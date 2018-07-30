 Затримано п′ятьох підозрюваних у вбивстві ветерана АТО у Бердянську | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 01.08.2018

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Новини

Затримано п'ятьох підозрюваних у вбивстві ветерана АТО у Бердянську

У Запорізькій області поліція затримала п'ятьох підозрюваних у вбивстві учасника антитерористичної операції Віталія Олешка. Зараз вирішується питання про оголошення їм про підозру.

Поліція затримала підозрюваних у вбивстві в Бердянську

Поліція затримала підозрюваних у вбивстві в Бердянську

Національна поліція України у середу, 1 серпня, повідомила про затримання підозрюваних у резонансному вбивстві в Бердянську Запорізької області, яке було скоєно у вівторок, 31 липня. Там вбили місцевого жителя, учасника антитерористичної операції Віталія Олешка (позивний "Сармат").

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У Національній поліції України переконані, що вбивство ветерана АТО з Бердянська буде розкрито найближчим часом. (31.07.2018)

Як розповів перший заступник голови - начальник кримінальної поліції В'ячеслав Аброськін, на посту у Василівці поліцейські зупинили автомобіль розшукуваних. "Ми встановили, що четверо осіб, які перебували в ньому, причетні до вбивства мешканця Бердянська. Паралельно у Бердянську був затриманий ще один, п'ятий, підозрюваний", - повідомив він. Зараз вирішується питання про оголошення їм про підозру у вчиненні злочину. Окрім того, в Бердянську було виявлено автомобіль ЗАЗ, в якому знайшли обріз мисливської рушниці, з якої, ймовірно, був вбитий Віталій Олешко.

31 липня на вулиці Східній у Бердянську невідомий вистрілив у 43-річного місцевого жителя, який згодом помер від отриманого поранення. Згодом стало відомо, що убитий - це Віталій Олешко, який був місцевим активістом та добровольцем батальйону "Донбас", учасником АТО і мав позивний "Сармат".

Поліція розглядає кілька версій вбивства - від замовного до побутового. Триває досудове розслідування кримінального провадження щодо умисного вбивства.

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