Затримано п'ятьох підозрюваних у вбивстві ветерана АТО у Бердянську

Національна поліція України у середу, 1 серпня, повідомила про затримання підозрюваних у резонансному вбивстві в Бердянську Запорізької області, яке було скоєно у вівторок, 31 липня. Там вбили місцевого жителя, учасника антитерористичної операції Віталія Олешка (позивний "Сармат").

Як розповів перший заступник голови - начальник кримінальної поліції В'ячеслав Аброськін, на посту у Василівці поліцейські зупинили автомобіль розшукуваних. "Ми встановили, що четверо осіб, які перебували в ньому, причетні до вбивства мешканця Бердянська. Паралельно у Бердянську був затриманий ще один, п'ятий, підозрюваний", - повідомив він. Зараз вирішується питання про оголошення їм про підозру у вчиненні злочину. Окрім того, в Бердянську було виявлено автомобіль ЗАЗ, в якому знайшли обріз мисливської рушниці, з якої, ймовірно, був вбитий Віталій Олешко.

31 липня на вулиці Східній у Бердянську невідомий вистрілив у 43-річного місцевого жителя, який згодом помер від отриманого поранення. Згодом стало відомо, що убитий - це Віталій Олешко, який був місцевим активістом та добровольцем батальйону "Донбас", учасником АТО і мав позивний "Сармат".

Поліція розглядає кілька версій вбивства - від замовного до побутового. Триває досудове розслідування кримінального провадження щодо умисного вбивства.