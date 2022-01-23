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Захист персональних даних

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Захист персональних даних".

Під захистом персональних даних часто розуміють право кожної окремої людини самій визначати, кому, коли і які її персональні дані можуть бути доступні. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Українська кіберполіція переконує, що Дію не зламували

Українська кіберполіція переконує, що "Дію" не зламували 23.01.2022

Кіберполіція спростувала можливий витік даних з порталу "Дія". Експерти наголошують, що дані все ж "витекли", проте джерело невідоме.
Цифровізація хаосу. Чому в Україні течуть персональні дані

Цифровізація хаосу. Чому в Україні "течуть" персональні дані 17.09.2021

Поки омбудсмен "виявляє" витоки даних десятирічної давнини, захист персональної інформації в Україні залишає бажати кращого, попереджають експерти з кібербезпеки.
Ви вже вакциновані від COVID-19? Чи треба сповіщати роботодавця про свій статус

"Ви вже вакциновані від COVID-19"? Чи треба сповіщати роботодавця про свій статус 06.09.2021

Від відсутності запитань до вимоги обов'язкової вакцинації - правила про інформування роботодавців щодо наявності щеплень від COVID-19 у працівників відрізняються у різних країнах. Як саме? Про це - в огляді від DW.
WhatsApp оштрафували в Ірландії на 225 мільйонів євро

WhatsApp оштрафували в Ірландії на 225 мільйонів євро 02.09.2021

Комісія із захисту даних Ірландії перевіряла, як WhatsApp обробляв інформацію про користувачів, і рекомендувала призначити штраф від 30 до 50 мільйонів євро. Європейський регулятор наказав підвищити штраф.
Нові умови видачі посвідчення особи у ФРН: посилення контролю за громадянами?

Нові умови видачі посвідчення особи у ФРН: посилення контролю за громадянами? 05.07.2021

У Німеччині відцифровуватимуть відбитки пальців рук з метою підвищення ступеня захисту посвідчень особи. Захисники персональних даних виступають проти цього нововведення.

Дані 533 мільйонів користувачів Facebook знайшли у мережі

Дані 533 мільйонів користувачів Facebook знайшли у мережі 04.04.2021

Телефонні номери, адреси електронної пошти та інші дані сотень мільйонів користувачів Facebook були безкоштовно оприлюднені на форумі хакерів. Facebook каже, що йдеться про витік даних дворічної давнини.
Google змінює алгоритми стеження за активністю користувачів

Google змінює алгоритми стеження за активністю користувачів 03.03.2021

Компанія заявляє, що впроваджуватиме нові технології, що захищають конфіденційність користувачів і дозволяють таргетувати рекламу без збору інформації про них.
Дональд Трамп посилює тиск на TikTok

Дональд Трамп посилює тиск на TikTok 15.08.2020

Указ Дональда Трампа визнає недійсною угоду, за якою фірма ByteDance з Китаю купила соцмережу Musical.ly, нині відому як TikTok. Вашингтон пояснив це турботою про особисті дані користувачів в США.
Як мобільний додаток попереджатиме німців про ризик зараження коронавірусом

Як мобільний додаток попереджатиме німців про ризик зараження коронавірусом 16.06.2020

В інших країнах давно з'явились додатки для смартфонів, що відстежують контакти людей і допомагають боротьбі з коронавірусом. У Німеччині такий застосунок запустили лише зараз. DW пояснює, як саме він працює.
Персональні дані на продаж: звідки витік та як захиститися? (відео)

Персональні дані на продаж: звідки витік та як захиститися? (відео) 02.06.2020

Документи, паролі, банківська інформація та інша персональна інформація українців відкрито продається в месенджерах. Звідки стався витік цих даних, як ними користуються шахраї та що зробити, аби убезпечити себе?

Персональні дані на продаж: звідки витік та як захиститися? (29.05.2020) 29.05.2020

Документи, паролі, банківська інформація та інша персональна інформація українців відкрито продається в месенджерах. Звідки стався витік цих даних, як ними користуються шахраї та що зробити, аби убезпечити себе? 

Що робити, якщо ваші персональні дані продають в інтернеті?

Що робити, якщо ваші персональні дані продають в інтернеті? 15.05.2020

Останній "злив" даних українців, які продаютьcя у Telegram-каналах, привернув увагу до проблеми незахищеності персональної інформації в Україні. Чи захищені ваші персональні дані і що робити, якщо ними вже торгують?

Смартфон проти коронавірусу: як контролюють самоізоляцію на прикладі 5 країн (22.04.2020) 22.04.2020

Цифрові технології проти пандемії: у багатьох країнах, в тому числі Україні, запускають мобільні додатки, які допомагають контролювати дотримання карантину та самоізоляції. Як вони працюють? Ось які застосунки запровадили у Польщі, Німеччині, Китаї, Ізраїлі та Україні.

Facebook сплатив штраф у Великобританії у справі Cambridge Analytica

Facebook сплатив штраф у Великобританії у справі Cambridge Analytica 30.10.2019

Компанія Facebook досягла угоди про виплату Великобританії 500 тисяч фунтів за скандал щодо витоку особистих даних мільйонів користувачів. Соцмережа своєї провини не визнала.
На Google поза ЄС не поширюється право бути забутим - рішення суду

На Google поза ЄС не поширюється "право бути забутим" - рішення суду 24.09.2019

"Право бути забутим" в інтернеті не розповсюджуватиметься на пошуковики Google поза межами ЄС. Таку ухвалу виніс Європейський суд після скарги інтернет-гіганта.

Цукерберг окреслив перші зміни, які очікують на Facebook

Цукерберг окреслив перші зміни, які очікують на Facebook 30.04.2019

Нова стратегія соціальної мережі робитиме акцент на особистій комунікації та малих групах, повідомив керівник Facebook.
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