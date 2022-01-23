Захист персональних даних

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Від відсутності запитань до вимоги обов'язкової вакцинації - правила про інформування роботодавців щодо наявності щеплень від COVID-19 у працівників відрізняються у різних країнах. Як саме? Про це - в огляді від DW.
Цифрові технології проти пандемії: у багатьох країнах, в тому числі Україні, запускають мобільні додатки, які допомагають контролювати дотримання карантину та самоізоляції. Як вони працюють? Ось які застосунки запровадили у Польщі, Німеччині, Китаї, Ізраїлі та Україні.