Затриманий імовірний співучасник нападу на редакцію Charlie Hebdo

Міністерка оборони Франції Флоранс Парлі підтвердила затримання Петера Шерифа, підозрюваного в співучасті у скоєному 2015 року нападі на редакцію сатиричного видання Charlie Hebdo у Парижі. Про це французька міністерка повідомила в п'ятницю, 21 грудня, в інтерв'ю радіостанції RTL. Раніше цю інформацію підтвердили також представники слідства.

Згідно з даними слідчих, 36-річний Петер Шериф, відомий під псевдонімом Абу Хамза, узятий під варту в східноафриканській країні Джибуті і чекає екстрадиції до Франції. Тим часом, на думку міністерки Парлі, "цей терорист відігравав важливу роль у організації нападу на Charlie Hebdo", цитує агенція новин AP.

За версією слідства, затриманий регулярно підтримував контакт з братами Куаші. Останні й скоїли напад на офіс редакції французького сатиричного видання на початку 2015 року. Тим часом, за даними інформації AFP, раніше громадянин Франції Петер Шериф воював на боці терористичного угрупування "Аль-Каїда" в Іраку, де 2004 року був затриманий і засуджений до 15-річного ув'язнення.

Однак вже 2007 року ісламіст утік і вирушив до Сирії. Пізніше його знову затримали і відправили до Франції, звідки Шериф після півтора року, проведеного у в'язниці, подався до Ємену. 2015 року влада США внесла Шерифа в список терористів як члена єменського відділення "Аль-Каїди".

Брати брати Шериф і Саїд Куаші скоїли напад на редакцію Charlie Hebdo

Нагадаємо, в результаті збройного нападу на редакцію Charlie Hebdo в Парижі 7 січня 2015 року загинули 12 осіб. Напад скоїли брати Шериф і Саїд Куаші, які заявили про свою приналежність до угруповання "Аль-Каїда". Обох застрелили під час спецоперації. Їхній спільник Амеді Кулібалі 9 січня того ж року застрелив співробітницю поліції на південній околиці Парижа, а потім захопив заручників в магазині Hyper-Cacher, де убив ще чотирьох осіб. Згодом поліція застрелила Кулібалі.