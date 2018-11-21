Захоплення кораблів у Керченській протоці: шестеро поранених

У військово-морських силах Збройних сил України (ВМС ЗСУ) повідомили про обстріл у неділю, 25 листопада, російськими катерами українських кораблів у районі Керченської протоки. У ВМС кажуть, що українські судна були захоплені російськими спецпризначенцями. "За оперативною інформацією, захоплено малий броньований артилерійський катер "Бердянськ" та рейдовий буксир "Яни Капу", які буксируються. Катер "Нікополь" заблокований та слідує у супроводі окупантів. Шестеро українських військовослужбовців зазнали поранення", - йдеться у повідомленні ВМС ЗСУ у мережі Facebook.

Згодом у російській Федеральній службі безпеки (ФСБ), якій підпорядковується прикордонна служба, підтвердили застосування зброї та захоплення українських кораблів. За словами росіян, зброю вони застосували "з метою примусової зупинки українських військових кораблів". У ФСБ закидають кораблям ВМС ЗСУ порушення держкордону та "незаконні дії в межах територіального моря РФ", повідомляє агентство "Інтерфакс". Росіяни також повідомили про те, що трьом українським військовослужбовцям надано медичну допомогу, загрози їхньому життю немає.

У Києві кажуть, що двоє поранених перебувають у тяжкому стані. Загалом на захоплених кораблях перебували 23 військовослужбовців.

Раніше у ВМС повідомляли, що катери вражені вогнем противника та втратили хід, а рейдовий буксир “Яни Капу” змусили до зупинки. Російські кораблі і катери почали переслідування

групи українських кораблів, коли ті почали виходити з Керченської протоки. "Після початку руху на вихід корабельної групи ВМС ЗС України з Керченської протоки російські кораблі і катери почали переслідування і в ультимативній формі вимагають зупинитися під загрозою застосування зброї", - йшлося в повідомленні ВМС. У командуванні ВМС також зазначали, що з'явилася інформація про перекидання російського спецназу на прикордонний корабель "Дон" з метою спроби абордажу. Згодом після виходу з 12-мильної зони катери прикордонної служби ФСБ РФ відкрили вогонь по корабельній групі військово-морських сил ЗСУ.

Порошенко скликав Воєнний кабінет РНБО через дії РФ

Президент України Петро Порошенко скликав засідання Воєнного кабінету Ради національної безпеки і оборони (РНБО) через агресію Росії у Керченській протоці..

Після засідання кабінету секретар РНБО Олександр Турчинов повідомив, що Рада нацбезпеки та оборони проведе опівночі засідання, на якому буде розглянуте питання запровадження воєнного стану у зв'язку з агресією Росії. "Воєнний кабінет констатував, що напад російських військових на кораблі українськийх ВМС - є нічим іншим, як актом воєнної агресії. Запропоновано провести засідання Ради національно безпеки о 24:00 і оборони для оголошення правового режиму воєнного стану", - сказав Турчинов.

Київ звернеться до Радбезу ООН

Україна звернеться до Ради Безпеки ООН у зв'язку з агресією російських прикордонних кораблів щодо групи українських суден у Чорному і Азовському морях. Про це повідомив постійний представник України при ООН Володимир Єльченко. "За дорученням президента негайно звертаємося до Ради Безпеки ООН. Зухвалу поведінку агресора можна зупинити тільки спільними скоординованими зусиллями!", - написав він у Twitter.

Дії Росії засудили і в Німеччині. "Ця ескалація є доказом того, що Росія, схоже, не зацікавлена в будь-яких результатах переговорного процесу щодо України", - написав у Twitter голова комітету Бундестагу із закордонних справ Норберт Реттґен (Norbert Röttgen).



25 листопада міністерство оборони України повідомило про агресію російських прикордонників під час переходу трьох суден українських ВМС з порту Одеси у Чорному морі до порту Маріуполь в Азовському морі. Один з прикордонних російських катерів вчинив таран українського буксира, через що той отримав пошкодження. Пізніше російська сторона закрила прохід під Кримським мостом, заблокувавши тим самим рух суден з Чорного в Азовське море.

Українці звинуватили росіян, що ті "відмовляються забезпечити право свободи судноплавства, гарантоване міжнародними угодами", а також у порушенні Конвенції ООН з морського права та Договору між Україною та Російською Федерацією про співробітництво у використанні Азовського моря та Керченської протоки. В управлінні російської Федеральної служби безпеки (ФСБ) в анексованому Росією Криму в порушенні цієї ж Конвенції звинуватили Україну. Там наголосили, що українські кораблі перетнули російський кордон та неправомірно зайшли в тимчасово закриту акваторію територіального моря Російської Федерації.