначилася з першою необхідною фінансовою допомогою. На комісії з ТЕБ та НС ухвалили протокольне рішення і зафіксували ці речі. Є звернення голови Івано-Франківської обладміністрації про початкову допомоги в сумі 500 мільйонів гривень для ліквідації наслідків повені та ліквідації загроз, які наразі є", - цитує Шмигаля агенція "Інтерфакс-Україна".

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За словами прем'єра, також є додаткова потреба у 82 мільйонах гривень для відновлення дамб і берегів, які пошкодила повінь. Шмигаль зазначив, що область вже виділила 1 мільйон гривень на вищезазначені цілі.

Як повідомлялося, жертвами повеней у західних областях України стали троє людей, ще одну людину вважають зниклою безвісти. Співробітники ДСНС евакуювали 285 та врятували 56 осіб.

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